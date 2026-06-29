日本旅遊｜岡山夏日必玩活動 摘水果體驗任食香印青提/白桃！桃太郎祭典/當地醇濃牛奶

今個暑假想出外旅遊，首推有「晴天之國」美譽的日本岡山縣！這裡夏天溫暖、日照充足，極佳氣候孕育出全日本最頂級的優質水果。暑假到岡山旅遊，正值香印青提與岡山產白桃的黃金當造期，不僅能親自走進果園體驗採摘樂趣，更可任食多汁水果。此外，傳統盛事「岡山桃太郎祭典Uraja」亦將於8月重磅回歸，配合各大花火大會登場，將夏日熱鬧氣氛推向高點！到潮流聖地倉敷入手限定牛仔藍小食，再到避暑勝地蒜山高原品嚐醇厚娟珊牛奶，入住多間於2026年夏季全新開幕及翻新的酒店，今個暑假，岡山絕對讓人流連忘返！

岡山好去處｜採摘任食人氣香印青提 岡山縣盛產的香印青提，口感清脆多汁，甜度極高，是近年人氣商品。岡山縣內不少果園在8月至10月都提供香印青提採摘體驗，包括久保農場、岡山市南村等。除了香印青提以外，也可以採摘「新比歐內葡萄」或其他品種。而美作農園更提供任食放題！ 美作農園 地址：701-2605 岡山縣美作市奧585-1 營業時間：9:00-16:00 採摘時期：約8月中旬-10月上旬 交通：JR林野站搭乘的士約20分鐘 久保農場 地址：709-2136岡山縣岡山市北區御津紙工2747-1

營業時間：10:00-17:00 採摘時期： 香印青提約9月上旬-11月上旬

New Pione新比歐內葡萄約8月下旬-9月中旬 交通：JR金川站搭乘的士約15分鐘 岡山市南村 地址：709-1215 岡山縣岡山市南區片岡2468 休息日：星期二 (8月期間及公眾假期則照常營業) 營業時間：9:00-17:00 採摘時期：約8月上旬-10月中旬 交通：JR備前片岡站步行約10分鐘

岡山好去處｜白桃採摘體驗 除了香印青提，岡山白桃亦享負盛名，是當地人贈禮用的高級水果。每年6月下旬至8月期間是白桃盛產期，有如白玉般細膩、帶有淡淡粉紅的「清水白桃」最具代表性，果肉入口即化、甜美多汁。想品嘗白桃獨特的清甜，夏日就記得來到這裡，採摘碩大豐滿的白桃，一口咬下多汁香甜，瞬間消解夏日暑氣。 桃茂實苑 地址：709-0806 岡山縣赤磐市尾谷843 營業時間：9:00-16:00 採摘時期：約6月下旬-8月中旬 交通： JR岡山站搭乘開往Neopolis西9的巴士約50分鐘，於「櫻之丘運動公園口」下車後步行約10分鐘

吉井農園 地址：701-2434 岡山縣赤磐市仁堀東1077 營業時間：9:00-16:00 採摘時期：約6月下旬-9月上旬 交通： 從岡山站搭乘開往湯鄉溫泉、林野站的巴士約60分鐘，在「菊峠」下車，步行約5分鐘 大原觀光果樹園 地址：719-2641 岡山縣新見市草間1204 營業時間：8:00-17:00 (7月上旬至11月下旬營業) 採摘時期：約7月上旬-8月中旬 交通：JR新見站搭乘計程車約30分鐘

岡山好去處｜夏日最大型桃太郎祭典Uraja 每年一度的桃太郎祭典「Uraja」，源於日本神話《桃太郎傳說》中桃太郎與魔神「温羅」之間的戰鬥故事。祭典以「舞蹈」為主，街道上將集結舞者、觀眾以及工作人員，化上具感恩與喜悅寓意的「溫羅妝容」，一同跳起震撼人心的「總舞」，寓意將溫羅之魂送回天界，氣氛熱血沸騰！ 岡山桃太郎祭典「Uraja」 日期： 2026年8月22日-23日 會場：暫未公佈 費用：免費

岡山好去處｜岡山三大花火大會 岡山縣內今年夏天，亦會於各地舉辦一系列煙火大會。不論是海邊的煙花，還是山間的煙花，皆充滿特色。往年舉辦的三大煙火大會：津山納涼祭典IN吉井川、笠岡港祭典花火大會以及森林公園德國之森音樂煙火大會，規模龐大，煙花的總發放量更達3,500至8000發！而岡山最大型的煙火大會「津山納涼祭典IN吉井川」亦正式公布詳情。 津山納涼祭典IN吉井川 活動日期：2026年8月1日-2日 活動時間：18:00起 地址：吉井川河岸綠地公園(708-0036 岡山縣津山市南新座52)

交通：JR津山站步行約3分鐘

岡山好去處｜倉敷牛仔褲街 倉敷牛仔褲街為日本產牛仔褲的發源地，這裡匯集了多間工廠直營店與多達700種牛仔雜貨。這裡更有多款特色藍色小食，包括加入天然梔子花色素製成的藍色「牛仔包點」，獨特又非常打卡，是當地的人氣商品！另外清爽微酸、帶有波子汽水與藍莓果香的「牛仔軟雪糕」，亦是打卡首選。 倉敷牛仔褲街 地址：710-0046岡山縣倉敷市中央1-10-11 營業時間：9:30-17:30(全年無休) 交通：JR倉敷站步行約20分鐘

岡山好去處｜蒜山高原三大超療愈必到地 蒜山高原是日本西部的高原度假勝地，以壯麗的「蒜山三座」火山景觀及放牧的娟珊牛群聞名。以下介紹三個位於蒜山高原的必到景點： 蒜山澤西樂園 座落於壯麗的「蒜山三座」火山背景下，翠綠牧場上可近距離接觸溫馴可愛的娟珊牛，更能品嘗到當地新鮮產的香濃牛奶、雪糕及乳製品。 地址： 717-0501 岡山縣真庭市蒜山中福田956-222 營業日期： 1月至2月周四至周一營業(1月1日除外)；3月至12月全年無休 營業時間：3月下旬至11月9:30-16:30；12月-3月中旬10:00-16:00

交通方法：米子高速公路蒜山IC自駕出發約10分鐘車程 GREENable HIRUZEN 這座由國際知名建築大師隈研吾傾力設計的永續建築地標，融合自然生態與其建築美學。結合遊客諮詢中心、文創選物商店以及多元藝術展覽空間，是當地的指標打卡聖地。 地址： 717-0602 岡山縣真庭市蒜山上福田1205-220 營業日期：周四至周二營業9:00-17:00 交通方法：JR中國勝山站搭乘真庭市社區巴士約1小時30分鐘，在「蒜山高原中心前」下車 蒜山高原中心歡樂公園 蒜山高原中心歡樂公園是非常適合親子家庭周樂。園區內設有一覽高原壯麗全景的摩天輪，以及多項刺激有趣的遊樂設施。附設餐廳更可品嘗著名的在地美食「成吉思汗烤肉」，享受大口吃肉的痛快。

地址：717-0602 岡山縣真庭市蒜山上福田1205-197 蒜山高原中心營業時間： 3月26日至11月25日 9:00-17:30 11月26日至3月25日 9:00-16:30 歡樂公園營業時間： 3月26日至11月25日 10:00-17:00 11月26日至3月25日 11:00-15:00 交通方法：JR中國勝山站搭乘巴士到蒜山高原約80分鐘

岡山酒店｜全新開幕酒店！全新翻修APA設相連客房 2026年5月1日新開幕的酒店「烏石之庵」，緊鄰名勝岡山城與日本三大名園之一的後樂園，提供24小時無人自助入住手續體驗。而「APA Hotel and Resort(岡山駅新幹線口)」將於8月6日開業，設有泳池及浴場，更增設放置了沙發的「COZY房間」以及可打通的相連客房。「三井花園飯店岡山」目前正進行翻新工程，將於8月9日重新開幕。除了客房的設計和衛浴設備，大浴場也全面更新。 烏石之庵 地址：700-0813岡山縣岡山市北區石關町4-4-1