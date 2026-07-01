褲褲兔及奶泡恰姆登陸4大置富Malls 4大打卡位/期間限定店登場

日本人氣創作者「可哀想に！」筆下兩大人氣角色今個暑假登陸香港！置富Malls由7月4日至10月19日推出【Summer Refresh「富」「褲」Fun】主題活動，人氣角色褲褲兔（Opanchu Usagi）及首次來港的奶泡恰姆（Npochamu）將現身馬鞍山廣場、置富都會、+WOO嘉湖及置富第一城，打造4大主題打卡場景，同場更設期間限定店發售大量角色精品。此外，關智斌（Kenny）及女團VIVA亦將於7月5日出席開幕活動，與粉絲近距離見面。

褲褲兔、奶泡恰姆首次齊聚香港

近年憑「醜萌（Kimo-kawa）」風格爆紅的褲褲兔及奶泡恰姆，同樣出自日本人氣創作者「可哀想に！」筆下。褲褲兔雖然經常遇上倒楣事，仍努力為身邊的人帶來幸福；奶泡恰姆則性格天真冒失，總有好友雞米麻呂幫忙收拾殘局。兩大角色今次將首次攜手現身香港，於4大置富Malls打造不同主題場景，讓粉絲盡情打卡。

四大商場設主題打卡位

四個商場以不同「Re」概念打造主題場景，包括Reset、Relax、Recharge及Release，結合角色特色及互動裝置。