狗狗飲水都有學問！5款日常「加味水」助毛孩補水　餵用前必睇安全貼士

身為狗主的大家，我們總是想把最好的留給家裡的汪星人。除了市面上的保健品，其實日常生活中有些簡單的「加味水」，都可以幫狗狗調理身體、解決小毛病。以下這五種天然的「特調水」，做法簡單卻功效神奇，趕快學起來，讓愛犬長得體肥毛亮、少生病！(任何「加味水」都只宜作輔助，不能取代清水、正餐或獸醫診斷；若狗狗本身有腎病、糖尿病、腸胃敏感或正在服藥，餵用前更應先諮詢獸醫。)
狗狗日常「加味水」1.蘋果水：清甜易入口 重點是去核去籽
神奇功效：蘋果水對狗狗來說是絕佳的天然漱口水，不僅能有效緩解口臭問題，煮過後的蘋果還能直接給狗狗吃，補充豐富的膳食纖維、幫助腸胃蠕動。
製作方法：將蘋果切片，切記一定要把「種子」全部去乾淨（蘋果種子含有氰化物，對狗狗有毒）。加入剛好沒過蘋果的水量，煮熟後放涼即可。
狗狗日常「加味水」2. 白菜水：味道清淡 適合偶爾增加飲水意欲
白菜味道溫和，煮成淡菜水後不會太刺激，對於平日飲水較少的狗狗，可作偶爾的補水選擇。
神奇功效：好多狗主常為狗狗嚴重的淚痕感到困擾。試試連續給狗狗喝白菜水，主人會發現一陣子之後，牠們眼角的淚痕會明顯減少甚至消失不見！
製作方法：將洗淨的白菜切片，放入水中煮熟，放涼後即可盛給狗狗飲用。
狗狗日常「加味水」3. 微量醋水：只宜極少量 腸胃敏感犬要避免
有些狗主會在水中加入極少量蘋果醋，希望改善口氣或增加風味。
神奇功效：適量的醋能幫狗狗調節腸胃消化功能，同時在飲用時還能順便達到清理牙垢、維護口腔健康的效果。
製作方法：比例千萬不能多！只需在狗狗平時喝的水中，加入 1 到 2 滴 的食用醋（如蘋果醋或白醋），攪拌均勻即可。
狗狗日常「加味水」4. 玉米鬚水：民間常用材料 排尿異常須先求醫
玉米鬚常被用作煲水材料，味道清淡，狗狗偶爾少量飲用一般較容易接受。
神奇功效：當狗狗有小便不暢、身體水腫或體內火氣大時，玉米鬚水能起到很好的利尿、清火與止渴作用。
製作方法：大家平時吃玉米時剝下來的玉米鬚先別丟，洗乾淨並用力撕開、榨乾淨，再放入水中煮開。放涼後給狗狗喝，再也不用擔心牠們排尿不順暢。
狗狗日常「加味水」5. 雪梨水：轉季補水選擇 糖分不宜過量
雪梨水分充足、味道清甜，轉季時可作為少量補水選擇。
神奇功效：每當換季或感冒導致狗狗出現咳嗽症狀時，雪梨水能明顯降低咳嗽頻率。它不僅能潤肺清熱，還能幫狗狗快速補充身體所需的電解質。
製作方法：將雪梨去核切塊（同樣要注意去籽），加入適量水煮熟，徹底晾涼後就能盛給毛孩享用。
餵用前先記住3個原則
1. 任何加味水都要「淡」：只用清水煮，不加糖、不加鹽、不加蜂蜜、不加調味料。
2. 份量要少：第一次只給幾口，觀察24小時內有沒有嘔吐、腹瀉、皮膚痕癢或精神變差。
3. 不能取代清水：狗狗日常仍應以乾淨食水為主，加味水只可偶爾作輔助。
哪些情況不應自行嘗試？
若狗狗是幼犬、老犬、懷孕犬，或患有腎病、心臟病、糖尿病、胰臟炎、食物敏感等問題，餵任何新食材前都應先問獸醫。若毛孩已出現咳嗽、喘氣、持續嘔吐、腹瀉、排尿困難、食慾下降或明顯疼痛，也不應以家中飲品作「偏方」，應盡快安排檢查。照顧毛孩，最重要不是把不同食材都試一遍，而是了解牠的體質、生活習慣與健康狀況。清水、均衡主食、適量運動、定期杜蟲及身體檢查，才是讓狗狗長期健康的基礎。若想為狗狗準備加味水，請從少量、單一食材開始，記錄牠的反應；一旦有異常，便應停止餵用並尋求專業意見。