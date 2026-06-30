CATALOG聯乘MY MELODY及KUROMI系列 大玩美式復古風Tee/外套/手袋/公仔掛飾(有片)

CATALOG 與 SANRIO人氣Bestie組合MY MELODY 與 KUROMI 攜手合作，推出全新聯乘系列！今次除了有獨家設計的Bestie圖案，更分別推出以MY MELODY 和 KUROMI 各自風格為主題的單品。系列主打美式復古風格，推出多款單品，包括Tee款、外套、短裙，到手袋等配件，「MY MELODY KUROMI毛公仔掛飾」亦同步登場，全套共四款，分別為彩色系與粉色系版本的MY MELODY及KUROMI，造型可愛，粉絲們絕對不能錯過。MY MELODY KUROMI| CATALOG系列將即日起，於全線CATALOG門市及官方網店正式推出。
MY MELODY x KUROMI Bestie系列
CATALOG今次為系列獨家設計MY MELODY x KUROMI Bestie圖案，將經典紅色的MY MELODY與黑色的 KUROMI分別換上百褶裙及間條Tee造型，配上太陽眼鏡，呈現美式復古甜美造型。外套款式有灰拼粉紅色及黑白兩種選擇。此外，學院風款式的黑色與白色的恤衫均配有可拆式領帶，方便靈活配搭；下身則推出灰色及黑色百褶裙，以燙石設計營造出吊飾鏈子的效果。
系列更帶來兩款拼色Tee，分別有紅色間條與紫色間條款式。此外，另備有仿洗水效果Tee，同樣採用CATALOG獨家設計Bestie圖案設計，營造出復古又不失街頭感風格。除了成人服飾外，更特別為推出可愛度滿分的童裝款式，包括水手服款式的連身裙，加入了兩位角色的立體耳朵。此外，系列亦設有與大人款式同款的間條Tee，增添互動玩味。
MY MELODY x KUROMI公仔掛件
今次更有CATALOG獨家Bestie圖案設計的毛公仔，全套共推出四款，包括彩色版的MY MELODY與KUROMI，更特別推出夢幻粉色版本的MY MELODY 與KUROMI，作為收藏還是隨身攜帶的吊飾都值得入手。
MY MELODY x KUROMI周邊單品
週邊單品陣容豐富，包括多款襪子款式、友誼手繩款式、毛毯、小袋子及水杯等，水杯款附有可拆卸的蝴蝶結掛飾，無論在家中使用還是攜帶外出，都可以展現可愛魅力。
MY MELODY系列
今次更推出以經典紅色MELODY為設計的獨立系列，甜美與型格交融。系列除了加入優雅的MY MELODY圖案，亦有多個蝴蝶結元素，低調中散發甜美氣息，展現出MY MELODY的經典魅力。
KUROMI系列
除了MY MELODY系列外，CATALOG亦以經典 KUROMI配色——黑色與紫色為設計，為喜愛暗黑型格氣質的粉絲帶來一系列驚喜單品。系列除了同樣加入KUROMI圖案外，更加入角色特徵以及暗黑系蝴蝶結，展現KUROMI獨有的暗黑可愛美學。
限量版「盲盒手袋」系列
6款極具收藏價值的迷你手袋盲盒登場，大玩Y2K穿搭元素。系列全部採用專屬設計的MY MELODY x KUROMI包裝。盒內一共有3款袋型，包括復古小方袋、經典菱格袋、圓弧餃子袋。