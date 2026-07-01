熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jul-01 14:00
更新：2026-Jul-01 14:00

褲褲兔及奶泡恰姆登陸4大置富Malls 4大打卡位/期間限定店登場

分享：
Joe690122

褲褲兔及奶泡恰姆登陸4大置富Malls 4大打卡位/期間限定店登場

adblk4

日本人氣創作者「可哀想に！」筆下兩大人氣角色今個暑假登陸香港！置富Malls由7月4日至10月19日推出【Summer Refresh「富」「褲」Fun】主題活動，人氣角色褲褲兔（Opanchu Usagi）及首次來港的奶泡恰姆（Npochamu）將現身馬鞍山廣場、置富都會、+WOO嘉湖及置富第一城，打造4大主題打卡場景，同場更設期間限定店發售大量角色精品。此外，關智斌（Kenny）及女團VIVA亦將於7月5日出席開幕活動，與粉絲近距離見面。

褲褲兔、奶泡恰姆首次齊聚香港

近年憑「醜萌（Kimo-kawa）」風格爆紅的褲褲兔及奶泡恰姆，同樣出自日本人氣創作者「可哀想に！」筆下。褲褲兔雖然經常遇上倒楣事，仍努力為身邊的人帶來幸福；奶泡恰姆則性格天真冒失，總有好友雞米麻呂幫忙收拾殘局。兩大角色今次將首次攜手現身香港，於4大置富Malls打造不同主題場景，讓粉絲盡情打卡。

四大商場設主題打卡位

四個商場以不同「Re」概念打造主題場景，包括Reset、Relax、Recharge及Release，結合角色特色及互動裝置。

adblk5

馬鞍山廣場：夢想啟航 Reset假期

現場設有近4米高褲褲兔手提行李箱裝置，角色更化身機師駕駛小飛機，配合凱旋門、羅馬許願池、羅浮宮玻璃金字塔及巴黎鐵塔等世界地標，營造環遊世界氛圍，奶泡恰姆及雞米麻呂亦會現身陪大家打卡。

置富都會：仲夏 Relax沙灘祭

褲褲兔換上草裙舞及泳裝造型登場，沙雕城堡化身表演舞台，並設有衝浪、沙灘、水泡及椰林等夏日元素；奶泡恰姆與雞米麻呂則於沙灘椅及雪糕場景現身。

+WOO嘉湖：「聲」級 Recharge Party

場景以Party Room為主題，褲褲兔邀請大家一起唱K，又會滑落滑梯跌入花花池；現場更設巨型遊戲機及飛鏢區，奶泡恰姆與雞米麻呂同樣會現身互動。

adblk6

置富第一城：匹克球Release大決鬥

近年大熱的匹克球（Pickleball）成為今次主題，現場設有大型球拍及專屬Pickleball Chair，褲褲兔、奶泡恰姆及雞米麻呂亦會換上運動造型，讓大家拍照留念。

馬鞍山廣場 夢想啟航 Reset 假期 置富都會 仲夏 Relax 沙灘祭 +WOO嘉湖 聲級RechargeParty 置富第一城 匹克球Release大決鬥

期間限定店發售首發精品

粉絲亦不能錯過「富」「褲」Fun期間限定店，將於兩個商場分階段登場，發售褲褲兔及奶泡恰姆多款精品，包括文具、生活用品及家居用品等，部分商品更會率先推出。

7月限定店

地點：馬鞍山廣場L3（近Taste）
日期：7月4日至7月31日

8月限定店

地點：+WOO嘉湖一期地下（近優品360）
日期：8月3日至8月31日

營業時間為星期一至四中午12時至晚上8時；星期五至日及公眾假期中午12時至晚上9時。


褲褲兔硅藻土軟地墊 HKD59 褲褲兔塑料餐盒 HKD59 1 褲褲兔2027 年座檯月曆 HKD59 褲褲兔多功能PVC收納包HKD129 2 褲褲兔不鏽鋼餐具套裝 HKD99 褲褲兔手挽袋 HKD99 褲褲兔迷你風扇 HKD169 01 獨家 褲褲兔毛絨匙扣盲盒 6款HKD69 螢幕擷取畫面 2026 06 29 190456

關智斌、VIVA出席開幕活動

此外，活動開幕日商場亦邀請了關智斌（Kenny）及女子組合VIVA到場演出，除了獻唱歌曲外，亦會與褲褲兔、奶泡恰姆及雞米麻呂同台互動，並與現場觀眾玩遊戲及送出禮物。

開幕活動詳情

日期：7月5日
時間：下午2時至3時
地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場

開幕禮嘉賓VIVA 開幕禮嘉賓Kenny Kwan

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務