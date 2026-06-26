The Floral Atelier 進駐中環　開幕企劃免費換領限定花藝作品

新加坡奢華創意花藝品牌 The Floral Atelier 正式進駐香港，於中環士丹頓街開設全新旗艦店，品牌向來以高端花藝設計、婚禮策劃及個人化體驗見稱。對集團來說，士丹頓街別具意義。因為The Wedding Atelier 早於 2013 年已在同一街區開展香港業務，今次 The Floral Atelier 以旗艦店形式重返中環，既是回應品牌發展歷程，亦為香港顧客帶來更完整的花藝、婚禮及生活美學體驗。

旗艦店地下設有花藝零售及體驗空間，主打鮮花、永生花及玻璃花藝作品，並提供現代花藝訂製服務。店內同時引入多款生活禮品，包括特色名茶、朱古力、香薰蠟燭及家居擺設，讓顧客可按不同場合挑選具心思禮物。除了零售概念，店內空間亦可靈活用作工作坊及品牌活動，讓花藝不只停留於觀賞層面，而是延伸至生活、社交及創意交流之中。

「 Hong Kong in Bloom 」開幕企劃

為慶祝中環旗艦店開幕，The Floral Atelier 推出為期一週的「Hong Kong in Bloom」企劃，邀請市民一同感受花藝美學。由即日起至6月27日期間，品牌將於中環一帶(沒有指定派發地點)安排流動花藝表演者及品牌大使現身，向途人派發設計摺扇，為夏日街頭添上一點清新氣息。

大家更可以憑著活動摺扇，再前往到 The Floral Atelier 旗艦店外的園林風格花藝快閃櫃台，換領限定花藝作品，數量有限，送完即止。活動以花藝連結社區，也讓更多人有機會親身認識這個進駐香港的生活美學品牌。