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出版：2026-Jun-30 19:00
更新：2026-Jun-30 19:00

麥當勞McGriddles 7.1回歸 帶來全新朱古力口味與外觀 記者實試：朱古力豬柳蛋味道竟然咁夾？

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Joe46

麥當勞McGriddles 7.1回歸 帶來全新朱古力口味與外觀 記者實試：朱古力豬柳蛋味道竟然咁夾？

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深受港、日老饕歡迎的McGriddles，將在明天7.1正式回歸，而且帶來新口味朱古力McGriddles(朱古力班戟)，麥當勞更是在港全球首推「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」及全新「鴛鴦班戟早晨套餐」，在試食會上，所有人都對呈朱古力啡色的McGriddles趨之若鶩，大讚鹹甜交雜的口味，令人耳目一新。

全球麥當勞香港首推朱古力McGriddles

在港研發的朱古力McGriddles，不但外觀保留原作的特色，包面包底同樣呈現最具代表性的麥當勞 M 字標誌，而且換上全新朱古力啡色外觀，更加入一粒粒黑朱古力，平均分布在班戟漢堡之上，入口充滿濃郁朱古力的香甜。至於全球首推的「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」，豬柳、軟滑芝士和嫩滑雞蛋在兩份朱古力班戟中間，一咬開溫熱黑朱古力瞬間融化，每啖都帶來鹹甜交雜的衝擊，層次豐富，完全沒有違和感。

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夾雜鹹甜衝擊的早餐 限時3天全日供應

若顧客點選「鴛鴦班戟早晨套餐」，更可在充滿蛋香的香滑炒蛋上，灑上奉送的黑椒和鹽來增加風味，為朝早工作的自己，打打氣。「鴛鴦班戟早晨套餐」早餐包括有楓糖班戟和朱古力班戟兩款口味，配上美味豬柳、香滑炒蛋及脆薯餅。由713日，麥當勞推出「全日早餐」及提供免費轉配脆薯餅選項，限時三天全日供應，讓「薯餅控」盡情在午後大歎金黃脆薯餅。

App會員專享限量McGriddles咕𠱸換購

為了慶祝McGriddles的回歸，麥當勞App特別推出限量McGriddles咕𠱸，共有兩款選擇，分別是經典楓糖班戟或全新朱古力班戟。咕𠱸造型高度還原 McGriddles班戟外觀，質感柔軟舒適，絕對是麥當勞粉絲必收藏的人氣精品。App會員由71日凌晨12時起，可點擊App內指定Banner，到網上商店以 100分加$88500分加$76即可換購1個。成功購買的會員會自動收到訂單確認之電郵，並會內附到店取貨QR Code

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10 C) Marf TVC (1) 09 D) McGriddles Cushion (1) 06 B) 朱古力班戟豬柳蛋漢堡 07 B) 班戟早晨套餐 08 B) 楓糖班戟豬柳蛋漢堡

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