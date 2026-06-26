信和集團7.1免費派逾萬份禮品 送Switch 2、LEGO®足球模型及現金券

為慶祝香港特別行政區成立29周年，信和集團將於7月1日前後推出一系列慶祝活動及購物優惠，旗下奧海城、屯門市廣場、荃新天地、中港城及利東街將於7月1日設置巨型扭蛋機，免費送出逾萬份禮品。同場亦配合國際足球盛事舉辦睇波活動，送出Nintendo Switch 2、LEGO®足球模型及商場現金券等獎賞。

五大商場設巨型扭蛋機 免費送逾萬份禮品 信和集團將於7月1日在奧海城、屯門市廣場、荃新天地、中港城及利東街設置超巨型扭蛋機，大家只需親臨現場即可免費參與，有機會獲得人氣零食、飲品等精選禮品，合共送出逾萬份，數量有限，送完即止。



五大商場設巨型扭蛋機 免費送逾萬份禮品

三大商場直播104場世界盃賽事 睇波兼領現金券 配合國際足球盛事，奧海城、屯門市廣場及荃新天地正舉辦「Goal Together 全城開波」活動，免費直播全部104場賽事。其中，奧海城及屯門市廣場分別設有430吋及540吋巨型屏幕，配合人造草地觀賞區，營造大型睇波氣氛。而活動期間，S⁺ REWARDS會員於三大商場現場睇波，只需掃描現場QR Code，即可領取最高HK$120 S現金券，睇波之餘亦可享購物優惠。 7.1睇波派對送Switch 2及LEGO®足球模型 7月1日舉行的早場睇波派對將設有遊戲環節，奧海城將送出Nintendo Switch 2主機，屯門市廣場則送出LEGO®足球模型，與球迷一同慶祝節日。

此外，奧海城當日更邀請香港足球先生葉鴻輝，聯同父親及4歲兒子出席親子睇波派對，分享三代同堂的足球故事，與大家一同投入足球盛事。



暑假推多重購物優惠 最高可領HK$120現金券 除了7.1活動外，信和集團暑假期間亦推出多項消費獎賞。透過「開心購物節」及「香港夏日盛會」，大家可經S⁺ REWARDS、HKT AR Lens、AlipayHK及HK01會員專區領取HK$20 S現金券，每人最高可獲HK$120 S現金券，並享超過200項商戶優惠，於暑假期間盡享購物及餐飲禮遇。

信和集團商場 跨平台送出高達HK$120 現金券及超過200項商戶優惠