譚仔三十周年價$30米線送麻辣爆谷 首度聯乘恆香推麻辣老婆餅

譚仔雲南米線今年踏入三十周年，特意由即日起至7月1日期間在黃大仙中心北館舉辦「老地方‧新感動 譚仔三十周年美食巡禮展」，在主題體驗區內提供多款限定美食及周年精品，其中有周年價$30碗米線，更首度聯乘百年老字號恆香老餅家推出限定新品「麻辣老婆餅」，馬國明和Ali率先到場體驗，分享對譚仔的回憶。

$30麻辣湯米線配雞肉豆卜 會場設有「經典譚仔味區」，最正係大家可以周年價$30食到多款迷你湯米線及撈米線，每款米線更附送迷你麻辣爆谷。現場供應譚仔經典麻辣湯米線配雞肉及豆卜、番茄湯米線配牛丸金菇、炸醬酸菜撈米線配魚蛋。場內更提供「蒜泥白肉」及「麻辣豬耳」等人氣小食，讓大家一次過重溫多款陪伴香港人成長的譚仔味道。

新品炸醬酸菜漢堡 「破格滋味區」就帶來全新「迷你蟹黃風味醬撈米線」，惹味的蟹黃風味醬與彈牙米線是絕配。同時供應「炸醬酸菜漢堡」及「麻辣爆谷」等創新食品。

全新限定「麻辣老婆餅」 「譚仔 x 恆香聯乘區」推出全新限定「麻辣老婆餅」，率先於活動現場公開發售。餅皮包裹冬瓜蓉與譚仔招牌麻辣，鹹甜香辛交織出獨特的層次感。 昨日活動邀請了馬國明及Ali分享對譚仔的回憶，Ali表示:「現在回想起來，那些年一起吃譚仔的日子，都是深刻的回憶。」對於譚仔今次推出的麻辣老婆餅，「聽起來好像很大膽，但正正因為夠創新，反而令人特別想試。譚仔與恆香這個聯乘組合，兩個充滿香港特色的品牌走在一起，特別有意思。」

馬國明多次與譚仔合作，今次參與這個活動笑言自己剛好走進了「時光機」，「突然驚覺原來譚仔已經陪伴了香港人成長三十年。我和譚仔各自在平行時空裡，堅持了三十年的寫照，真的很有共鳴。」

慈善拍賣「譚仔姐姐俄羅斯公仔」 「零售精品區」發售多款譚仔特色商品，包括去年掀起搶購熱潮的「譚仔雞肉炸醬罐頭」、「攻脷兵團毛公仔」及其他限定周邊產品，周年限定商品別具收藏紀念價值。打卡位別錯過「譚仔姐姐俄羅斯公仔打卡區」，譚仔三十週年特別推出「譚仔姐姐俄羅斯公仔」，三十套手繪公仔將進行慈善拍賣，收益全數捐贈予 HER Fund 婦女動力基金，支持基層女性，極具助人意義。

完成指定任務送土匪雞翼 現場更特別設有「譚仔回憶集章之旅」。大家只需於「經典譚仔味展區」消費滿$30及於其餘3大展區（姐姐俄羅斯公仔打卡位、破格滋味展區及恆香聯乘展區）完成指定任務，可獲印章一個。集齊四個印章，即可到全線譚仔雲南米線換領指定優惠。凡惠顧滿$60，即可免費獲贈土匪雞翼三隻，讓譚仔粉絲開心！