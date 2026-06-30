CATALOG聯乘MY MELODY及KUROMI系列 大玩美式復古風Tee/外套/手袋/公仔掛飾(有片)

CATALOG 與 SANRIO人氣Bestie組合MY MELODY 與 KUROMI 攜手合作，推出全新聯乘系列！今次除了有獨家設計的Bestie圖案，更分別推出以MY MELODY 和 KUROMI 各自風格為主題的單品。系列主打美式復古風格，推出多款單品，包括Tee款、外套、短裙，到手袋等配件，「MY MELODY KUROMI毛公仔掛飾」亦同步登場，全套共四款，分別為彩色系與粉色系版本的MY MELODY及KUROMI，造型可愛，粉絲們絕對不能錯過。MY MELODY KUROMI| CATALOG系列將即日起，於全線CATALOG門市及官方網店正式推出。

MY MELODY x KUROMI Bestie系列

CATALOG今次為系列獨家設計MY MELODY x KUROMI Bestie圖案，將經典紅色的MY MELODY與黑色的 KUROMI分別換上百褶裙及間條Tee造型，配上太陽眼鏡，呈現美式復古甜美造型。外套款式有灰拼粉紅色及黑白兩種選擇。此外，學院風款式的黑色與白色的恤衫均配有可拆式領帶，方便靈活配搭；下身則推出灰色及黑色百褶裙，以燙石設計營造出吊飾鏈子的效果。

系列更帶來兩款拼色Tee，分別有紅色間條與紫色間條款式。此外，另備有仿洗水效果Tee，同樣採用CATALOG獨家設計Bestie圖案設計，營造出復古又不失街頭感風格。除了成人服飾外，更特別為推出可愛度滿分的童裝款式，包括水手服款式的連身裙，加入了兩位角色的立體耳朵。此外，系列亦設有與大人款式同款的間條Tee，增添互動玩味。