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出版：2026-Jun-28 20:00
更新：2026-Jun-28 20:00

馬拉松免費派1000份睇波打氣包 指定日子全港門市限時搶(附領取攻略)

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Hoi C
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四年一度足球盛事世界盃全城狂熱，各球迷已經就位通宵追看賽事，支持自己的心水球隊。半夜追看賽事必定吶喊嗌到聲嘶力竭，更會口渴肚餓。連鎖運動用品專門店馬拉松(Marathon Sports)超貼心，於指定日子在全線門市大派福利，推出限量1,000份「睇波打氣包」，為各位通宵應援的狂熱球迷，瞬間補充體力繼續支持球隊作賽。

打氣包內容大公開

馬拉松這次的「睇波打氣包」絕不馬虎，每份均裝滿三大觀賽必備好物，包括「消暑打氣扇」，就算現場氣氛再熱烈，也能一邊撥涼一邊瘋狂揮動，為愛隊全力應援；「解渴隨機飲品」精選有氣特飲或清涼茶(款式隨機)，讓球迷吶喊到聲沙時，可即時解渴、滋潤喉嚨；還有嚴選的邪惡「惹味零食」(款式隨機)，是深夜一邊睇波一邊治「口痕」的最佳良伴。(每人只限領取一次，1,000 份禮物數量有限，先到先得。)

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免費換領超簡單攻略

想免費帶走打氣包？領取方法非常簡單，而且完全零消費亦可擁有。只需於指定星期六的下午25時，前往馬拉松門市，現場用手機追蹤馬拉松的官方 Instagram專頁，向店員出示畫面，即可免費獲得「睇波打氣包」1份，球迷緊記派發日子與地點。

派發日期：74日、711日及718

派發時間：下午25

派發地點：全線香港馬拉松門市(上環信德中心分店除外)

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