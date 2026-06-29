買牙膏送氣炸鍋 萬寧推限時優惠　再送太興現金券/粟米/高達$170電子券（附購買連結）

各位精明的消費者！萬寧推出限時口腔護理優惠，即日起購買指定舒適達牙膏，不但免費獲贈 Stylies 氣炸鍋，更可獲地捫粟米、太興集團現金券，以及最高總值 $170 電子現金券回贈，不過數量有限，售完即止，大家記得把握機會。

買5支牙膏送氣炸鍋

今次優惠以指定舒適達單支裝牙膏（不包括舒適達科研級系列）為主，購買5支可免費獲贈一部 Stylies 氣炸鍋，小編實試在萬寧網店購買5支舒適達牙膏只需$214.5，即可免費獲贈氣炸鍋，非常之抵！不過數量有限，送完即止；另外再送埋地捫紙盒粟米粒380克贈品，贈品數量有限，送完即止。

買7支再送太興$50現金券

如一次過購買7支指定舒適達單支裝牙膏（不包括舒適達科研級系列），更可免費獲贈一張太興集團$50現金券，數量有限，送完即止。