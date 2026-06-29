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出版：2026-Jun-29 13:00
更新：2026-Jun-29 13:00

暑假好去處｜「超人系列」60周年！ 超人英雄展登陸旺角 六兄弟場景首次釋出海外

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Joe06
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超人粉絲盡情尖叫吧！風靡全球的「超人系列（ULTRAMAN）」踏入60周年，725日起，《超人英雄展》將會登陸旺角創興廣場INCUBASE Arena。展覽除了破天荒全數集結1966年的初代超人到2026年的最新角色，超人六兄弟更加首次於海外登場，各位超人粉絲萬勿錯過。

7月25日起《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena 近 30 套特攝珍貴皮套震撼列陣 超人六兄弟經典場景

7月25日起，《超人英雄展》將會登陸旺角創興廣場INCUBASE Arena。

集結多代超人 演員青柳尊哉現身！

最讓粉絲期待的，當然是多代超人首次海外首展。在主辦單位積極爭取下，正於日本巡迴中、極具指標性的官方大展 ——ULTRAMAN EXHIBITION》之中的核心展區「英雄大集合」將會登陸香港，粉絲可親眼觀賞超人英雄60年來變化，感受時代的軌跡。在《超人歐布》中飾演反派角色「撒古拉斯 撒古拉」的青柳尊哉將於723日限時現身。想與青柳尊哉11合照，甚至獲贈親筆簽名收藏卡的粉絲，不妨留意INCUBASE Arena的社交平台。

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還原「超人六兄弟」經典場面

另外，展覽還原系列中多個經典場面和角色，包括昭和時期的「超人六兄弟」，以及近30套由日本原裝空運抵港、拍攝專用的超人與怪獸皮套及道具。活動期間，展覽亦會舉辦超人見面會，讓粉絲留下深刻回憶。多款數位互動遊戲同步登場，涵蓋一圓變身夢想的「超人變身裝置」、充滿驚喜的「怪獸波波池」，以及激發無限想像力的「互動繪畫投射牆」。

7月25日起《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena 近 30 套特攝珍貴皮套震撼列陣 超人六兄弟經典場景 (1) (圖為台灣展覽）《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena (1) (圖為台灣展覽）《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena (3) (圖為台灣展覽）《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena (2) (圖為台灣展覽）《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena (4) 現場精彩互動包括：一圓變身夢想的「超人變身裝置」、充滿驚喜的「怪獸波波池」，以及激發無限想像力的「互動繪畫投射牆」。

送限定透卡！

為了感謝粉絲支持，每位入場入士可獲贈展覽限定透卡，卡上印有多代超人的英姿，極具收藏價值。展覽設有限定店，發售超過150款日本直送周邊和香港限定閃卡系列，絕對值得入手。

2 款實體門票 ＋ 7 款隨機明信片入場禮 逾150款日本直送、香港限定周邊商品限量上架 2 款實體門票 ＋ 7 款隨機明信片入場禮 逾150款日本直送、香港限定周邊商品限量上架 (1)

公眾早鳥預購（現已發售）

早鳥特典套票A

($299/套)

香港限定 T-shirt、入場禮、實體紀念門票、入場 QR Code

早鳥特典套票 B

 ($299/套)

展覽限定超人狄奧可動公仔特別色版本、入場禮、實體紀念門票、入場 QR Code 

早鳥單人門票

入場禮、實體紀念門票、入場 QR Code 

早鳥期門票購買期直至 7 月 24 日 23:00（香港時間）為止

《超人英雄展 2026》（香港站）活動資訊

展覽日期

2026 年 7 月 25 日（六）至 9 月 13 日（日） 

開放時間

11:00 – 22:00（最後入場  20:30）

地點

旺角創興廣場地庫 B2 INCUBASE Arena 

購票網站

INCUTix / KLOOK

門票價格

展期單人票 $165 / 優惠票 $132*

*此優惠門票僅提供予全日制學生、60歲以上及傷健人士使用，入場時需要向工作人員出示相關證明文件

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