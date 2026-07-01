美國百年跑鞋世家Saucony進駐K11 Art Mall 無動力跑步機盲測挑戰 限時扭蛋送精美禮品

美國百年專業跑鞋品牌Saucony，正式在香港尖沙咀K11 Art Mall開設首間旗艦店，為本地跑友與潮流人士打造全新的運動生活地標。佔地逾1,700平方呎空間，產品涵蓋男女訓練跑步，有休閑運動服飾。由即日起至7月至6日，更可到K11 Art Mall露天廣場的「Saucony Run As One Hub 期間限定體驗區」，玩遊戲兼贏獎品。
足部測量儀助挑選跑鞋
Saucony旗艦店以白色、溫暖木色及象徵速度的螢光綠為主調，流線形設計還原了運動場「八條跑道」的動態美感。最吸睛是入口處的大型LED影像牆，與融入香港「石屎路」及「水洗石紋理」的特色鞋牆互相呼應，將地道香港街景巧妙搬進店內。新店集結了Saucony的核心科技精華，包含搭載屢獲殊榮的 PWRRUN PB及 SPEEDROLL科技的專業競速、路跑及越野服飾系列。店內更不定期推出香港旗艦店「獨家限定配色」跑鞋。
現場所見，最實用的莫過於「足部測量體驗專區」。透過高科技足部測儀，能精準分析你的腳型、足弓高低與步態，分析顧客是否扁平足。無論想應付長跑、短跑，還是馬拉松訓練，都能一秒挑選出最適合自己腳感的跑鞋。
無動力跑步機852盲測挑戰贏禮品
為慶祝旗艦店開幕，同場設有「Saucony Run As One Hub」期間限定體驗區。現場除展出歷代核心人氣系列，更有巨大化Triumph 24慢跑鞋裝置。好玩的部分絕對是「無動力跑步機互動挑戰」。這款跑步機完全依靠人體驅動，跑感比傳統跑步機更具反饋。現場特設「852 盲測挑戰」，邀請參加者憑體感精準跑到 8.52秒停低，向香港致敬。只要完成挑戰，即可獲得專屬代幣免費大玩扭蛋機，贏取限量精美禮品及專屬購物優惠。
為慶祝新店登場，Saucony 特別推出開幕限定禮遇。凡於店內購物滿$2,000 或以上，即可獲贈時尚實用的Saucony Tote Bag 1個(顏色隨機)；購物滿$3,500 或以上，即可獲贈精緻Saucony冰粒禮盒1套。數量有限，送完即止，跑友們切勿錯過。
Saucony 香港旗艦店
地址：九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地下G05A及B號舖