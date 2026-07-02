澳門新濠影滙化身迪士尼太空水世界 直擊多個打卡位！歎主題美食+入手周邊精品(有片)

迪士尼粉絲注意，全新夏日體驗正式登陸澳門新濠影滙！今個夏天，澳門新濠影滙「迪士尼滙聚嘉年華」延伸至清涼消暑的水上樂園，整個水上樂園化身成充滿歡樂的「迪士尼太空水世界」，4大太空主題迪士尼打卡裝置橫跨室內及戶外園區，為各位送上精彩太空冒險！記得不要錯過新濠影滙內，設有3大迪士尼主題打卡位，更推出各種限定主題美食及周邊精品，等記者帶各位直擊「迪士尼滙聚嘉年華」！

水上樂園化身迪士尼太空水世界 澳門新濠影滙水上樂園正式化身「迪士尼太空水世界」，帶來消暑解涼的夏日太空冒險，4大迪士尼打卡裝置橫跨室內及戶外園區！包括戶外園區公眾入口處，巨型巴斯光年與索克天王與各位見面，有如置身刺激的太空激戰現場！白沙沙灘上，史迪仔與三眼仔各盤踞於沙灘兩端，以可愛造型登場，準備用顏料作武器大鬥法！另外，在戶外園區綠野遊蹤漂流池上，更有上千顆藍綠色漂浮球，將繽紛色彩帶入每個角落。而在室內園區的火星造浪池區域，身穿太空裝的唐老鴨正騎著火箭登場，準備帶大家到太空水上世界，每一個打卡點都充滿迪士尼元素，絕對是今個夏天最「呃Like」之選。

另外，酒店住客入口處亦有驚喜！太空人造型的米奇迎接每位住客，在這裡必試主題特飲，還有以米奇、唐老鴨和黛絲為靈感的造型雪條，還原各個角色的經典元素，帶來清新冰爽享受，拍照打卡必備！ 另外，憑新濠影滙水上樂園當日門票，加澳門幣168即可換領1條迪士尼獨家主題沙灘巾，而濠友薈會員更可享優惠價澳門幣128即可換購。 迪士尼太空水世界 日期：6月19日 - 11月1日 時間：11:00 - 20:00

新濠影滙 3 大主題打卡位 玩完刺激的水上樂園，新濠影滙內備受歡迎的迪士尼3大主題體驗區又怎能錯過？1樓主入口大堂內，綠意盎然的主題裝置「叢林妙妙屋」是各位粉絲必到打卡位，多位經典角色包括：米奇、米妮、小熊維尼、跳跳虎、白雪公主等與各位見面，帶來童話般夢幻氛圍。「夢幻彩虹鎮」內，多位《優獸大都會》人氣角色登場，重現經典名場面。1層時代廣場有滿滿度假氣氛的「奇幻海洋島」中，可登上唐老鴨歷險號！同時到「生蠔BB吧」、「史迪仔互動吧」入手特色造型公仔，快閃精品店更有多款限定商品，從收藏級玩具到實用周邊精品通通一應俱全。

迪士尼滙聚嘉年華三大主題體驗區 日期：4月29日 - 10月4日 時間：12:00 - 21:00

主題美食登場 新濠影滙更推出多款主題限定美食體驗！嘉宴餐廳化身成城市中的叢林花園，除了設有經典迪士尼角色裝置外，更推出造型美食，包括有米奇造型薄餅、小熊維尼主題漢堡等。甜品方面，有精致造型的鋼牙與大鼻造型蛋糕、立體米奇朱古力蘋果，最後再配上清涼解暑的主題特飲，款款都可愛到捨不得入口，滿足粉絲的打卡慾望！