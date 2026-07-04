編輯實測 | HYBRID XERF雙頻電波拉皮療程　效果比想像中明顯 一次改善面部鬆弛與輪廓線條

近年愈來愈多人對一些不用打針或動刀的輪廓療程有興趣。最近，貪靚的編輯就親身實測了perFACE的HYBRID XERF「全醫美」臻極逆齡煥膚療程 (300發)，這個療主要功效可以幫助大家改善輪廓鬆弛、下顎線、蘋果肌、淚溝等面部問題。當日做完療程後，編輯已經可以看到有著明顯的效果，例如下顎線、蘋果肌、法令紋等地方，過程編輯沒有太大痛楚，重點是不需要修復期。XERF 是韓國新推出的高能量電波拉皮技術，主打全球獨家的 6.78MHz + 2MHz 雙頻電波，配合專利 Wave Fit Pulse 智能脈衝科技，透過「先冷卻、後升溫」的方式，令能量更穩定、精準地傳送至不同肌膚層次。

療程前，大家可以跟療程師表達想改善的位置，從而再精準地把能量集中在某部位上。療程會先透過冷卻感降低肌膚不適，再逐步將能量傳送至3個不同層面的皮膚層，感覺以溫熱及輕微拉扯感為主，整體舒適度比想像中高。完成後，面部沒有明顯泛紅或腫脹，可以即時回復日常行程；而最直觀的感覺，是下顎線看起來較清晰，面部輪廓亦有即時看到緊緻度。至於膠原增生及更明顯的提拉效果，則需要時間慢慢呈現(大概2星期左右 ，面部輪廓會看到更明顯的改變)。

SkinCeuticals 一直以科研護膚見稱，品牌強調以臨床實證活性成分支援肌膚修復及抗老需要。療程會配合 SkinCeuticals 產品進行後續護理，無須額外加錢，客人便可在同一療程中完成儀器提拉及醫美級保養，進一步延長緊緻及提拉效果。

高能量醫美療程除了靠儀器技術，療程後的護膚配合同樣重要。perFACE 今次推出的 HYBRID XERF「全醫美」臻極逆齡煥膚療程，將 XERF 電波提拉與 SkinCeuticals 醫美護膚方案結合，透過抗氧化、修復及抗老護理，幫助肌膚在療程後維持更理想狀態。

進行療程前應先作專業評估

HYBRID XERF「全醫美」臻極逆齡煥膚療程收費約 2 萬多港幣，價錢已包括配合 SkinCeuticals 產品的護理部分，毋須另外加錢。由於每個人的肌膚厚度、鬆弛程度、輪廓問題及耐受度均不同，療程效果及合適次數亦會因人而異，建議有興趣人士先接受專業皮膚及面部輪廓評估，再制定合適療程方案。

對於希望改善面部鬆弛、提升輪廓線條，又不想頻密進行療程的人士來說，XERF 雙頻電波拉皮或可成為新一代緊緻保養選擇。不過，任何醫美療程均應按個人情況審慎選擇，並由合資格專業人士操作，才能在安全前提下達至理想效果。