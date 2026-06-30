七一飲食優惠｜多間食肆推$71套餐+71折美食 一文睇清優惠詳情

「飲食界 7.1 慶回歸優惠活動 2026」由香港飲食業聯合總會聯同現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、 稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會及優質旅遊服務協會共同主辦，並由香港酒店業主聯會出任支持機構。即睇內文精選優惠食肆名單及詳情！
大家樂
1. 午市優惠: $71 選購任何 2 客燴葡國雞飯或四重芝士焗肉醬意粉 (可以加配價$15 享用 粒粒紅豆冰 2 杯)
2. 晚市優惠: $99 享用冬瓜盅二人小菜晚餐 (71 折，標準價 $140) 套餐包括: 原個冬瓜盅+叉燒 1 碟+任選 2 款小菜+白飯 2 客 (小菜轉配 原條蒸魚+$10)
詳情:午市優惠:1. 優惠期只限 2026 年 7 月 1 日。
2. 優惠只適用於午市(上午 11:00 至下午 2:00)
晚市優惠: 1. 優惠期由 2026 年 6 月 27 日至 7 月 1 日。
2. 任選兩款小菜不包括口水雞、燒味雙拼及蒸魚。個別分店或會以老火湯(兩客)取代冬瓜盅。
以上食品供應視乎個別分店而定，數量有限，售完即止。優惠只適用於收銀處。
食德樂(部分分店)
惠顧食德樂輕嚥料理便當，即享7折優惠 (優惠價$41) (以銀髮經濟為要素的食品優惠)
詳情:
1. 優惠期為 2026 年 7 月 1 日(只限 1 天)
2. 只適用於指定大家樂分店
3. 優惠只適用於收銀處
查詢電話：26077964
米線陣(部分分店)
1. 全隻麻椒雞 $71 (原價$88) 2. 手撕麻椒雞 $71 (原價$98)
詳情:
1.優惠期 2026 年 7 月 1 日
2.九龍站分店不適用
查詢電話：26018188
一粥麵(部分分店)
1.外賣滷水鵝(半隻) $99 (原價:$264)
2.外賣原隻豬手 $38 (原價:$58)
詳情:
1.推廣日期：2026 年 7 月 1 日至 7 月 3 日 (共 3 日)
2.參與分店：全線分店 (機場分店, 香港站分店, 屯門醫院分店除外)
3.推廣時段：下午 4-6 時
4. 只限外賣自取，每人最多限購 2 份。
WhatsApp： 26018481
上海姥姥(部分分店)
1.惠顧拉麵類，可享 71 折優惠 (只限堂食)
2.惠顧水煮手切封門牛柳 / 鎮店酸菜鱸魚片 / 乾煸辣子雞，可享 71 折優惠
推廣日期：2026 年即日至 7 月 5 日全日 (筵·上海姥姥分店除外)
查詢電話：26017520
全線意粉屋
堂食惠顧薄餅享 71 折優惠
日期： 2026 年 6 月 29 日至 7 月 5 日全日
查詢電話：26017727
利華超級三明治 (部分分店)
堂食惠顧意粉類可享 71 折優惠
1. 2026 年即日至 7 月 5 日早上 11 時後
2. 適用於全線分店使用（大學分店除外）。
查詢電話：26017574
丼丼亭
1.堂食惠顧「尚．雜錦刺身丼． 天婦羅」餐點，可享 71 折優惠
2.堂食惠顧「日式漢堡扒 ‧ 松葉 蟹肉沙律配 漬物、麵豉湯、 日本珍珠米飯」餐點，可享 71 折優惠
日期： 2026 年 即日至 7 月 5 日全日
查詢電話：25607708
美心 MX ; 美心 Food²(部分分店)
77 折可享鮮茄焗豬扒飯配茶/ 啡，只限 2026 年 7 月 1 至 5 日之午、晚市，只適用於全線美心 MX(大會堂及西九高鐵站除外)及美心 Food²分店
查詢電話：21011333
東海堂
購買焦糖芒果燉蛋芝士蛋糕享有 71 折優惠（零售價$95）
購買 UCC 咖啡合桃提子包可 享有 71 折優惠（零售價$24）
日期： 2026 年 7 月 1 日至 7 月 7 日。
優惠只限門市現售。
查詢電話：21011300
麥當勞
2026 年 7 月 1 日至 7 月 7 日 於麥當勞 App 內優惠券享 $9.9 厚椰奶鐵優惠。優惠條款及細則請於 2026 年 7 月 1 日參閱麥當勞 App。
查詢電話：28807300
7-11
全線 7CAFÉ 即磨咖啡 $11 (冷/ 熱均可)
詳情:只有部分分店參與
查詢電話：22991110
OK 便利店
購買 Circle K 果汁即享 71 折 (以銀髮經濟為要素的食品優惠)
詳情:1.只有部分分店參與
2.優惠期 2026 年 7 月 1 日
3.不可與其他優惠同時使用。
查詢電話：29916337
太興
全線分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
查詢電話：21116706
敏華冰廳
部分分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
查詢電話：21116706
亞參雞飯
全線分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
查詢電話：21116706
靠得住
全線分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
查詢電話：21116706
興哥清湯腩
全線分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
查詢電話：21116706
瓊芳冰廳
全線分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
安金稻
全線分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
餃子鎮
全線分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
茶木
全線分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
查詢電話：21116706
錦麗
全線分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
查詢電話：21116706
一橋拉麵
全線分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
查詢電話：21116706
Tommy Yummy
全線分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
查詢電話：21116706
TOKENYO 韓式烤肉料理
全線分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
查詢電話：21116706
滿山‧台北
全線分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
查詢電話：21116706
Bingle Bingle
全線分店堂食 71 折(只限7 月 1 日一天)
查詢電話：21116706
大快活
優惠一： 茶市 - 雞髀餐 原隻淮鹽生炸雞髀/瑞士汁雞髀 + 指定小食 串(1串) 配粒粒紅豆冰(16 安士) 優惠價 $31 (原價$44 ; 71 折)
優惠二： 晚市 - 冬瓜燉湯滋味二人餐 是日精選小菜(2款) + 鮮蓮香 花鴨胸冬瓜燉湯(2客) + 白飯 (2客) + 桂花紅棗糕(2客) + 指定小食串(2串) 優惠價 $99 (原價 $119 ; 84 折)
*以上優惠不可與其他優惠同時使用
優惠期︰2026 年即日起至 7 月 5 日(星期日)共 9 日
查詢電話：28567217
百份百餐廳
$71慶回歸套餐：輕量咸魚雞 粒炒飯、花生醬金磚西多士、 五香脆雞翼（2 隻）、經典原味紅豆冰冰 2 杯
優惠期:2026 年 7 月 1 日
供應時間:14:00-18:00
查詢電話：34652131
牛奶冰室
$71 慶回歸套餐：焗肉醬意粉、紅豆西多士、五香脆雞 翼、經典原味紅豆冰冰 2 杯
優惠期:2026 年 7 月 1 日至 7 月 7 日
供應時間:14:00-18:00 優惠店:機場分店除外
查詢電話：34652131
米籽
$71 慶回歸套餐：蕃茄牛肉淮 山麵、肉燥飯、孜然鹽穌花枝 丸配 Chill 爽葡萄梳打 2 杯
優惠期:2026 年 7 月 1 日至 31 日
供應時間:14:00-18:00
查詢電話：34652131
桃園制作
$71 慶回歸套餐：輕量福建炒 飯、豉油皇炒麵、經典碗仔翅 配港式咖哩魚蛋、紅豆冰 2 杯
優惠期:2026 年 7 月 1 日
供應時間:14:00-18:00
查詢電話：34652131
木兆小品
$71 慶回歸套餐： 輕量福建炒飯、豉油皇炒麵、 經典碗仔翅配港式咖哩魚蛋、 紅豆冰 2 杯
優惠期:2026 年 7 月 1 日
供應時間:14:00-18:00
查詢電話：34652131
Chicken Factory
$71 慶回歸：原隻百里香烤雞 套餐 原隻百里香烤雞 配菜（選 1）：烤雜菜/焗薯/烤栗米條/泡 菜 2) 飲品（選 1）：健康冷泡茶/ 罐裝汽水/低糖檸檬水
優惠期:2026 年 7 月 1 日 供應時間:全日供應
查詢電話：34652131