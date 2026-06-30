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生活
出版：2026-Jun-30 14:26
更新：2026-Jun-30 14:26

七一飲食優惠｜多間食肆推$71套餐+71折美食 一文睇清優惠詳情

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Joe20

七一飲食優惠｜多間食肆推$71套餐+71折美食 一文睇清優惠詳情

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「飲食界 7.1 慶回歸優惠活動 2026」由香港飲食業聯合總會聯同現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、 稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會及優質旅遊服務協會共同主辦，並由香港酒店業主聯會出任支持機構。即睇內文精選優惠食肆名單及詳情！

大家樂

1. 午市優惠: $71 選購任何 2 客燴葡國雞飯或四重芝士焗肉醬意粉 (可以加配價$15 享用 粒粒紅豆冰 2 )

2. 晚市優惠: $99 享用冬瓜盅二人小菜晚餐 (71 折，標準價 $140) 套餐包括: 原個冬瓜盅+叉燒 1 +任選 2 款小菜+白飯 2 (小菜轉配 原條蒸魚+$10)

詳情:午市優惠:1. 優惠期只限 2026 7 1 日。

 2. 優惠只適用於午市(上午 11:00 至下午 2:00)

晚市優惠: 1. 優惠期由 2026 6 27 日至 7 1 日。

 2. 任選兩款小菜不包括口水雞、燒味雙拼及蒸魚。個別分店或會以老火湯(兩客)取代冬瓜盅。

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以上食品供應視乎個別分店而定，數量有限，售完即止。優惠只適用於收銀處。

大家樂網址

食德樂(部分分店)

惠顧食德樂輕嚥料理便當，即享7折優惠 (優惠價$41) (以銀髮經濟為要素的食品優惠)

詳情:

1. 優惠期為 2026 7 1 (只限 1 )

2. 只適用於指定大家樂分店

3. 優惠只適用於收銀處

查詢電話：26077964

食德樂網址

米線陣(部分分店)

1. 全隻麻椒雞 $71 (原價$88) 2. 手撕麻椒雞 $71 (原價$98)

詳情:

1.優惠期 2026 7 1

2.九龍站分店不適用

查詢電話：26018188

一粥麵(部分分店)

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 1.外賣滷水鵝(半隻) $99 (原價:$264)

 2.外賣原隻豬手 $38 (原價:$58)

詳情:

1.推廣日期：2026 7 1 日至 7 3 ( 3 )

2.參與分店：全線分店 (機場分店, 香港站分店, 屯門醫院分店除外)

3.推廣時段：下午 4-6

4. 只限外賣自取，每人最多限購 2 份。

WhatsApp 26018481

上海姥姥(部分分店)

 1.惠顧拉麵類，可享 71 折優惠 (只限堂食)

 2.惠顧水煮手切封門牛柳 / 鎮店酸菜鱸魚片 / 乾煸辣子雞，可享 71 折優惠

推廣日期：2026 年即日至 7 5 日全日 (·上海姥姥分店除外)

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查詢電話：26017520

全線意粉屋

堂食惠顧薄餅享 71 折優惠

日期： 2026 6 29 日至 7 5 日全日

查詢電話：26017727

利華超級三明治 (部分分店)

堂食惠顧意粉類可享 71 折優惠

1.      2026 年即日至 7 5 日早上 11 時後

2.      適用於全線分店使用（大學分店除外）。

查詢電話：26017574

733415021 896813196798157 3171050034971064953 n 732853718 1464675532371237 6725753798539149355 n

丼丼亭

1.堂食惠顧「尚．雜錦刺身丼． 天婦羅」餐點，可享 71 折優惠

 2.堂食惠顧「日式漢堡扒 松葉 蟹肉沙律配 漬物、麵豉湯、 日本珍珠米飯」餐點，可享 71 折優惠

日期： 2026 即日至 7 5 日全日

查詢電話：25607708

美心 MX ; 美心 Food²(部分分店)

77 折可享鮮茄焗豬扒飯配茶/ 啡，只限 2026 7 1 5 日之午、晚市，只適用於全線美心 MX(大會堂及西九高鐵站除外)及美心 Food²分店

查詢電話：21011333

東海堂

購買焦糖芒果燉蛋芝士蛋糕享有 71 折優惠（零售價$95

購買 UCC 咖啡合桃提子包可 享有 71 折優惠（零售價$24

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日期： 2026 7 1 日至 7 7 日。

優惠只限門市現售。

查詢電話：21011300

麥當勞

 2026 7 1 日至 7 7 於麥當勞 App 內優惠券享 $9.9 厚椰奶鐵優惠。優惠條款及細則請於 2026 7 1 日參閱麥當勞 App

查詢電話：28807300

7-11

全線 7CAFÉ 即磨咖啡 $11 (/ 熱均可)

詳情:只有部分分店參與

查詢電話：22991110

OK 便利店

購買 Circle K 果汁即享 71 (以銀髮經濟為要素的食品優惠)

詳情:1.只有部分分店參與

2.優惠期 2026 7 1

3.不可與其他優惠同時使用。

查詢電話：29916337

732036155 1434411082037871 7197943918180636547 n

全線丼丼亭堂食惠顧「尚．雜錦刺身丼． 天婦羅」餐點，可享 71 折優惠。

太興

全線分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

查詢電話：21116706

敏華冰廳

部分分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

查詢電話：21116706

亞參雞飯

全線分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

查詢電話：21116706

靠得住

全線分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

查詢電話：21116706

興哥清湯腩

全線分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

查詢電話：21116706

瓊芳冰廳

全線分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

安金稻

全線分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

餃子鎮

全線分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

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興哥清湯腩 清湯牛坑腩河 太興 原味燒鵝 靠得住 心肝寶貝粥 招牌雲吞麵 餃子鎮 韭菜豬肉餃

茶木

全線分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

查詢電話：21116706

錦麗

全線分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

查詢電話：21116706

一橋拉麵

全線分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

查詢電話：21116706

Tommy Yummy

全線分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

查詢電話：21116706

TOKENYO 韓式烤肉料理

全線分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

查詢電話：21116706

滿山‧台北

全線分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

查詢電話：21116706

Bingle Bingle

全線分店堂食 71 (只限7 1 日一天)

查詢電話：21116706

一橋拉麵 招牌豚骨玉子叉燒拉麵 安金稻 烤肉 mood shoot 滿山‧台北 鄉土手撕鹽水鴨 jpg

大快活

優惠一： 茶市 - 雞髀餐 原隻淮鹽生炸雞髀/瑞士汁雞髀 + 指定小食 (1) 配粒粒紅豆冰(16 安士) 優惠價 $31 (原價$44 ; 71 )

優惠二： 晚市 - 冬瓜燉湯滋味二人餐 是日精選小菜(2) + 鮮蓮香 花鴨胸冬瓜燉湯(2) + 白飯 (2) + 桂花紅棗糕(2) + 指定小食串(2) 優惠價 $99 (原價 $119 ; 84 )

*以上優惠不可與其他優惠同時使用

優惠期︰2026 年即日起至 7 5 (星期日) 9

查詢電話：28567217

百份百餐廳

 $71慶回歸套餐：輕量咸魚雞 粒炒飯、花生醬金磚西多士、 五香脆雞翼（2 隻）、經典原味紅豆冰冰 2

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優惠期:2026 7 1

供應時間:14:00-18:00

查詢電話：34652131

牛奶冰室

 $71 慶回歸套餐：焗肉醬意粉、紅豆西多士、五香脆雞 翼、經典原味紅豆冰冰 2

優惠期:2026 7 1 日至 7 7

供應時間:14:00-18:00 優惠店:機場分店除外

查詢電話：34652131

米籽

$71 慶回歸套餐：蕃茄牛肉淮 山麵、肉燥飯、孜然鹽穌花枝 丸配 Chill 爽葡萄梳打 2

優惠期:2026 7 1 日至 31

供應時間:14:00-18:00

查詢電話：34652131

桃園制作

 $71 慶回歸套餐：輕量福建炒 飯、豉油皇炒麵、經典碗仔翅 配港式咖哩魚蛋、紅豆冰 2

優惠期:2026 7 1

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供應時間:14:00-18:00

查詢電話：34652131

木兆小品

$71 慶回歸套餐： 輕量福建炒飯、豉油皇炒麵、 經典碗仔翅配港式咖哩魚蛋、 紅豆冰 2

優惠期:2026 7 1

供應時間:14:00-18:00

查詢電話：34652131

Chicken Factory

 $71 慶回歸：原隻百里香烤雞 套餐 原隻百里香烤雞 配菜（選 1）：烤雜菜/焗薯/烤栗米條/ 2) 飲品（選 1）：健康冷泡茶/ 罐裝汽水/低糖檸檬水

優惠期:2026 7 1 供應時間:全日供應

查詢電話：34652131

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