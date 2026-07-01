書展2026｜書展7.15開鑼 一文睇清講座+展區+零食展焦點

書迷盛事書展將於7月15日一連七日於會展舉行，並與香港運動消閒博覽及零食世界同期舉辦，合共吸引超過770家展商，帶來超過600項文化活動。即看下文，了解書展更多詳情。

一票通行3大展覽 推 「超級書迷證」 今年書展以「文創傳承．旅悅人生」為主題，打造「文化七月．悅讀夏季」，鼓勵讀者透過閱讀了解傳統文化的承傳和創新。今年成人票價維持30元，設有「上午進場票」、「免費再進場」及「訪港人士票價」等優惠，一票通行3大展覽。為慶祝貿發局成立60周年，大會推出「書展超級書迷證」。手持超級書迷證的人士，可在展覽期間使用專屬特別通道無限次入場。書迷證詳情可參閱貿發局網站。 文藝廊閱盡本地+環球文學

展覽設有多個主題展區，包括由文創產業發展處協助打造的「世界文藝廊」，以「本地眼」和「世界眼」雙重視角貫穿4大體驗，帶領書迷認識香港本地故事和環球文學。文藝廊同時展示超過200本來自世界各地的書籍和展品，並且設有6組互動裝置，可以按照訪客的喜好，推薦適合的書籍和香港深度遊的路線。 多位作家現身 與書迷交流 作為書展亮點之一的講座同樣邀請多位極具影響力的海內外作家現身，與書迷交流。當中包括，獲選2025年《亞洲週刊》全球華人十大小說的劉震雲、中國先鋒小說領軍人物之一的蘇童、曾獲莊重文文學獎及魯迅文學獎等的畢飛宇、中國建築師兼小說家劉家琨以及香港中文大學文化及宗教研究系客席副教授茹國烈等。海外作家方面，則邀請榮獲多個英國代表性詩詞獎項的英國當代詩人兼小說家Luke Kennard。

首設東盟文學節 活動今年首次增設「東盟文學節」，多位東盟地區的著名作家將會出席文學節，包括被譽為印尼當代最具國際影響力的小說家Eka Kurniawan，以及深受國際歡迎、作品被翻譯為十二種語言的印尼裔新加坡作家Clarissa Goenawan等。

消費滿額送禮物 書展首次推出「悅讀．幸運賞」活動，訪客消費滿指定金額，即可獲贈禮物，鼓勵市民在書展中發掘各種書籍。 文創空間回歸 去年極受市民歡迎的「文創空間」再次回歸。來自福建、杭州和香港本地展商將會帶來當地非遺工藝、特色文創產品及IP精品等。 運動 博覽設多種體驗 同期舉行的運動消閒博覽集結多種運動體驗和學遊活動。香港遊樂場協會設置融合障礙競技運動及體能挑戰元素的「好動體能之塔」，考驗訪客的肌力、敏捷、柔軟及協調。首次參展的 My Mini Zoo小小寵物園將會打造香港首個室內互動式動物體驗空間，讓公眾近距離接觸多種動物。

零食世界匯聚逾1300款美食 零食世界則匯聚超過1300款環球美食，涵蓋手工花生酥等小食和十分適合健身人士的高蛋白脆片等。

香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界 日期：2026年7月15至21日（星期三至星期二） 時間： 香港書展 7月15至20日 - 上午10時至晚上10時 7月21日 - 上午9時至下午5時 香港運動消閒博覽、零食世界 7月15至16日 - 上午10時至晚上9時 7月17至18日 - 上午10時至晚上10時 7月19至20日 - 上午10時至晚上9時 7月21日 - 上午9時至下午5時 票價：成人：港幣30元 小童：港幣10元 （適用於小學生 / 身高 1.2 米或以下兒童） *3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

票務優惠 上午進場票︰港幣10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口售票處以八達通即時付費入場。 免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月15或16日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次： 1) 7月17-19日（星期五至日）晚上7時後 2) 7月20日（星期一）晚上7時後 超級書迷證：港幣88元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。