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出版：2026-Jul-01 15:00
更新：2026-Jul-01 15:00

【美酒推介】等待8年的微醺浪漫！ Bollinger頂級年份香檳La Grande Année 2018奢華登場！ 獨家工作坊打造個人化木盒 + 頂級餐廳配對指南

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【美酒推介】等待8年的微醺浪漫！ Bollinger頂級年份香檳La Grande Année 2018奢華登場！ 獨家工作坊打造個人化木盒 + 頂級餐廳配對指南

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對於香檳愛好者而言，時間從來都是最極致的調味劑。歷經足足八年的漫長沉澱與靜待，傳奇香檳名莊 Bollinger 終於正式揭曉最新頂級年份佳釀 —— La Grande Année 2018($1,500)。這款法文意指「美好年份」的精心傑作，完美地將當年的陽光收納於瓶中。酒液由66%黑皮諾（Pinot Noir 34%莎當妮（Chardonnay和諧混釀而成。酒香帶有果園水果、柑橘與青蘋果的清新香氣；酒體絲滑如緞的氣泡在舌尖跳動，餘韻持久兼帶有礦物，不論是單獨品賞還是佐餐皆能展現驚艷的層次。

Bollinger La Grande Année 2018 (2) Bollinger La Grande Année 2018 (4) Bollinger La Grande Année 2018 (5)

期間限定！盛夏獨家品酒體驗 烙木雕刻個人化木盒

Bollinger將於今個夏天舉辦獨家品酒體驗及工作坊，不僅能率先品嚐一系列精選的La Grande Année年份香檳，更能在香港著名書法藝術家張樂陶（Samantha Cheung）的親自指導下，使用專屬的烙木雕刻工具，在 La Grande Année 2018 的木製禮盒上，親手刻上個人化字句，無論是收藏還是送禮都極具紀念價值。限量訂製禮盒將由 20267月起，獨家於屈臣氏酒窖（Watson's Wine）門市發售。數量非常有限，售完即止，想收藏的朋友記得調好鬧鐘！

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品味地圖！全港頂級名廚餐廳同步開鑼

7月起，文華東方酒店粵菜文華廳（Man Wah），法式餐館 Arbor Ami、英倫風情的The Magistracy，與及中菜卅二公館（Mott 32），一眾愛酒之人可到以上多家餐廳率先體驗 La Grande Année 2018與佳餚碰撞。

https://www.jebsenwinesandspirits.com/

https://www.instagram.com/jebsenwinesandspirits/

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