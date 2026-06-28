牛津等頂尖學府香港學生創NGO 免費助近500名基層學生 公屋學子入讀劍橋

家庭經濟條件往往成為基層學生踏入世界頂尖學府的隱形門檻。由過百位就讀於牛津、劍橋及其他英國頂尖學府的香港學生義務創立及營運的註冊慈善機構「昇普計劃」（Access Abroad Hong Kong）迎來10周年。計劃由來自英國多間名校的香港學生提供義務和免費的一對一升學指導，涵蓋院校申請及全額獎學金支援，讓更多資源不足的優秀學子踏上世界學術舞台。

匯聚過百義工 利用自身經驗提供免費一對一升學指導

昇普計劃聚集過百名來自英國多間名校的香港學生，他們將親身經歷分享予有需要的學生，協助他們入讀頂尖學府和獲取獎學金，打造更平等的教育環境。自創立以來，計劃免費指導近500名有需要的香港學生，當中166人成功入讀英國著名高等學府，累計取得88個牛津及劍橋大學取錄，以及82項全額獎學金，總值逾一億港元。

期望每位學生享公平教育資源

機構創辦人Antonia Heng認為，許多優秀的基層學生因資訊落差和家庭經濟能力不足，與世界頂尖學府失之交臂，她期望每一位具潛質的學生，不論家庭背景或就讀學校，都能享有公平的資源與機會，選擇最適合升學路徑，發揮潛能。為此，Antonia創立昇普計劃，並且匯聚多位學生義工，免費協助學生理解各類獎學金的甄選準則、梳理個人成長經歷、撰寫申請材料，並進行模擬面試，幫助學生申請英國名校及獎學金。