超市優惠｜Market Place推「歐遊滋味」　西班牙紅蝦$588/伊比利亞黑毛豬$69限時優惠

Market Place推「歐遊滋味」 西班牙紅蝦$588/伊比利亞黑毛豬$69限時優惠

Market Place由即日起推出「歐遊滋味」主題推廣，精選多款來自西班牙、意大利及法國的人氣美食，由時令水果、海鮮、黑毛豬、手工麵食到薯片、朱古力及酒類都有優惠，其中西班牙紅蝦每盒$588、伊比利亞黑毛豬每盒$69，還有指定分店限定試食及主題活動，讓大家一站式選購歐洲特色美食。



西班牙紅蝦、伊比利亞黑毛豬限時優惠 Market Place由6月26日至7月30日推出「歐遊滋味」推廣，帶來多款來自歐洲的特色食材。當中包括西班牙SanLucar「Donut Peach」扁桃，果肉細緻多汁，500克優惠價$39。 海鮮則有加大碼西班牙紅蝦，每盒400克優惠價$588，以蝦膏豐富、肉質鮮甜見稱；Hergosan伊比利亞黑毛豬帶有獨特橡果香氣，肉質細嫩，200克優惠價$69，適合香煎、燒烤或慢煮等不同烹調方式。 手工意大利雲吞、五色意粉輕鬆煮出歐陸風味 喜歡意大利菜的話，可留意Pastificio Gaetarelli手工意大利雲吞系列，提供菠菜芝士及牛肝菌等口味，250克優惠價$70，簡單烹調即可品嚐地道意式風味。

Antica Madia亦推出五色意大利粉系列，以不同蔬果天然色彩製成，包括Riccioli、Maccheroni、Farfalle、Eliche及Gnocchetti等款式，500克優惠價$55。想為餐桌增添色彩，亦可選購由法國及荷蘭空運抵港的Beef Tomatoes，每100克售$13，備有紅、黃、綠、粉紅及紫色等不同品種。



歐洲零食、朱古力及火腿同步登場 除了主食，Market Place亦搜羅多款歐洲人氣零食。西班牙Acho薯片採用非基因改造薯仔，以葵花油低溫油炸製成，推出黑松露、蒜蓉番茄、西班牙火腿及海鹽等口味，每包120克優惠價$35。 意大利Domori朱古力系列同樣都有優惠，包括38%及50%牛奶朱古力、70%及85%黑朱古力，以及卡拉布里亞辣椒黑朱古力，每排75克優惠價$49。法國百年品牌La Mère Poulard牛油餅乾亦推出優惠，包括原味牛油餅乾、原味牛油酥餅、檸檬牛油酥餅及朱古力牛油酥餅等口味，每盒125克售$35。另外，如果打算準備歐式前菜，不妨留意Ferrarini黑松露燈籠腸切片及黑松露熟火腿切片，每100克優惠價$59。

香檳、啤酒及無酒精飲品任你揀 除了美食，今次推廣亦帶來多款歐洲酒類及飲品。包括伯蘭爵頂級香檳750毫升優惠價$399；Estrella Damm西班牙啤酒750毫升優惠價$59；Peroni意大利啤酒330毫升六支裝優惠價$50。 不喝酒的話，亦可選擇Poretti無酒精啤酒、Maison Perrier法國巴黎雞尾酒風味氣泡水，以及San Pellegrino低糖檸檬味及血橙味有氣果汁。 另外，英國品牌Saicho無酒精氣泡茶推出茉莉花、大吉嶺及焙茶口味，750毫升售$250，購買兩瓶或以上可享九折優惠；指定分店更可加$129換購Riedel水晶香檳杯一對。此外，迷你氣泡茶禮盒裝亦以優惠價$178發售。

指定分店推試食活動及主題專區 推廣期間，指定Market Place分店將舉辦意大利風乾火腿即場切割表演、芝士品酒工作坊，以及伊比利亞黑毛豬和安格斯牛肉試食活動，讓大家親身品嚐多款歐洲特色美食。 圍方、K11、奧海城二期、淺水灣、愉景灣Market Place，以及圓方3hreesixty和中環Oliver’s The Delicatessen均會設置「歐遊滋味」主題專區，集中展示多款精選商品，方便大家一次過選購心儀美食。活動舉行至7月30日，而上述精選優惠有效至7月10日，數量有限，售完即止。