暑假好去處｜「超人系列」60周年！ 超人英雄展登陸旺角 六兄弟場景首次釋出海外

超人粉絲盡情尖叫吧！風靡全球的「超人系列（ULTRAMAN）」踏入60周年，7月25日起，《超人英雄展》將會登陸旺角創興廣場INCUBASE Arena。展覽除了破天荒全數集結1966年的初代超人到2026年的最新角色，超人六兄弟更加首次於海外登場，各位超人粉絲萬勿錯過。
集結多代超人 演員青柳尊哉現身！
最讓粉絲期待的，當然是多代超人首次海外首展。在主辦單位積極爭取下，正於日本巡迴中、極具指標性的官方大展 ——《ULTRAMAN EXHIBITION》之中的核心展區「英雄大集合」將會登陸香港，粉絲可親眼觀賞超人英雄60年來變化，感受時代的軌跡。在《超人歐布》中飾演反派角色「撒古拉斯 撒古拉」的青柳尊哉將於7月23日限時現身。想與青柳尊哉1對1合照，甚至獲贈親筆簽名收藏卡的粉絲，不妨留意INCUBASE Arena的社交平台。
還原「超人六兄弟」經典場面
另外，展覽還原系列中多個經典場面和角色，包括昭和時期的「超人六兄弟」，以及近30套由日本原裝空運抵港、拍攝專用的超人與怪獸皮套及道具。活動期間，展覽亦會舉辦超人見面會，讓粉絲留下深刻回憶。多款數位互動遊戲同步登場，涵蓋一圓變身夢想的「超人變身裝置」、充滿驚喜的「怪獸波波池」，以及激發無限想像力的「互動繪畫投射牆」。
送限定透卡！
為了感謝粉絲支持，每位入場入士可獲贈展覽限定透卡，卡上印有多代超人的英姿，極具收藏價值。展覽設有限定店，發售超過150款日本直送周邊和香港限定閃卡系列，絕對值得入手。
公眾早鳥預購（現已發售）
早鳥特典套票A
($299/套)
香港限定 T-shirt、入場禮、實體紀念門票、入場 QR Code
早鳥特典套票 B
($299/套)
展覽限定超人狄奧可動公仔特別色版本、入場禮、實體紀念門票、入場 QR Code
早鳥單人門票
入場禮、實體紀念門票、入場 QR Code
早鳥期門票購買期直至 7 月 24 日 23:00（香港時間）為止
《超人英雄展 2026》（香港站）活動資訊
展覽日期
2026 年 7 月 25 日（六）至 9 月 13 日（日）
開放時間
11:00 – 22:00（最後入場 20:30）
地點
旺角創興廣場地庫 B2 INCUBASE Arena
購票網站
INCUTix / KLOOK
門票價格
展期單人票 $165 / 優惠票 $132*
*此優惠門票僅提供予全日制學生、60歲以上及傷健人士使用，入場時需要向工作人員出示相關證明文件