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出版：2026-Jun-30 13:00
更新：2026-Jun-30 13:00

全港最大型JOGUMAN夏日活動登陸荃灣 打卡逾5米高BRACHIO 必玩大熱「拼豆」

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韓國人氣角色JOGUMAN再次回歸香港！717日起，JOGUMAN將會登陸D·PARK，帶來全港最大型的夏日療癒島嶼《JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日島嶼時光》。5位人氣JOGUMAN將會登場，不但與粉絲打卡合照，更會玩盡3大遊戲攤位。活動同步推出限定店和工作坊，不妨親自動手打造行李掛帶和帆布袋，以及入手首次發售的JOGUMAN SOUVENIR系列單品。

島嶼2：BRACHIO(芭奇奧)主島

韓國人氣角色JOGUMAN登陸荃灣D·PARK

集結5位主角

活動設有5大主題小島，分別以BRACHIO (芭奇奧) DIPLO(甸蒲露) STEGO(蒔提哥)ANKYLO(荌奇爐) TRICERA(特莉奇娜)為主題。粉絲不妨擺出各種甫士，與多位JOGUMAN合照。島上還有3大遊戲攤位，包括需將雪糕投擲到指定區域的「放縱日挑戰」、考驗手眼協調能力的「西瓜""急便」和將手持特製釣竿捕捉隱藏水泡的「水泡拯救隊」，每項遊戲均考驗玩家的運氣和技術。

《JOGUMAN meets D·PARK：夏⽇島嶼時光 》 島嶼1：DIPLO(甸蒲露)慢飲沙岸 島嶼2：BRACHIO(芭奇奧)主島 島嶼4：TRICERA(特莉奇娜)快拍小屋 島嶼3：STEGO(蒔提哥)挑戰者海灣 島嶼5：ANKYLO(荌奇爐)手工小島

免費帶走盲抽小卡！

活動同時推出「登島證」，粉絲成為商場會員後，可以免費換領登島證。完成指定挑戰後，即可在登島證蓋上獨特JOGUMAN印章，粉絲成功收集5大島嶼印章後，便可換領「JOGUMAN meets D·PARK 夏日特別版盲抽小卡」一包，記錄這段特別的夏日回憶。

「《JOGUMAN meets D·PARK ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日島嶼時光》電子登島證」

參加者成為如心賞會員後，只須於如心賞應用程式內免費領取「《JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日島嶼時光》電子登島證」。

體驗大熱「拼豆」

商場同時設有JOGUMAN主題的人生四格和DIY工作坊，除了與JOGUMAN合照，亦可親手打造寵物領巾、帆布袋以及行李掛帶，甚至時下大熱的拼豆體驗和 JAGUA TATTOO挑戰。活動期間，商場會員消費滿指定金額，即可以$298換領特別版 JOGUMAN沙灘套裝，讓JOGUMAN陪伴大家度過歡樂時光。

「《JOGUMAN meets D·PARK ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日島嶼時光》DIY工作坊」 人生四格自拍亭 限定 「JOGUMAN meets D·PARK夏日特別版主題相框」 (1) 人生四格自拍亭 限定 「JOGUMAN meets D·PARK夏日特別版主題相框」 JOGUMAN meets D·PARK 沙灘套裝 (沙灘球、沙灘墊、沙灘毛巾及沙灘袋)(3) JOGUMAN meets D·PARK 沙灘套裝 (沙灘球、沙灘墊、沙灘毛巾及沙灘袋) JOGUMAN meets D·PARK 沙灘套裝 (沙灘球、沙灘墊、沙灘毛巾及沙灘袋)(1) JOGUMAN meets D·PARK 沙灘套裝 (沙灘球、沙灘墊、沙灘毛巾及沙灘袋)(2) 特別版JOGUMAN meets D·PARK行李帶

活動詳情

日期： 7 月 17 日至 8 月 31 日

時間： 中午 12 時至晚上 8 時

地點： D·PARK 中庭

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