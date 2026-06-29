CHIIKAWA大電影登陸朗豪坊 300+周邊同步日本推出！獨家換走特典套裝+閃卡(有片)

CHIIKAWA大電影登陸朗豪坊 300+周邊同步日本推出！獨家換走特典套裝+閃卡

全港CHIIKAWA粉絲注意！萬眾期待的CHIIKAWA首部動畫大電影《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》即將於今個夏天上映！一系列精彩電影名場面亦將會於朗豪坊登場，帶來極致主題式體驗！ 另外，電影周邊將與日本同步開售，場內更有超過300款熱賣商品等住各位入手。更可以換走特典套裝及獨家閃中閃紀念卡，即睇換領詳情！

朗豪坊化身人魚島 5大必影位 7月10日至8月31日期間，朗豪坊《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》CHIIKAWA'S ADVENTURE正式現身！朗豪坊將化身「人魚島」，每個角落都充滿神秘氣氛！ 必到以下5大位置：朗豪坊正門，有「賽蓮」帶領粉絲們深入人魚島，解開重重謎團；4樓通天廣場「營火晚會」，可以乘搭小鴨船登上人魚島，與草裙裝吉伊卡哇及一眾人氣角色打卡拍照，場內更設有多個電影名場面打卡位；4樓通天廣場「CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋」，可以入手與日本同步發售電影限定周邊及逾300款熱賣商品；8樓朗豪坊GALA CINEMA，CHIIKAWA首部動畫大電影《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》將於8月6日正式上映！而12樓將重現吉伊卡哇、小八與兔兔乘著小船進入神秘洞窟場景，在海底下與3米高的賽蓮吹氣裝置及人魚1號、2號見面。

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》朗豪坊CHIIKAWA’S ADVENTURE

日本同步開賣！電影限定周邊 300+熱賣商品登場 4樓通天廣場將設「CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋」，7月10日起將與日本同步發售《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》的全新電影周邊產品。店內同時集合超過300款不同系列的精選商品，粉絲絕對不可錯過機會，入手限量珍藏。由7月10日至30日，「CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋」需預約入場，詳情請留意NIKO-NIKO官方社交平台。

獨家換領特典套裝及閃中閃紀念卡 7月月起，朗豪坊更推出《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》特典套裝，別具收藏價值！LP CLUB會員憑CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋或參與商舖即日消費單據滿$800及即場購買朗豪坊GALA CINEMA《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》限量版電影換票證(價值HK$110)一張，可免費獲贈特典套裝一套。數量有限，先到先得，換完即止。 每套特典套裝包含： 特典套裝限定幻彩透明紀念卡(一套四張) 紀念卡兩用卡座(一個) 獨家閃中閃紀念卡亦會於8月登場，LP CLUB會員憑朗豪坊參與商舖即日消費單據滿$300(須包含至少一張朗豪坊GALA CINEMA《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》電影戲票)，即可獲贈朗豪坊獨家閃中閃紀念卡一張，共四款，款式隨機發送，先到先得，換完即止。