貓咪突然暴衝、偷襲人？其實是在邀請你玩「追逐遊戲」 3招正確回應主子邀玩方式

不少貓奴都試過，家中貓咪明明上一秒還安靜地躲在角落，下一秒卻突然朝人狂奔過來，甚至冷不防撲一下，然後又立刻轉身逃走。看到這些突如其來的「偷襲」行為，主人可能會以為貓咪在搗蛋、發脾氣，甚至是在挑釁。其實，這些行為很多時候並不是惡意攻擊，而是貓咪正在用自己的方式發出「追逐遊戲邀請」。對貓咪來說，追逐、埋伏、躲藏都是牠們天生狩獵本能的一部分，只要主人用對方法回應，不但可以讓貓咪玩得更盡興，亦有助消耗精力、增進彼此之間的信任感。

貓咪的「安全埋伏區」不要亂闖 當貓咪躲進貓窩、藏在窗簾後面，或蜷縮在枱底、梳化旁邊探頭探腦時，其實牠很可能已經進入「遊戲模式」。這些地方對貓咪而言，就像是一個預先設定好的安全埋伏區，既可以觀察環境，又可以等待合適時機「出擊」。 不過，很多主人一看到貓咪躲起來，便會忍不住伸手進去逗牠，甚至直接把牠抱出來。這種做法在貓咪眼中，其實可能會被視為「破壞遊戲規則」。因為牠原本只是想躲起來等你配合，若突然被人伸手打擾，不但會令牠失去玩樂興致，還可能讓牠感到被侵犯或不安。

因此，當貓咪主動躲起來、露出一副想玩的樣子時，主人不妨先觀察牠的反應，不要急着伸手捉牠，反而可以用更自然的方式引導牠投入遊戲。

主人正確接受邀玩的方式 1. 開啟雙向追逐遊戲 當貓咪躲好、盯着你，或突然衝過來又逃走時，主人可慢慢向反方向跑開，吸引牠追上來。之後可換主人躲在門邊、牆角或梳化旁，讓貓咪尋找你。這種你追我躲的互動，比單方面逗玩更有參與感。 透過雙向追逐，貓咪既能消耗體力，也會把主人視為安全又有趣的玩伴，有助增進信任。

主人正確接受邀玩的方式 2. 消耗精力，減少半夜跑酷 貓咪半夜暴衝，很多時與白天活動量不足有關。精力無處釋放，便容易在夜晚一次過爆發。主人可在白天或睡前安排追逐、捉迷藏或逗貓棒遊戲，讓牠在合適時間放電，晚上自然較易安靜休息。 陪玩時避免用手腳逗貓；若牠耳朵向後、尾巴大力拍地或過度興奮，便應暫停，讓牠冷靜。