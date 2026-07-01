網上瘋傳！4招蘋果肌運動　網友：法令紋即消失一大半

隨着年齡增長、膠原蛋白流失，加上長時間低頭用手機、表情肌缺乏鍛煉，蘋果肌容易下垂，法令紋也更明顯。台灣 YouTuber Ashlee xiu分享了 4 招「蘋果肌臉部運動」，主打不靠醫美都可改善輪廓，吸引不少網友留言指「好work」。想提升面部線條，除了護膚按摩，加入簡單臉部運動亦是不少人的保養之選，以下4個動作有助提升緊緻感，令輪廓更顯年輕精神。

蘋果肌高效鍛鍊 4 大步驟 在開始運動前，請先將手和臉部清潔乾淨，並塗抹適量保養品，避免因皮膚太乾而在運動時產生過度拉扯 動作1：獨立鍛鍊顴大肌、顴小肌 動作： 將上下唇往內包住牙齒（像沒牙齒的老婆婆一樣），接著嘴角往「斜上方」假笑。 輔助方式： 用手壓住嘴唇，目的是阻斷周圍其他肌肉借力，讓顴大肌與顴小肌獨立發力。此時會感覺到蘋果肌部位鼓起。 次數： 每次停留（Hold住）3秒，重複做 10 次。

動作2：眼神上飄（加強肌肉收縮） 動作： 將眼睛往上看（拉長肌肉），接著將食指輕輕貼在蘋果肌上方。 輔助方式： 保持眼神向上，用力微笑。此時會感覺到蘋果肌往上揚、並與食指產生一股相互對抗的阻力。 次數： 每次停留 3 秒，重複做 10 次。

動作3：顴骨固定拉伸（製造肌肉張力） 臉部肌肉和身體的骨骼肌不同，有些指點是在皮膚或其他肌肉上，因此需要透過手動固定來製造張力。 動作： 將手輕壓在顴骨上方，稍微往上提（注意不要太用力，避免擠出眼周皺紋）。 輔助方式： 嘴巴用力向下做出「O」的形狀，將這段肌肉拉長。 次數： 每次停留 3 秒，重複做 10 次。

動作4：收尾放鬆（鼓氣舒緩） 動作： 將盡可能多的空氣鼓滿整個嘴巴（不是只嘟一小口），讓口輪匝肌出力鎖住空氣，藉此放鬆臉頰周圍緊繃的肌肉。 次數： 盡力 Hold 住 30 秒。

日常抗老加分好習慣