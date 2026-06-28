姚焯菲現身 BORGHESE 活動 分享厚敷泥膜心得 粉絲可影Chantel即影即有

意大利護膚品牌 BORGHESE早前於銅鑼灣崇光百貨地下新翼大堂舉行「The Mud Authority 泥漿美肌」活動，請來人氣歌手姚焯菲（Chantel）擔任星級嘉賓。活動吸引不少傳媒、粉絲「小菲象」及市民駐足圍觀。近日忙於新歌宣傳及演唱會籌備的 Chantel，以透亮肌膚現身，並分享自己靠泥漿面膜維持好狀態的護膚心得。

星級嘉賓亮相 分享忙碌中的護膚日常 活動上Chantel更分享自己的保養心得，並即場為男模姚浩銘示範如何使用BORGHESE皇牌泥膜。泥膜可以針對面部不同部位的膚況需要，精準配搭三款泥漿面膜：容易出油及冒暗瘡的位置可敷上果酸控油暗瘡泥漿面膜（黑泥），幫助調理油脂、淨化毛孔；較易乾燥的兩頰則以白蜂蜜滋潤補濕泥漿面膜（白泥）注入水分與柔潤感；下巴位置則可使用牛油果深層清潔排毒泥漿面膜（綠泥），帶走污垢與雜質。一次護理即可分區照顧控油、補水及深層清潔需要，令肌膚回復清爽、平衡而透亮的狀態。

Chantel 提醒敷泥膜時要「厚敷」，讓泥膜完整覆蓋肌膚，才可令礦物精華更充分發揮作用。

品牌禮遇延續 限量小卡成焦點 由即日起至 6月30日，顧客於崇光銅鑼灣店3樓 BORGHESE 專櫃購物，可享多項限定禮遇，包括拍攝 Chantel「即影即有」及獲贈限量珍藏小卡等。對粉絲來說，除了可近距離感受活動熱度，亦有機會收藏偶像相關紀念品。