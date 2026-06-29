無印良品新都城打造日式「清涼夏旅」體驗 巨型風鈴長廊/水拓印工作坊/免費贏旅行套裝

迎接盛夏，無印良品(MUJI)由即日起至7月19日，於將軍澳新都城中心二期中庭舉辦《清涼夏旅》期間限定體驗活動。並以「清涼旅途」為主題，將日式傳統夏日景物與MUJI清涼生活提案融合，打造一個充滿日系美學的消暑空間。現場設有巨型風鈴長廊、互動遊戲，以及周末水拓印手作工作坊，為市民提供消暑打卡新去處。喜好日系簡約生活，不要錯過。

沉浸式體驗日系夏日美學

活動現場以MUJI標誌性簡約淺木色調為主軸布置，結合藍天白雲視覺元素，構築出充滿空氣感的唯美空間。主要打卡點包括位於中庭核心的「淺木系風鈴長廊」，掛滿色彩斑斕傳統日式風鈴，讓參觀者彷彿置身日本夏日祭典；場地入口設置兩座大型裝置「風車打卡牆」與「飛機相框」，市民可在色彩繽紛的日系風車牆前拍照，或走進巨型飛機造型相框，留下專屬夏日回憶；「夏日涼感好物展示區」特設MUJI商品展示專區，集中展示涼感服飾、清爽護理用品、旅行必備好物及消暑食品，全方位提供都市解暑方案。