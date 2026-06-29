Black Sheep人氣餐廳周「Black Series狂饗慶典」回歸 7.3網上開搶優惠 跟張曼玉去星級BELON！

Black Sheep餐飲集團「Black Series 狂饗慶典」再度回歸，今屆將於7月10日至19日，於旗下所有餐廳以超值價推出精選菜單。想知有咩超值之選或獎賞禮遇？即睇內文！

亮點1:聯乘洛杉磯人氣墨西哥捲餅 今次Black Series首度引入海外餐廳聯乘體驗。由7月15日至17日，邀得洛杉磯人氣墨西哥捲餅店Tacos 1986首度來港快閃，客藉坐鎮Taqueria Super Macho，帶來四款招牌菜：Carne Asada（烤牛肉）、Pollo Asado（烤雞肉）、Adobada（烤豬肉）以及 Mushroom（烤雜菌），均配以手工製作的粟米薄餅，並可taco、vampiro、mulita 或 quesadilla 形式享用。亦可試到品牌的油甘魚粟米脆餅（Hamachi Tostada）及芝士牛肉捲餅（Bistec Con Queso）。

由7月15日至17日，洛杉磯人氣墨西哥捲餅店Tacos 1986首度來港，客藉坐鎮Taqueria Super Macho。

亮點2:張曼玉都捧場！米芝蓮星級BELON搞「主廚吧檯體驗」 張曼玉不久前私下去米芝蓮一星法國餐廳BELON同朋友慶生，全程興奮拍Vlog放上小紅書分享，細嘗魚子醬brioche、鴨胸及甜品大讚美味好enjoy！今次餐廳特別推出「主廚吧檯體驗」（$2,088），客人可以近距離欣賞主廚Mina Güçlüer與團隊精心炮製十道菜周年慶典菜單，以及由侍酒師精選三款葡萄酒或無酒精飲品作配對。菜單包括餐廳創立初期的蘇玳甜酒鵝肝撻、精緻的蘆筍伴魚子醬配柑橘英式蛋奶醬、熟成14天阿比修斯烤鴨。

亮點3:性價比高漢堡套餐 Le Bar at Jean-Pierre、The Polo Club及La Vache!交易廣場分店的酒吧首度加入Black Series，分別推出性價比極高的招牌漢堡套餐，包括： Le Bar at Jean-Pierre：JP 漢堡配 Cornichon 酸瓜馬天尼（$388） The Polo Club：草飼黑安格斯牛肉漢堡配 Malbec 紅酒（$268） La Vache! Exchange Square Bar：Burger Maison 配啤酒（$228）

亮點4：米芝蓮餐廳必食推介 當中米芝蓮一星餐廳 New Punjab Club，$388起便可品嘗主廚 Palash Mitra 的招牌菜香料羊肉配牛油牛奶餐包（Keema Pau）、泥窯烤軍曹魚（Tandoori Cobia），還有Black Series限定的西班牙甜椒燴和牛牛尾（Shinwari Karahi）。 而米芝蓮推薦餐廳 Magistracy Dining Room，$438起就能在古蹟內細味主廚 Alyn Williams的 英倫盛宴，包括雞尾酒藍水晶蝦、生牛肉他他以及慢烤熟成牛肋扒。

亮點5：訂座愈多禮遇愈多 今季Black Series推出訂座回贈禮遇，第二次預訂起享九折優惠；第四次預訂更可獲贈港幣500元Black Sheep電子禮品卡。而且與美國運通合推專屬禮遇，使用合資格的美國運通Centurion卡或白金卡預付款項，即可獲贈迎賓前菜一份。