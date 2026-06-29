暑假好去處｜MOKO打造巨大港式茶樓 必影6大巨型打卡位/馬賽克手作坊/美心點心教室

暑假又有全新港式主題打卡熱點！旺角MOKO新世紀廣場由7月17日至8月30日舉行「夏日餓底茶室」，將商場中庭打造成充滿懷舊風情的港式茶樓，設有6大巨大化打卡裝置，包括近3米高巨型凍檸茶、放大逾20倍的巨型蒸籠及復刻點心推車等。同場更推出3大互動任務、會員專享點心教室優惠及多項消費獎賞，讓大家一邊打卡、一邊體驗港式飲茶文化。

六大港式茶樓場景登場 今次活動以香港茶樓文化為主題，打造6個大型打卡區，將大家熟悉的港式美食放大呈現。其中最矚目的「檸檬茶游泳樂園」設有近3米高巨型凍檸茶裝置，配上經典紅白間吸管及厚切檸檬片，冰塊與檸檬角色更化身可愛造型，成為夏日打卡焦點。 另一個充滿懷舊氣氛的「MOKO茶樓收銀台」，重現昔日港式茶樓收銀櫃檯設計，配搭復古招牌及經典格仔元素，重現老香港茶樓風貌。 巨型點心裝置還原茶樓特色 除了巨型凍檸茶外，現場亦設有多個以港式點心為主題的場景，包括由菠蘿包角色推着的傳統點心車、放大逾20倍的巨型蒸籠，以及燒賣、叉燒包和蛋撻等角色裝置。

其中巨型竹製蒸籠內放置多個可愛叉燒包造型，大家更可走進蒸籠內拍照；「燒賣仔點心茶座」則設有巨型筷子裝置，而「蛋撻小子下午茶時光」更加入會發聲的大鐘及復古燈飾，營造港式下午茶氛圍。



挑戰3大任務贏限定精品 活動期間同步推出3大「夏日餓底任務」，完成指定活動即有機會換領限定禮品。 任務一：「點心尋寶挑戰」，The Point會員可憑指定積分換領「MOKO茶樓點心卡」，於場內收集5款印章，完成後可換領限量版點心印水紙。 任務二：「點心Takeaway大行動」，顧客於指定商戶以電子貨幣消費滿指定金額，可換領菠蘿包或燒賣造型環保袋，以及點心印水紙套裝等限定精品。 任務三：MOKO亦舉辦「港『魅』手作工坊」，推出馬賽克冰箱貼及熱縮膠飾品工作坊，The Point會員憑指定電子消費即可換領入場證，親手製作港式主題小手作。

The Point會員享點心教室優惠 活動期間，MOKO聯同美心皇宮推出The Point會員專享點心教室優惠，參加者可在資深點心師傅指導下，親手製作冰花炸蛋球、灌湯餃及鮮蝦餃等經典港式點心。 The Point GOLD會員可憑指定積分免費參加一次指定課程，並可於7月17日至8月31日期間以8折優惠報名其他點心教室；The Point會員亦可享85折優惠，體驗港式點心製作。

The Point會員享點心教室優惠

消費最高回贈$1,600 除了打卡活動外，MOKO亦推出多項會員消費禮遇，包括「MOKO Highlight」、「MOKO晝夜滋味100%回贈」及「滋味好戲Double UP！」等推廣。由7月17日至8月30日期間，The Point會員於指定商戶消費可享高達$1,600消費回贈，同時可享餐飲及戲票優惠，邊食邊玩迎接暑假。