Woke Up Like This 希慎開新店 打造「睡房」體驗區Shopping兼打卡

近年純素美妝愈來愈受香港消費者關注，本地美妝品牌 Woke Up Like This 亦趁品牌形象重塑之際，正式進駐銅鑼灣希慎廣場，開設全新實體門市。新店以更簡潔、輕盈的視覺語言亮相，同場更於 6 月 26 日至 7 月 7 日期間，於同層設置「Home in Myself」期間限定體驗區，將美妝零售與沉浸式生活體驗結合，為愛美人士帶來打卡、試妝及放鬆身心的新去處。

品牌重塑與新品同步登場 品牌換上全新視覺形象，標誌改以俐落的無襯線字體呈現，店內設計亦減少繁複裝飾，透過簡潔線條和柔和空間感，營造一種「有呼吸感」的美妝環境；同時延續純素、無動物測試的理念，並將美妝與護膚的實用性延伸至自我照顧與情緒安放。配合新店開幕，多款皇牌產品亦以全新包裝登場，包括 Sunfluff 輕透物理防曬調色霜、Skintint 輕感修護素顏霜、Alphabet Pal 全效維他命舒緩面膜，以及 Glow Pal A 醇煥活透亮面膜等。品牌同時推出三款全新唇部產品，並帶來限量精品 Too Cute to Button Up Tote Bag 及 UN-Ready 獨家卡牌遊戲，大家可以利用互動方式引導用家進行睡前自我對話，為美妝體驗添上一點生活儀式感。

「 Home in Myself 」體驗區 把睡房搬進商場 除新店外，品牌亦於希慎廣場 2 樓 210B 號舖打造「Home in Myself」期間限定體驗區。場地以「家」為靈感，將空間設計成一間私密而放鬆的沉浸式睡房，並劃分為四大互動區域，帶領參觀者由童年、青春期到尋回自我的不同階段出發，感受成長過程中的情緒轉變。對於生活節奏急速的香港人而言，這個體驗區不只是打卡場景，也是一個短暫停下來、重新整理狀態的空間。體驗區由即日起至 7 月 7 日開放。

開幕禮遇同步推出 為慶祝新店開幕，品牌於門市及網店推出多項限時優惠，包括明星推薦 All-Star 驚喜套裝、HK$88 新品加購價，以及門市限定刮刮卡等。顧客於指定消費金額亦可獲贈開幕限定禮品，完成體驗區四大互動任務更可換領迷你產品，適合想趁開幕期間試用新品或入手皇牌產品的讀者留意。 消費禮遇重點 滿 $350 送： • Too Cute For Baggage Claim 行李箱貼紙套裝 x 1 套 滿 $1200 送： • Skin Need 液態面膜及眼部護理套裝 x 1 套 • UN-Ready 獨家卡牌遊戲 x 1 套 • Too Cute For Baggage Claim 行李箱貼紙套裝 x 1 套

滿 $1500 送 ： • Woke Up Like This 獨家睡衣 x 1 套 • Skin Need 液態面膜及眼部護理套裝 x 1 套 • UN-Ready 獨家卡牌遊戲 x 1 套 • Too Cute For Baggage Claim 行李箱貼紙套裝 x 1 套 *開幕門市限定 完成4 大互動區域即可獲贈 Tweeny Tiny Dab 及 Mini Skintint 輕感修護素顏霜 1 支 Woke Up Like This 全新實體門市 地址： 銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場 2 樓 206 號舖 營業時間：星期一至四及日：12:00 - 20:00 星期五至六：12:00 - 21:00 「 Home in Myself 」期間限定體驗區 限定日期： 2026 年 6 月 26 日（星期五）至 7 月 7 日（星期二） 地址： 銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場 2 樓 210B 號舖