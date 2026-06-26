T.O.P聯乘9GAG搞18周年生日會 近3米高吹氣薯仔登場 必影18+屁屁打卡區/迷因壁畫

今年暑假旺角商場T.O.P將化身「薯仔樂園」。由7月1日至9月13日，T.O.P聯乘知名迷因平台9GAG舉辦「T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會」，以9GAG成立18周年為主題，打造遍布五層商場及天台花園的七大互動展區，除了有近3米高吹氣Potatoz角色、18+屁屁打卡區、迷因主題自拍區及巨型壁畫外，亦設期間限定店發售聯乘服飾及限定精品，讓大家投入一場充滿笑料的迷因派對。

七大互動展區 重溫9GAG十八年經典迷因 活動以9GAG原創Pixel Art角色Potatoz小屁薯作主角，將整個商場變成大型生日派對，透過多個互動裝置、打卡位及遊戲，帶大家重溫9GAG由創立至今18年的發展歷程，以及不同年代爆紅的經典迷因文化。 限定店率先發售聯乘服飾及Potatoz精品 位於1樓中庭的期間限定店，由不同造型的Potatoz迎接大家，店內率先發售Potatoz全新系列精品，以及與本地潮流服裝品牌合作推出的聯乘產品，粉絲可趁機入手限定收藏。

神秘18+屁屁打卡區 挑戰粉絲手氣 2樓特設神秘18+打卡區，參觀者需掀開布簾才能一探究竟。場內設有巨型打卡裝置，四周展示多款Potatoz主題海報，並加入小撕拉卡抽卡活動，共推出12款收藏卡，考驗大家的運氣。 巨型迷因壁畫暗藏18個經典彩蛋 3樓展出一幅長逾12米的旺角主題迷因壁畫，由像素藝術團隊創作，把Potatoz角色與9GAG經典迷因元素融合，當中更隱藏18個曾經爆紅的網絡迷因，大家可挑戰找齊所有彩蛋。同層亦設有Potatoz及9GAG主題人生四格拍貼機，方便與朋友即場拍攝紀念照。

化身迷因主角 體驗暗房驚喜效果 4樓設有迷因自拍區，以復古電視造型場景配合經典字幕道具，讓大家化身不同迷因角色拍照留念。場內亦加入神秘暗房體驗，只要利用手機閃光燈拍攝指定掛畫，便會出現特別視覺效果，重新演繹多個經典迷因。 近3米高吹氣Potz與Pommi現身空中花園 來到5樓空中花園，近3米高的Potatoz角色Potz及女朋友Pommi吹氣裝置將首次登場，成為整個活動最矚目的打卡熱點。兩位角色更以搞笑互動造型亮相，配合「9GAG十八歲成人禮」主題，為生日派對增添歡樂氣氛，粉絲不妨把握暑假前往朝聖。





T.O.P，X，9GAG，Eighteen蓋地生日會 時間：2026年7月1日至9月13日 地址：旺角彌敦道700號