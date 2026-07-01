【美酒推介】等待8年的微醺浪漫！ Bollinger頂級年份香檳La Grande Année 2018奢華登場！ 獨家工作坊打造個人化木盒 + 頂級餐廳配對指南

對於香檳愛好者而言，時間從來都是最極致的調味劑。歷經足足八年的漫長沉澱與靜待，傳奇香檳名莊 Bollinger 終於正式揭曉最新頂級年份佳釀 —— La Grande Année 2018($1,500)。這款法文意指「美好年份」的精心傑作，完美地將當年的陽光收納於瓶中。酒液由66%黑皮諾（Pinot Noir） 和34%莎當妮（Chardonnay）和諧混釀而成。酒香帶有果園水果、柑橘與青蘋果的清新香氣；酒體絲滑如緞的氣泡在舌尖跳動，餘韻持久兼帶有礦物，不論是單獨品賞還是佐餐皆能展現驚艷的層次。

期間限定！盛夏獨家品酒體驗 烙木雕刻個人化木盒 Bollinger將於今個夏天舉辦獨家品酒體驗及工作坊，不僅能率先品嚐一系列精選的La Grande Année年份香檳，更能在香港著名書法藝術家張樂陶（Samantha Cheung）的親自指導下，使用專屬的烙木雕刻工具，在 La Grande Année 2018 的木製禮盒上，親手刻上個人化字句，無論是收藏還是送禮都極具紀念價值。限量訂製禮盒將由 2026年7月起，獨家於屈臣氏酒窖（Watson's Wine）門市發售。數量非常有限，售完即止，想收藏的朋友記得調好鬧鐘！