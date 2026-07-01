美國百年跑鞋世家Saucony進駐K11 Art Mall 無動力跑步機盲測挑戰 限時扭蛋送精美禮品

美國百年專業跑鞋品牌Saucony，正式在香港尖沙咀K11 Art Mall開設首間旗艦店，為本地跑友與潮流人士打造全新的運動生活地標。佔地逾1,700平方呎空間，產品涵蓋男女訓練跑步，有休閑運動服飾。由即日起至7月至6日，更可到K11 Art Mall露天廣場的「Saucony Run As One Hub 期間限定體驗區」，玩遊戲兼贏獎品。

足部測量儀助挑選跑鞋

Saucony旗艦店以白色、溫暖木色及象徵速度的螢光綠為主調，流線形設計還原了運動場「八條跑道」的動態美感。最吸睛是入口處的大型LED影像牆，與融入香港「石屎路」及「水洗石紋理」的特色鞋牆互相呼應，將地道香港街景巧妙搬進店內。新店集結了Saucony的核心科技精華，包含搭載屢獲殊榮的 PWRRUN PB及 SPEEDROLL科技的專業競速、路跑及越野服飾系列。店內更不定期推出香港旗艦店「獨家限定配色」跑鞋。