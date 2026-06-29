買牙膏送氣炸鍋 萬寧推限時優惠　再送太興現金券/粟米/高達$170電子券（附購買連結）

各位精明的消費者！萬寧推出限時口腔護理優惠，即日起購買指定舒適達牙膏，不但免費獲贈 Stylies 氣炸鍋，更可獲地捫粟米、太興集團現金券，以及最高總值 $170 電子現金券回贈，不過數量有限，售完即止，大家記得把握機會。
買5支牙膏送氣炸鍋
今次優惠以指定舒適達單支裝牙膏（不包括舒適達科研級系列）為主，購買5支可免費獲贈一部 Stylies 氣炸鍋，小編實試在萬寧網店購買5支舒適達牙膏只需$214.5，即可免費獲贈氣炸鍋，非常之抵！不過數量有限，送完即止；另外再送埋地捫紙盒粟米粒380克贈品，贈品數量有限，送完即止。
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買7支再送太興$50現金券
如一次過購買7支指定舒適達單支裝牙膏（不包括舒適達科研級系列），更可免費獲贈一張太興集團$50現金券，數量有限，送完即止。
購買任何產品送特效三重鎂
除了牙膏優惠外，凡購買任何產品1件，即可免費獲贈 BioEmblem 特效三重鎂10粒一件，每張訂單限送一份，數量有限，送完即止。
口腔護理產品滿額再享電子現金券
此外，購買口腔護理產品（不包括佳齒深層潔白牙貼3D 40片）亦可享額外現金券優惠：
滿$399，可獲贈$50電子現金券一張。
滿3件及滿$1,099，可獲贈$120電子現金券一張。
電子優惠券優惠碼將於收貨後3個工作天內發送至會員帳戶「我的電子優惠券」或登記電郵，數量有限，送完即止。
萬寧舒適達優惠一覽
購買指定舒適達單支裝牙膏5支：送 Stylies 氣炸鍋1部（數量有限）
購買指定舒適達單支裝牙膏5支：送地捫紙盒粟米粒380克（數量有限）
購買指定舒適達單支裝牙膏7支：送太興集團$50現金券1張（數量有限）
購買任何產品1件：送 BioEmblem 特效三重鎂10粒1件
購買口腔護理產品滿$399：送$50電子現金券
購買口腔護理產品滿3件及滿$1,099：送$120電子現金券