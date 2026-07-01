【盛夏微醺】 普羅旺斯名莊最新2025 AIX Rosé粉紅風暴襲港！ 同場加映健康系新寵無酒精氣泡酒BEAU VIVA

來自法國普羅旺斯的頂級酒莊 Maison Saint AIX，正式在香港推出最新年份的 2025 AIX Rosé($175)，同時帶來在國際大賽中屢獲殊榮的無酒精氣泡粉紅葡萄酒 BEAU VIVA。酒莊坐落於法定產區最高海拔地帶，將普羅旺斯每年超過300日的充沛陽光，完美濃縮進夢幻的粉紅酒液之中，更配備了悉心策劃的音樂播放清單，讓人品嚐美酒之餘，彷彿瞬間置身於南法的蔚藍海岸。
擁有超過150年悠久歷史的Maison Saint AIX，葡萄藤生長在海拔500米的清涼高地，受惠於清涼乾爽的密斯特拉風與富含石灰岩的土壤。酒莊由曾獲選為「全球百大釀酒師」之一的 Nicolas Quiles 掌舵，堅持與自然和諧共生。這款最新亮相的AIX Rosé 2025，巧妙糅合了Grenache、Syrah及Cinsaut三種葡萄，在果香最盛的8月下旬以人手採摘。杯中散發出白桃、柑橘皮與野花的清香，入口展現爽脆口感與微妙的紅果韻味。這款粉紅酒最適合冰鎮至8°C至 12°C享用，搭配生蠔、壽司、沙律與亞洲菜式，都能激發出完美風味。
健康系微醺新寵！勇奪金牌的無酒精純素氣泡酒BEAU VIVA
對於追求健康、時尚卻又想享受氣泡酒的品飲者來說，酒莊同步帶來的 BEAU VIVA絕對是今年最大的驚喜。這款全新無酒精氣泡粉紅葡萄酒不僅純素、低卡路里，更在The Drinks Business國際大賽中勇奪金牌。它以芳香的哥倫巴葡萄為主軸，加入少量Merlot，擁有如真實葡萄酒般的細緻質感，絲滑的氣泡伴隨着紅果與柑橘皮的清爽。
想搶先感受這股粉紅魅力？AIX Rosé目前已進駐香港多間頂級酒店與人氣餐廳，亦可以前往香港麗晶酒店、Magistracy Dining Room、Prince and the Peacock享用。此外，巴黎式小酒館Babette、西班牙風情的The Optimist，以及石澳海景餐廳Cococabana亦同步供應。如果想留在家中享用，可在 Winenot 線上平台選購。