西遊記遇上Cosplay！ 近50中學生北上學特效化妝+道具製作 將四大名著融入動漫

動漫看似與中國四大名著《西遊記》毫無關係，當兩者相遇時，又會擦出怎樣的火花？近期來自全港不同學校的43位中學生分別於廣州和香港學習動漫設計、AI生成和品牌營運等，學生們更會登上「國潮Cosplay嘉年華」暨結業滙演，穿上親手設計和製作的《西遊記》神魔角色服飾，向大眾展示學習成果。

實地研習了解小紅書運營技巧 由中港新世代基金會主辦的「玩轉西遊—Cosplay妝髮培訓班」課程，以《西遊記》為主題，透過Cosplay次元文化作為橋樑，並採用「港穗兩地實體教學」模式，讓學生了解動漫產業及傳統文化魅力。為深入了解新媒體小紅書的營運技巧，學生親身親赴廣州華商學院進行兩天一夜的深度實地研習。透過「小紅書入門運營課程」，由淺入深學習創作熱門帖文的技巧、認識小紅書的演算法並親身探訪直播基地，掌握最新「吸粉」與推流（Push）技能。

回港後，他們同時接受專業導師的指導，學習舞台化妝、道具製作和Catwalk走秀，甚至向律師和特效大師認識知識版權和生成式 AI 技術。