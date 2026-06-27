深圳賞荷好去處︱洪湖公園/明湖城市公園絕美荷花勝地攻略 觀瀾版畫村/鵬城美麗鄉村花期全指南

盛夏已經到來，正是賞荷好時節。深圳4大熱門免費賞荷地——羅湖「洪湖公園」與「明湖城市公園」的荷花已陸續盛開；還有龍華「觀瀾版畫村」，以及鵬「鵬城美麗鄉村」的田園鄉村風光，都是藉得參觀的賞荷好去處。荷花多在清晨開得最為嬌羞動人，今個周末不妨帶上相機早點出門，一起去捕捉深圳限定的夏日荷香。

洪湖公園：沉浸式環賞荷塘境色 羅湖「洪湖公園」交通最方便，港人一過關即可直達，百畝荷花在湖面盛開，震撼程度破表。這裡每逢 6 至 7 月花期，洪湖主景亭的湖面上，便會鋪滿層層疊疊的碧綠荷葉與嬌艷粉荷，此處更可360°環賞荷花，美得讓人治癒。 這裡交通便利度極高，乘搭地鐵 7 號線直達洪湖站，一出站，陣陣荷香便撲面而來。建議先到「芙蓉橋」，拍下被荷花環繞的震撼感；再到「彩虹橋」感受中式亭台建築，望著蓮香湖的紅蓮與嶺南建築交融。傍晚前來，則可到靜逸湖，體驗科技燈光帶來如夢似幻的荷塘月色。「品荷園與綠天坪」，則有亞太區珍稀的荷花品種，還有精緻碗蓮及國際花藝裝置。

地址：羅湖區文錦北路2023號 花期：即日起至7月中旬 門票：費用全免 交通：深圳地鐵7號線「洪湖站」D出口，直行200米過天橋即達 查詢：洪湖公園

觀瀾版畫村：百年客家老屋的田園荷香 看膩了城市公園，又想想避開躋擁的人潮，不妨到龍華的觀瀾版畫村感受文藝鄉村風，這裡完整保存百年歷史的客家排屋，白牆身黑瓦頂，在藍天綠樹襯托下，自帶江南水鄉的沉靜美。 畫村目前最新花況，園區內的百畝大片荷花池，已經搶先綻放，預計7月將迎來最震撼的全盛期。當你走上木質棧道，已能感受到蓮葉間的生動靈氣，微風吹過更滿鼻清香。來到觀瀾版畫村，可別拍完荷花就走，遊人可順道到東區的版畫工作坊與藝術家部落，近距離看藝術家製作版畫。

地址：龍華區觀瀾街道裕新路169號 花期：即日起至8月 門票：費用全免(部分區域需提前預約入園) 交通：深圳地鐵4號線「牛湖站」A出口，出站後步行或轉乘的士 查詢：觀瀾版畫村

鵬城美麗鄉村：古城旁的 300 畝壯麗荷浪 想體驗鄉村野趣，就要走一趟大鵬新區，這裡開闢了佔地高達300畝的巨型荷塘，是深圳少有的「巨無霸級」賞荷地。走進園區，鋪滿天際的翠綠荷葉與嬌艷粉荷瞬間進入眼簾。微風吹過300 畝綠浪與遠處山巒、古城牆交織，美得讓人忘記呼吸。 鵬城美麗鄉村不但能看花，更能走在泥土小徑上聞著青草香，細看蜻蜓停在荷花尖上，田園節奏能瞬間撫平焦慮。美麗鄉村緊鄰「深圳八景」之首的大鵬所城北門與東山寺，下午可直接去逛大鵬所城，吃一碗手工賴粉。要留意是這裡部份境區要收費，實際依村內公告。

地址：深圳市大鵬所城東門鵬城美麗鄉村 花期：即日起至8月 門票：免費入場 交通：市區搭乘E11等快線巴士至「大鵬所城站」下車步行 查詢：鵬城美麗鄉村

明湖城市公園：光明區的低調綠洲 如果想遠離市中心的喧囂，又想找個能安靜放空，不被人潮打擾的賞荷秘境，位於光明區的明湖城市公園絕對是你的私房首選。這裡的荷花美得非常有現代感，一朵朵粉嫩荷花，沿著明澈開闊的湖畔優雅盛開。當站在湖岸邊，眼前是倒映著藍天白雲的澄淨湖面，遠處則是線條俐落的現代化城市建築，展現出獨特的幾何線條美。 公園每天清晨6時開園，各位「早鳥型」市民或攝影愛好者，可較定鬧鐘清晨前往。這個時間點的深圳最為清涼，能完美避開夏日高溫，當漫步在湖邊木棧道時，還能捕捉到圓潤荷葉上晶瑩剔透的晨露，能為疲憊心靈帶來靜謐與療癒感。公園免費入場，周邊綠地寬廣，非常適合帶上野餐墊在樹蔭下乘涼。清晨湖邊風大，雖然舒服但也要注意防曬。

地址：光明區鳳凰街道光明大道1號 花期：即日起至7月中 門票：費用全免 交通：地鐵6號線「鳳凰城站」C出口，轉乘M529巴士直達。 查詢：明湖城市公園