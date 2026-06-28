馬拉松免費派1000份睇波打氣包 指定日子全港門市限時搶(附領取攻略)

四年一度足球盛事世界盃全城狂熱，各球迷已經就位通宵追看賽事，支持自己的心水球隊。半夜追看賽事必定吶喊嗌到聲嘶力竭，更會口渴肚餓。連鎖運動用品專門店馬拉松(Marathon Sports)超貼心，於指定日子在全線門市大派福利，推出限量1,000份「睇波打氣包」，為各位通宵應援的狂熱球迷，瞬間補充體力繼續支持球隊作賽。

打氣包內容大公開

馬拉松這次的「睇波打氣包」絕不馬虎，每份均裝滿三大觀賽必備好物，包括「消暑打氣扇」，就算現場氣氛再熱烈，也能一邊撥涼一邊瘋狂揮動，為愛隊全力應援；「解渴隨機飲品」精選有氣特飲或清涼茶(款式隨機)，讓球迷吶喊到聲沙時，可即時解渴、滋潤喉嚨；還有嚴選的邪惡「惹味零食」(款式隨機)，是深夜一邊睇波一邊治「口痕」的最佳良伴。(每人只限領取一次，1,000 份禮物數量有限，先到先得。)