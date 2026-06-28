牛津等頂尖學府香港學生創NGO 免費助近500名基層學生 公屋學子入讀劍橋

家庭經濟條件往往成為基層學生踏入世界頂尖學府的隱形門檻。由過百位就讀於牛津、劍橋及其他英國頂尖學府的香港學生義務創立及營運的註冊慈善機構「昇普計劃」（Access Abroad Hong Kong）迎來10周年。計劃由來自英國多間名校的香港學生提供義務和免費的一對一升學指導，涵蓋院校申請及全額獎學金支援，讓更多資源不足的優秀學子踏上世界學術舞台。
匯聚過百義工 利用自身經驗提供免費一對一升學指導
昇普計劃聚集過百名來自英國多間名校的香港學生，他們將親身經歷分享予有需要的學生，協助他們入讀頂尖學府和獲取獎學金，打造更平等的教育環境。自創立以來，計劃免費指導近500名有需要的香港學生，當中166人成功入讀英國著名高等學府，累計取得88個牛津及劍橋大學取錄，以及82項全額獎學金，總值逾一億港元。
期望每位學生享公平教育資源
機構創辦人Antonia Heng認為，許多優秀的基層學生因資訊落差和家庭經濟能力不足，與世界頂尖學府失之交臂，她期望每一位具潛質的學生，不論家庭背景或就讀學校，都能享有公平的資源與機會，選擇最適合升學路徑，發揮潛能。為此，Antonia創立昇普計劃，並且匯聚多位學生義工，免費協助學生理解各類獎學金的甄選準則、梳理個人成長經歷、撰寫申請材料，並進行模擬面試，幫助學生申請英國名校及獎學金。
公屋學生考獲劍橋大學
曾接受昇普計劃協助，並成功入讀劍橋大學及獲得香港卓越獎學金的Ryan，自幼於公屋長大，中學時對如何申請海外大學及獎學金一竅不通。他表示：「一切幾乎從零開始——不懂撰寫個人陳述、不熟悉入學試題型，也對面試毫無概念。導師一步步指導我，與我逐句打磨個人陳述，耐心講解試題，並每周進行模擬面試。在他們的支持下，我最終獲得夢想大學的錄取。」
薪火相傳 回饋社會
現為昇普計劃核心成員Ethan同樣受惠於計劃，他早年透過計劃考獲全額獎學金，成功入讀劍橋大學，其後成為昇普計劃一員，薪火相傳，支持其他學子負笈海外，將昔日所受的支持轉化為回饋社會的力量。
踏入10周年，昇普計劃積極向三大方向發展：
擴大緊急募款網絡，建立「捐贈圈」，確保沒有學員因突發財政困難而被迫放棄牛津或劍橋的入學資格。
與現有慈善捐贈者及基金會合作，探討設立香港首個同時考慮學術才能及經濟需要的英國升學獎學金，為基層學生提供更穩定的長期資助。
鞏固機構營運能力，拓展贊助及捐款網絡，提升長遠財務穩健性，確保免費輔導服務得以持續發展。
如欲查詢有關昇普計劃的服務，歡迎Whatsapp 94553954 或電郵至 [email protected] 。