狗狗飲水都有學問！5款日常「加味水」助毛孩補水 餵用前必睇安全貼士

身為狗主的大家，我們總是想把最好的留給家裡的汪星人。除了市面上的保健品，其實日常生活中有些簡單的「加味水」，都可以幫狗狗調理身體、解決小毛病。以下這五種天然的「特調水」，做法簡單卻功效神奇，趕快學起來，讓愛犬長得體肥毛亮、少生病！(任何「加味水」都只宜作輔助，不能取代清水、正餐或獸醫診斷；若狗狗本身有腎病、糖尿病、腸胃敏感或正在服藥，餵用前更應先諮詢獸醫。)

狗狗日常「加味水」1.蘋果水：清甜易入口 重點是去核去籽

狗狗日常「加味水」1.蘋果水：清甜易入口 重點是去核去籽 神奇功效：蘋果水對狗狗來說是絕佳的天然漱口水，不僅能有效緩解口臭問題，煮過後的蘋果還能直接給狗狗吃，補充豐富的膳食纖維、幫助腸胃蠕動。 製作方法：將蘋果切片，切記一定要把「種子」全部去乾淨（蘋果種子含有氰化物，對狗狗有毒）。加入剛好沒過蘋果的水量，煮熟後放涼即可。

狗狗日常「加味水」2. 白菜水：味道清淡 適合偶爾增加飲水意欲

狗狗日常「加味水」2. 白菜水：味道清淡 適合偶爾增加飲水意欲 白菜味道溫和，煮成淡菜水後不會太刺激，對於平日飲水較少的狗狗，可作偶爾的補水選擇。 神奇功效：好多狗主常為狗狗嚴重的淚痕感到困擾。試試連續給狗狗喝白菜水，主人會發現一陣子之後，牠們眼角的淚痕會明顯減少甚至消失不見！ 製作方法：將洗淨的白菜切片，放入水中煮熟，放涼後即可盛給狗狗飲用。

狗狗日常「加味水」3. 微量醋水：只宜極少量 腸胃敏感犬要避免

狗狗日常「加味水」3. 微量醋水：只宜極少量 腸胃敏感犬要避免 有些狗主會在水中加入極少量蘋果醋，希望改善口氣或增加風味。 神奇功效：適量的醋能幫狗狗調節腸胃消化功能，同時在飲用時還能順便達到清理牙垢、維護口腔健康的效果。 製作方法：比例千萬不能多！只需在狗狗平時喝的水中，加入 1 到 2 滴 的食用醋（如蘋果醋或白醋），攪拌均勻即可。

狗狗日常「加味水」4. 玉米鬚水：民間常用材料 排尿異常須先求醫

狗狗日常「加味水」4. 玉米鬚水：民間常用材料 排尿異常須先求醫 玉米鬚常被用作煲水材料，味道清淡，狗狗偶爾少量飲用一般較容易接受。 神奇功效：當狗狗有小便不暢、身體水腫或體內火氣大時，玉米鬚水能起到很好的利尿、清火與止渴作用。 製作方法：大家平時吃玉米時剝下來的玉米鬚先別丟，洗乾淨並用力撕開、榨乾淨，再放入水中煮開。放涼後給狗狗喝，再也不用擔心牠們排尿不順暢。

狗狗日常「加味水」5. 雪梨水：轉季補水選擇 糖分不宜過量

狗狗日常「加味水」5. 雪梨水：轉季補水選擇 糖分不宜過量 雪梨水分充足、味道清甜，轉季時可作為少量補水選擇。 神奇功效：每當換季或感冒導致狗狗出現咳嗽症狀時，雪梨水能明顯降低咳嗽頻率。它不僅能潤肺清熱，還能幫狗狗快速補充身體所需的電解質。 製作方法：將雪梨去核切塊（同樣要注意去籽），加入適量水煮熟，徹底晾涼後就能盛給毛孩享用。

餵用前先記住3個原則