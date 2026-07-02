狗主必試！4個簡單測試 一秒看清狗狗脾氣好壞

相信有好多狗主都好想知道，家中愛犬的脾氣到底好不好，是否屬於溫順穩定的一類。其實，透過一些簡單的小互動與反應觀察，已經可以大概了解狗狗在面對觸碰或突發情況時的情緒表現，從而看出牠的性格特質，以及對主人的信任程度。原來，只需進行以下4個小測試，就可以初步了解狗狗的脾氣好壞。

測試狗狗脾氣第 1 關：捏捏小嘴筒子 測試規則`十分簡單：輕捏狗狗的嘴筒，只要能夠維持 5 秒而不反抗，就算過關！這個動作主要觀察狗狗對被觸碰面部時的接受程度，因為嘴巴位置對不少狗狗來說較為敏感。如果狗狗能保持放鬆，沒有掙扎或不滿反應，一般代表牠性格較溫順，亦對主人有一定信任。

測試狗狗脾氣第 2 關：快速出拳大考驗 這一關主要測試狗狗在面對突如其來的動作時，會否產生防禦或攻擊反應。

測試方法是：在狗狗面前快速出拳，只要沒有咬人行為，就算通過。過程中，可以留意狗狗是否只是本能地閃避，還是會出現低吼、露齒等行為；若反應較平和，通常代表牠情緒穩定，不容易被刺激。

測試狗狗脾氣第 3 關：握握小爪子 測試規則同樣簡單：握住狗狗的爪子，維持 5 秒不反抗即可。這個動作其實在日常護理中相當常見，例如剪指甲或清潔時都需要接觸腳部。如果狗狗願意配合，沒有掙扎或縮手，反映牠對身體接觸的接受度高，也較容易被照顧與訓練。

測試狗狗脾氣第 4 關：捏捏小耳朵 耳朵對不少狗狗來說是較敏感的部位，因此這一關更具挑戰性。

測試方式是：輕捏狗狗的耳朵，只要沒有齜牙或不滿反應，就算成功。透過這一關，可以觀察狗狗在面對較敏感位置被觸碰時的情緒反應，若仍能保持冷靜，通常代表牠性格溫和，亦對主人有較高的安全感。

測試結果如何解讀？ 完成以上4個測試後，狗主可以從狗狗的反應，初步判斷牠的脾氣與情緒穩定性： 全部關卡都能順利通過 如果狗狗在各項測試中都沒有出現掙扎、低吼或咬人的情況，代表牠性格較溫順、情緒穩定，對主人亦有高度信任，屬於較容易相處及訓練的類型。 個別環節略有抗拒 若狗狗在某些關卡（例如耳朵或腳部）出現輕微閃避或抗拒，其實屬正常現象，因為這些部位本來就較敏感。只要沒有明顯攻擊行為，大多只是需要時間適應，反映該範圍的觸碰仍需循序漸進建立信任。