幫狗狗按摩｜一文看清狗狗喜歡被摸位置＋5步按摩教學

狗奴今天有好好摸摸家中的狗狗嗎？對毛孩來說，主人的撫摸不只是日常互動，更是一種充滿安全感的陪伴。正確的撫摸與輕柔按摩，不但有助增進人寵之間的感情，亦可幫助狗狗放鬆身心、舒緩壓力，甚至減輕肌肉繃緊帶來的不適。想讓家中的汪星人享受一場專屬「狗狗 SPA」？不妨先了解狗狗喜歡被摸的位置、需要避開的敏感部位，再跟着以下 5 個步驟，為牠打造一段高質量的放鬆時光。

狗狗喜歡被摸的位置

狗狗喜歡被摸的位置 在正式按摩前，主人應先了解狗狗的「身體喜好地圖」。不同狗狗性格不同，接受程度亦不一樣，因此每次都應邊摸邊觀察牠反應。 狗狗喜歡被摸位置1: 頭頂 以輕柔方式慢慢撫摸頭頂，可令狗狗感到放鬆。不過要避免突然從上方拍頭，以免令牠受驚。 狗狗喜歡被摸位置2: 耳後 耳後是很多狗狗喜歡被輕揉的位置，主人可用指腹輕輕打圈，幫助狗狗放鬆。 狗狗喜歡被摸位置3: 下巴 輕輕托住或撫摸下巴位置，通常會令狗狗感到安心，亦是不少狗狗願意主動靠近主人的位置。

狗狗喜歡被摸位置4: 胸口 胸口位置適合以輕柔畫圈方式按摩，有助舒緩緊張情緒，特別適合比較黏人或容易焦慮的狗狗。 狗狗喜歡被摸位置5: 肩膀及背部 由肩膀順着背部慢慢向後撫摸，可幫助放鬆運動後的肌肉壓力，是日常按摩中最常用的位置。 狗狗喜歡被摸位置6: 側腹 部分狗狗喜歡主人輕輕按摩側腹，動作要慢而輕，不要用力按壓。 狗狗喜歡被摸位置7: 尾巴根部附近 有些狗狗喜歡尾巴根部附近被輕拍或輕揉，但主人必須留意反應，如牠閃避或轉身，便應立即停止。

狗狗不喜歡或較敏感的位置

狗狗不喜歡或較敏感的位置 就算狗狗平日很溫馴，也不代表全身每個位置都可以隨便觸碰。以下部位較容易令狗狗感到不安，主人應特別小心。 狗狗不喜歡被摸位置1: 肚皮 肚皮是較脆弱的位置，部分狗狗會因感到暴露而緊張。即使牠主動翻肚，也應以非常輕柔的方式短時間撫摸。 狗狗不喜歡被摸位置2: 尾巴 尾巴是狗狗表達情緒的重要部位，過度觸碰或拉扯都可能令牠不舒服，甚至出現防禦反應。 狗狗不喜歡被摸位置3: 爪子 不少狗狗都不喜歡被碰腳掌或指甲位置，若要觸摸，應先讓牠習慣，切忌突然抓住。

狗狗不喜歡被摸位置4: 頭頂突然觸碰 突然從上方伸手拍頭，容易令狗狗受驚。建議先讓牠聞聞手，再從下巴或胸口位置開始接觸。

狗狗高質量按摩5步驟

狗狗高質量按摩 5 步驟 按摩步驟1：準備與觀察 按摩前，先讓狗狗聞聞你的手，觀察牠當下的情緒和狀態。最好選擇安靜、舒適、沒有太多聲響干擾的環境，讓狗狗自然放鬆。 小技巧： 說話聲音放輕，動作放慢，讓狗狗知道現在是安全而舒服的互動時間。 按摩步驟2：從頭部開始 可先由頭頂、耳後慢慢開始，再延伸至下巴位置。剛開始時力度要輕，節奏要慢，讓狗狗逐步進入放鬆狀態。 小技巧： 如果狗狗出現瞇眼、嘆氣、身體變軟等反應，通常代表牠正在享受這段按摩時間。

按摩步驟3：按摩背部與肩膀 使用整個手掌，由肩膀順着背部方向慢慢撫摸，力度以輕至中等為主，千萬不要用力按壓脊椎位置。 小技巧： 如摸到肩頸或背部有較繃緊的位置，可用指腹輕輕停留數秒，但如果狗狗抗拒或縮開，便應立即停止。 按摩步驟4：輕揉側腹與胸口 當狗狗逐漸放鬆後，可輕輕以畫圈方式按摩側腹，再配合胸口位置的輕撫，幫助牠進一步放鬆。 小技巧： 如果狗狗舒服到翻肚，代表牠對主人有一定信任，但此時動作反而要更輕柔，不要突然加大力度。

按摩步驟5：結尾安撫 按摩尾聲可用手掌輕輕順毛撫摸全身，或輕拍狗狗喜歡的位置，再配合溫柔語氣稱讚牠，讓整個過程在安心感中結束。 小技巧： 按摩後可給口頭鼓勵或眼神交流，讓狗狗把這段互動與愉快感受連結起來。

什麼時候幫狗狗按摩最好？ 散步或運動後 狗狗運動後肌肉較容易繃緊，這時候進行輕柔按摩，有助放鬆身體。 睡覺前 睡前按摩可幫助狗狗安定情緒，特別適合精力旺盛或較容易焦慮的狗狗。 打雷或放煙花時 當狗狗因巨大聲響感到害怕時，主人的溫柔撫摸可提供安全感，幫助牠慢慢平靜下來。 日常互動時 按摩不一定要安排在特定時間，平日看電視、休息或陪伴狗狗時，也可以透過輕柔撫摸增進感情。 貼心小提醒：按摩時記住 4 大原則 1. 時間不宜過長 每次按摩約 5 至 15 分鐘即可，時間太長反而可能令狗狗失去耐性。

2. 尊重狗狗意願 如果狗狗轉身離開、舔嘴、打呵欠、縮開或表現不耐煩，代表牠可能不想繼續，主人應立即停止。 3. 因狗而異 每隻狗狗的性格、年齡和身體狀態都不同，喜歡被摸的位置和力度亦不一樣，主人要慢慢摸索最適合牠的方法。 4. 特殊情況要更小心 幼犬、老犬、生病、受傷或剛做完手術的狗狗，按摩時一定要更加輕柔。如狗狗有明顯痛楚、跛腳、腫脹或長期不適，應先諮詢獸醫意見，不要自行用力按壓。