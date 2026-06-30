全港最大型JOGUMAN夏日活動登陸荃灣 打卡逾5米高BRACHIO 必玩大熱「拼豆」

韓國人氣角色JOGUMAN再次回歸香港！7月17日起，JOGUMAN將會登陸D·PARK，帶來全港最大型的夏日療癒島嶼《JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日島嶼時光》。5位人氣JOGUMAN將會登場，不但與粉絲打卡合照，更會玩盡3大遊戲攤位。活動同步推出限定店和工作坊，不妨親自動手打造行李掛帶和帆布袋，以及入手首次發售的JOGUMAN SOUVENIR系列單品。

集結5 位主角 活動設有5大主題小島，分別以BRACHIO (芭奇奧)、 DIPLO(甸蒲露)、 STEGO(蒔提哥)、ANKYLO(荌奇爐) 和TRICERA(特莉奇娜)為主題。粉絲不妨擺出各種甫士，與多位JOGUMAN合照。島上還有3大遊戲攤位，包括需將雪糕投擲到指定區域的「放縱日挑戰」、考驗手眼協調能力的「西瓜"擲"急便」和將手持特製釣竿捕捉隱藏水泡的「水泡拯救隊」，每項遊戲均考驗玩家的運氣和技術。

免費帶走 盲抽小卡！ 活動同時推出「登島證」，粉絲成為商場會員後，可以免費換領登島證。完成指定挑戰後，即可在登島證蓋上獨特JOGUMAN印章，粉絲成功收集5大島嶼印章後，便可換領「JOGUMAN meets D·PARK 夏日特別版盲抽小卡」一包，記錄這段特別的夏日回憶。

參加者成為如心賞會員後，只須於如心賞應用程式內免費領取「《JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日島嶼時光》電子登島證」。

體驗大熱「 拼豆」 商場同時設有JOGUMAN主題的人生四格和DIY工作坊，除了與JOGUMAN合照，亦可親手打造寵物領巾、帆布袋以及行李掛帶，甚至時下大熱的拼豆體驗和 JAGUA TATTOO挑戰。活動期間，商場會員消費滿指定金額，即可以$298換領特別版 JOGUMAN沙灘套裝，讓JOGUMAN陪伴大家度過歡樂時光。