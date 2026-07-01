7-Eleven首推獨家迷你收藏杯盲盒 15款迷你收藏杯登場！玩味十足(有片)

7-Eleven今個夏天再度帶來迷你萌物！破天荒推出7-Eleven獨家「迷你收藏杯盲盒」系列，多個人氣品牌將結合今屆足球盛事的主題色元素，打造出15款精緻迷你不銹鋼杯，集收藏及打卡於一身，即睇詳情
迷你收藏杯盲盒一共15款
「迷你收藏杯盲盒」系列共15款設計，採用304不銹鋼製作，獨特杯身顏色及精美設計，每款均配備彩色掛繩，可隨時掛在身上，盡顯玩味感！當中更設3個「7-Eleven隱藏版」，將7-Eleven品牌主色結合足球盛事主題配色，收藏價值十足！
一連三星期驚喜登場
即日起至7月21日，盲盒將一連三個星期分階段登場，每星期推出5個限定款式，包括4個品牌及１個7-Eleven隱藏款。想入手盲盒，只需要購買指定產品每滿$100即送「迷你收藏杯盲盒」1個：
由7月1日至7月7日期間，凡購買道地飲品、M&M'S朱古力、BPJ高蛋白曲奇/高蛋白棒/高蛋白飲品、嘉士伯啤酒產品每滿$100 即送「迷你收藏杯盲盒」１個。
由7月8日至7月14日期間，凡購買TROLLI橡皮糖、藍妹啤酒、樂事/多樂脆/奇多產品、可口可樂有汽飲品每滿$100即送「迷你收藏杯盲盒」１個。
由7月15日至7月21日期間，凡購買喜力啤酒、維他茶類飲品、使立消喉糖、品客薯片產品每滿$100即送「迷你收藏杯盲盒」１個。