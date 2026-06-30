SK-II 中環IFC新店開幕 會員免費享手部護理 滿額送LXP人手面部護理

SK-II 近日於中環 IFC 開設全新專門店，為顧客帶來更具尊崇感的 LXP 面部護理服務。大家除了可到新店親身體驗 LXP 黃金奇蹟系列，亦可享受由專業美容師主理的細緻面部按摩護理(療程會配合LXP產品，將高效保養成分層層注入肌底，幫助肌膚減退倦容，重現細緻光澤)。全新專門店以柔和米色配合品牌經典紅調為主軸，空間又大又開揚。

必買 LXP 黃金奇蹟系列 LXP黃金奇蹟系列是SK-II多年護膚科研的重點系列之一，系列包括面霜、肌底精華、精華液及眼霜等，各產品更是主打高濃度PITERA成分，配合不同護膚科技，針對肌膚緊緻度、光澤感及飽滿度等需要，為追求高效護膚的用家提供更奢華的保養選擇。 當中，LXP黃金奇蹟面霜以絲滑細緻質感為賣點，塗抹時能迅速融入肌膚，帶來滋潤而不厚重的使用感。產品亦加入水解黃金蠶絲等護膚成分，配合沉香木香氣及陶釉質感瓶身設計，從觸感、香氣到外觀均強調高端護膚儀式感。

登記成為會員送 20 分鐘 LXP 手部護理 品牌亦推出全新專門店限定體驗，邀請顧客預約LXP手部及面部護理服務。成為SK-II會員後，可享20分鐘LXP奢華手部護理；於全新ifc專門店購物滿HK$5,000，則可尊享60分鐘LXP緊膚奢養護理。療程由肌膚分析開始，再由美容顧問配合LXP系列產品及人手按摩手法，為肌膚注入保濕與修護感受。開幕禮遇同步登場 開幕期間，顧客於SK-II ifc專門店及指定LXP活動選購LXP黃金奇蹟系列，並登記成為新尊貴會員後，回櫃可獲贈LXP黃金奇蹟面霜8g試用裝，價值$717。回櫃即時購物，亦可於神仙水精華30ml、小燈泡精華10ml或Plump蘋大紅球15g禮品中選擇乙份，讓顧客延續護膚體驗之餘，也可試用品牌人氣產品。

LXP 黃金奇蹟系列四部曲 Step 1 ： SK-II 黃金奇蹟肌底精華 被譽為「史上最強的神仙水頂級版」。LXP黃金奇蹟肌底精華滿載至高濃縮度 PITERA，並添加了水解黃金蠶絲成分，精華液質地濃稠而滑順，能夠深入滲透肌底，滋養肌膚，有效強韌肌膚，煥發內聚力，實現肌膚顯著煥變。 Step 2 ： SK-II LXP 黃金奇蹟精華液 這瓶精華液不只潤澤，更像是替肌膚打開一條修護快車道，LXP黃金奇蹟精華液蘊含至高濃縮度PITERA，以8倍PITERA奢養，並加入水解黃金蠶絲，使精華液在肌膚多個維度中迅速見效。僅使用一次就能見證肌膚「從疲憊到發光」的蛻變，強化肌膚內聚力，打造緊緻飽滿、由內而外亮澤美肌。