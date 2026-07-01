褲褲兔及奶泡恰姆登陸4大置富Malls 4大打卡位/期間限定店登場

日本人氣創作者「可哀想に！」筆下兩大人氣角色今個暑假登陸香港！置富Malls由7月4日至10月19日推出【Summer Refresh「富」「褲」Fun】主題活動，人氣角色褲褲兔（Opanchu Usagi）及首次來港的奶泡恰姆（Npochamu）將現身馬鞍山廣場、置富都會、+WOO嘉湖及置富第一城，打造4大主題打卡場景，同場更設期間限定店發售大量角色精品。此外，關智斌（Kenny）及女團VIVA亦將於7月5日出席開幕活動，與粉絲近距離見面。
褲褲兔、奶泡恰姆首次齊聚香港
近年憑「醜萌（Kimo-kawa）」風格爆紅的褲褲兔及奶泡恰姆，同樣出自日本人氣創作者「可哀想に！」筆下。褲褲兔雖然經常遇上倒楣事，仍努力為身邊的人帶來幸福；奶泡恰姆則性格天真冒失，總有好友雞米麻呂幫忙收拾殘局。兩大角色今次將首次攜手現身香港，於4大置富Malls打造不同主題場景，讓粉絲盡情打卡。
四大商場設主題打卡位
四個商場以不同「Re」概念打造主題場景，包括Reset、Relax、Recharge及Release，結合角色特色及互動裝置。
馬鞍山廣場：夢想啟航 Reset假期
現場設有近4米高褲褲兔手提行李箱裝置，角色更化身機師駕駛小飛機，配合凱旋門、羅馬許願池、羅浮宮玻璃金字塔及巴黎鐵塔等世界地標，營造環遊世界氛圍，奶泡恰姆及雞米麻呂亦會現身陪大家打卡。
置富都會：仲夏 Relax沙灘祭
褲褲兔換上草裙舞及泳裝造型登場，沙雕城堡化身表演舞台，並設有衝浪、沙灘、水泡及椰林等夏日元素；奶泡恰姆與雞米麻呂則於沙灘椅及雪糕場景現身。
+WOO嘉湖：「聲」級 Recharge Party
場景以Party Room為主題，褲褲兔邀請大家一起唱K，又會滑落滑梯跌入花花池；現場更設巨型遊戲機及飛鏢區，奶泡恰姆與雞米麻呂同樣會現身互動。
置富第一城：匹克球Release大決鬥
近年大熱的匹克球（Pickleball）成為今次主題，現場設有大型球拍及專屬Pickleball Chair，褲褲兔、奶泡恰姆及雞米麻呂亦會換上運動造型，讓大家拍照留念。
期間限定店發售首發精品
粉絲亦不能錯過「富」「褲」Fun期間限定店，將於兩個商場分階段登場，發售褲褲兔及奶泡恰姆多款精品，包括文具、生活用品及家居用品等，部分商品更會率先推出。
7月限定店
地點：馬鞍山廣場L3（近Taste）
日期：7月4日至7月31日
8月限定店
地點：+WOO嘉湖一期地下（近優品360）
日期：8月3日至8月31日
營業時間為星期一至四中午12時至晚上8時；星期五至日及公眾假期中午12時至晚上9時。
關智斌、VIVA出席開幕活動
此外，活動開幕日商場亦邀請了關智斌（Kenny）及女子組合VIVA到場演出，除了獻唱歌曲外，亦會與褲褲兔、奶泡恰姆及雞米麻呂同台互動，並與現場觀眾玩遊戲及送出禮物。
開幕活動詳情
日期：7月5日
時間：下午2時至3時
地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場