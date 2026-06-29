無印良品新都城打造日式「清涼夏旅」體驗 巨型風鈴長廊/水拓印工作坊/免費贏旅行套裝

迎接盛夏，無印良品(MUJI)由即日起至7月19日，於將軍澳新都城中心二期中庭舉辦《清涼夏旅》期間限定體驗活動。並以「清涼旅途」為主題，將日式傳統夏日景物與MUJI清涼生活提案融合，打造一個充滿日系美學的消暑空間。現場設有巨型風鈴長廊、互動遊戲，以及周末水拓印手作工作坊，為市民提供消暑打卡新去處。喜好日系簡約生活，不要錯過。
沉浸式體驗日系夏日美學
活動現場以MUJI標誌性簡約淺木色調為主軸布置，結合藍天白雲視覺元素，構築出充滿空氣感的唯美空間。主要打卡點包括位於中庭核心的「淺木系風鈴長廊」，掛滿色彩斑斕傳統日式風鈴，讓參觀者彷彿置身日本夏日祭典；場地入口設置兩座大型裝置「風車打卡牆」與「飛機相框」，市民可在色彩繽紛的日系風車牆前拍照，或走進巨型飛機造型相框，留下專屬夏日回憶；「夏日涼感好物展示區」特設MUJI商品展示專區，集中展示涼感服飾、清爽護理用品、旅行必備好物及消暑食品，全方位提供都市解暑方案。
互動冰壺遊戲贏取旅行套裝
為提升遊人互動感，活動期間推出「迷你飛機冰壺挑戰」小遊戲。市民只需在現場追蹤無印良品官方Instagram或Facebook 帳戶，即可免費參與遊戲1次。
參加者需在指定時間內，將飛機造型的冰壺推進特定分數區域。累積達到指定分數，即可獲贈精美獎品，包括實用「夏日旅行套裝」或活動「限定貼紙」，數量有限，送完即止。
限定工作坊製造專屬紙扇
除打卡與遊戲外，活動更於周末及公眾假期推出「水拓印紙扇工作坊」。MUJI app HK & Macao會員，只需於活動期間指定日子，於無印良品新都城中心分店內消費淨值滿$200或以上，憑即日單據即可免費報名參加。
工作坊由專業導師指導，參加者可體驗土耳其傳統水拓印(Ebru Art)技術。透過在水面上調配顏料，親手繪製出獨一無二紋理流暢的專屬紙扇。工作坊每日名額有限，先到先得、額滿即止方式進行。
無印良品《清涼夏旅》期間限定體驗活動詳情：
日期：即日起至7月19日
地點：將軍澳新都城中心二期中庭
票價：費用全免(工作坊及遊戲需符合指定條件)
「水拓印紙扇工作坊」活動時間：
工作坊日期： 7月1、4、5、11、12、18 及19日(星期六、日及公眾假期)
工作坊時間：下午3時至晚上6時
查詢：無印良品