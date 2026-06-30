麥當勞McGriddles 7.1回歸 帶來全新朱古力口味與外觀 記者實試：朱古力豬柳蛋味道竟然咁夾？

深受港、日老饕歡迎的McGriddles，將在明天7.1正式回歸，而且帶來新口味朱古力McGriddles(朱古力班戟)，麥當勞更是在港全球首推「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」及全新「鴛鴦班戟早晨套餐」，在試食會上，所有人都對呈朱古力啡色的McGriddles趨之若鶩，大讚鹹甜交雜的口味，令人耳目一新。

全球麥當勞香港首推朱古力 McGriddles

在港研發的朱古力McGriddles，不但外觀保留原作的特色，包面包底同樣呈現最具代表性的麥當勞 M 字標誌，而且換上全新朱古力啡色外觀，更加入一粒粒黑朱古力，平均分布在班戟漢堡之上，入口充滿濃郁朱古力的香甜。至於全球首推的「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」，豬柳、軟滑芝士和嫩滑雞蛋在兩份朱古力班戟中間，一咬開溫熱黑朱古力瞬間融化，每啖都帶來鹹甜交雜的衝擊，層次豐富，完全沒有違和感。