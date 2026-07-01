Onitsuka Tiger 芭蕾風新鞋登場 5款配色易襯日常造型

Onitsuka Tiger 向來擅長把運動基因注入時尚語境，今季品牌以芭蕾舞平底鞋為靈感，推出全新 GYMNARINA鞋款，為經典女鞋帶來更輕盈、實穿而富現代感的演繹。新作將芭蕾舞鞋的柔美線條，結合品牌標誌性的運動細節，打造出一雙既可應付日常步履，也能配襯特別場合造型的時尚鞋履。

芭蕾靈感遇上運動輪廓 GYMNARINA的設計重點，在於把芭蕾舞鞋的纖巧輪廓重新帶到日常穿搭之中。鞋身線條修長俐落，配合 Onitsuka Tiger 經典 MEXICO 66的標誌性元素，包括鞋跟交叉細節、後跟護片及虎爪紋，令整體既保留女性化的柔和氣質，又多了一份運動品牌獨有的輕快感。對於喜歡簡約配搭、但又希望造型有細節亮點的女生來說，這雙鞋正好能在優雅與休閒之間取得平衡。

兩款鞋帶打造不同風格 新鞋款其中一個吸引之處，是可因應造型需要轉換穿法。穿上鞋帶時，GYMNARINA呈現帶點復古感的綁帶芭蕾風格；拆走鞋帶後，則回歸乾淨利落的平底鞋輪廓，更適合日常上班或週末輕便造型。每雙鞋均附有兩款鞋帶，包括配金屬鞋帶頭的繩狀鞋帶，以及柔和緞面絲帶鞋帶，讓穿搭可在型格、柔美與休閒之間自由切換。鞋帶亦可按需要調節貼合度，令外觀與舒適感同樣兼顧。