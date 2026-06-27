網上熱話｜中產港男斥工人姐姐偷飲檸檬茶 限制「只可以飲水」 網民鬧爆：真係肉酸！

不少香港家庭為了平衡工作和生活，經濟能力許可的情況下都會聘請外傭，好讓家中有多一個工人姐姐分擔家務或幫忙照顧小朋友。不過，找到好的工人姐姐難，而站在工人姐姐的角度，要找到合適又容易相處的僱主也很難！早前，一位自稱中產的港男就在社交平台發文，怒斥家中工人姐姐「偷咗雪櫃兩包檸檬茶飲」，引來大批網民鬧爆其小家舉動「肉酸」。

工人姐姐偷兩包檸茶 中產港男報警 僱主批評外傭的帖文屢見不鮮，但要令一眾網民全部企喺工人姐姐一邊的話，確實比較少見。早前，一位自稱中產的港男在社交平台發文，怒斥「最近屋企工人喺我無同意嘅情況下，偷咗雪櫃兩包檸檬茶飲」。對此事極度不滿的他更嬲怒報警，奈何警察不受理，「差人話兩包檸檬茶好難落案定罪，叫我地溝通好d同叫我唔好咁小氣，好令人失望」。

為1事限制對方「只可以飲水」 發文者解釋自己為何對兩包檸檬茶如此執著，直言「原因唔係因為錢，係為佢健康著想」，又強調「講真我都算中產，月入起碼四皮幾點會差果少少錢」。至於現時為了「防止工人姐姐再偷嘢」，發文者竟不惜「要求佢每日點算雪櫃嘅飲品數量，另外裝咗cctv 24小時mon住佢」。

圖片來源：YouTube@Dear Jane

網民鬧爆：真係肉酸！ 發文者認為自己的行為合理且恰當，但就連他的老婆亦指他「小題大做，太高壓」，令他不禁問網民「有無人同我一樣接受唔到工人偷野？有無乜嘢提議我可以做？」帖文引起網民關注，大批網民狠批發文者「為咗兩包檸檬茶就報警，你真係浪費警力」、「你唔為你自己健康著想淨係飲水？」、「你連檸檬茶都咁，真係好小氣」、「咁小氣唔好請工人啦，自己收工做返哂囉」。亦有不少人嘲諷他大癲「4萬幾當自己中產」、「真係難為你老婆，個老公性格咁肉酸」。