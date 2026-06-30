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出版：2026-Jun-30 14:00
更新：2026-Jun-30 14:00

西遊記遇上Cosplay！ 近50中學生北上學特效化妝+道具製作 將四大名著融入動漫

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動漫看似與中國四大名著《西遊記》毫無關係，當兩者相遇時，又會擦出怎樣的火花？近期來自全港不同學校的43位中學生分別於廣州和香港學習動漫設計、AI生成和品牌營運等，學生們更會登上「國潮Cosplay嘉年華」暨結業滙演，穿上親手設計和製作的《西遊記》神魔角色服飾，向大眾展示學習成果。

一眾學員於大灣區廣州研學之旅中留影，兩地實體教學模式讓學員們在體驗動漫產業魅力的同時，加深對國家文創發展與技術交流的了解

43位學生北上廣州，進行深度實地研習。

實地研習了解小紅書運營技巧

由中港新世代基金會主辦的「玩轉西遊—Cosplay妝髮培訓班」課程，以《西遊記》為主題，透過Cosplay次元文化作為橋樑，並採用「港穗兩地實體教學」模式，讓學生了解動漫產業及傳統文化魅力。為深入了解新媒體小紅書的營運技巧，學生親身親赴廣州華商學院進行兩天一夜的深度實地研習。透過「小紅書入門運營課程」，由淺入深學習創作熱門帖文的技巧、認識小紅書的演算法並親身探訪直播基地，掌握最新「吸粉」與推流（Push）技能。

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回港後，他們同時接受專業導師的指導，學習舞台化妝、道具製作和Catwalk走秀，甚至向律師和特效大師認識知識版權和生成式 AI 技術。

學員於廣州研學期間，認真修讀「小紅書入門運營課程」，深入學習爆款筆記創作、流量邏輯與推流規則，掌握將個人興趣轉化為落地傳播力的核心新媒體技能2 學員在專業導師團隊的指導下，認真學習舞台妝容及影視級特效化妝技巧，由零基礎開始摸索文創化妝藝術 知名藝人導師鍾雨璇在登台前為學員進行多輪專業舞台特訓，指導學員 Catwalk 演繹與擺 Pose 拍照技巧，為 7 月 5 日會展舞台的終極成果滙演作好最佳準備 WhatsApp Image 2026 06 29 at 12.51.35 WhatsApp Image 2026 06 29 at 12.51.35 (3)

7月5日登上會展舞台 展示學習成果

經過多月的學習，學生們將會登上「國潮Cosplay嘉年華」暨結業滙演的舞台，穿上親手打造的《西遊記》神魔角色服飾，上演一場「西遊Catwalk滙演」，向觀眾展示成品。

「西遊Catwalk滙演」詳情

日期： 7 5

地點：香港會議展覽中心「香港國際教育及職業展」

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