網上熱話｜收集癖網民曬8大奇葩收藏品 有人竟然儲頭皮耳屎！

每個人都會有自己的愛好，例如小編就鍾意儲Monchhichi公仔；好友就會收藏各種公仔聯乘的包裝紙巾袋；現今潮流又興儲Pokemon卡、爆旋陀螺等。早前，有Threads友拋磚引玉，盼能集結一眾「收集癖」人士，引來不少人主動分享自己收集的另類心頭好。大家當係垃圾的東西，在部分人眼中可能是閃閃發光的瑰寶呢！

1.頭皮屑 發文者拋磚引玉，先分享自己所收集的物件，直言自己鍾情收集頭皮屑，並奉上一堆儲了一年雪花般的「收藏品」照片。小編都係第一次見成堆頭皮山，真的蔚為其觀！

2.耳垢 看來不少人都鍾情收集與自己有關的東西，有人妻就分享自己收集了dry aged 10年多的大片耳屎，「我老公都叫他耳屎殿堂」，如果老公為她「挖到巨大片的就會放進去」。

3.蚊 夏天特別多蚊，有人竟然收集蚊子屍體，不過就表示存放久了「發臭」而扔掉。

4.隱形眼鏡 大部分人都會將戴完的隱形眼鏡直接扔走，但其實有人會儲起隱形眼鏡，並慢慢貼合揉成一個隱形眼鏡波，果然是環保創意結晶品！

5.鬍鬚 除了頭皮與耳垢，就連鬍鬚都不放過，有才華的網民更將自己的鬍鬚製作成藝術品。

6.指甲 壓軸登場的是一位自稱「從1993年開始收集的指甲」，照片中可見他用小瓶收藏起33年來的指甲，並在瓶頂木塞上寫有所屬年份，相當認真，引來不少網民高呼「太厲害了」！

7.狗狗蛋蛋 此蛋不同彼蛋，有狗狗主人特意儲起他家小狗「剛滿一歲的蛋蛋」，而狗狗現時已經14歲，即蛋蛋已經存起約13年，變成「陳年蛋」。

8.貓毛 養寵物的人日常一定有梳毛的環節，有些奴才會儲起主子的毛髮，像圖中網友就展示了一幅儲了三個月的貓毛照，將貓毛搓成一塊小毛毯。