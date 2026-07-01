【盛夏微醺】 普羅旺斯名莊最新2025 AIX Rosé粉紅風暴襲港！ 同場加映健康系新寵無酒精氣泡酒BEAU VIVA

來自法國普羅旺斯的頂級酒莊 Maison Saint AIX，正式在香港推出最新年份的 2025 AIX Rosé($175)，同時帶來在國際大賽中屢獲殊榮的無酒精氣泡粉紅葡萄酒 BEAU VIVA。酒莊坐落於法定產區最高海拔地帶，將普羅旺斯每年超過300日的充沛陽光，完美濃縮進夢幻的粉紅酒液之中，更配備了悉心策劃的音樂播放清單，讓人品嚐美酒之餘，彷彿瞬間置身於南法的蔚藍海岸。

擁有超過150年悠久歷史的Maison Saint AIX，葡萄藤生長在海拔500米的清涼高地，受惠於清涼乾爽的密斯特拉風與富含石灰岩的土壤。酒莊由曾獲選為「全球百大釀酒師」之一的 Nicolas Quiles 掌舵，堅持與自然和諧共生。這款最新亮相的AIX Rosé 2025，巧妙糅合了Grenache、Syrah及Cinsaut三種葡萄，在果香最盛的8月下旬以人手採摘。杯中散發出白桃、柑橘皮與野花的清香，入口展現爽脆口感與微妙的紅果韻味。這款粉紅酒最適合冰鎮至8°C至 12°C享用，搭配生蠔、壽司、沙律與亞洲菜式，都能激發出完美風味。