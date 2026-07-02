好呷台灣火鍋首創「爆旋陀螺」無限時對戰 四大新湯底/夜市小食吃到飽

想搵個地方同朋友聚會，既可大飽口福，又可尋回童年回憶，敘福樓旗下的「好呷台灣火鍋」旺角朗豪坊店，今個夏日全港首創在店內開設常設的「爆旋陀螺自由對戰區」。每日由中午12時到夜上11時，足足11小時無限制暢玩，無須預先報名，無論是神級陀螺手，還是湊熱鬧的新手，都可以隨時落場與人開局，體驗陀螺對戰時所帶來的刺激。

官方規格戰地 冇帶陀螺都有得玩

「好呷台灣火鍋」坐落於香港交通最方便的核心地帶旺角朗豪坊7樓，絕對是約戰的好地方。店內更100%還原官方大賽「BEYBLADE X」的專業規格裝備，置有官方標準「Xtreme Stadium極限戰鬥盤」，配備專屬「極限加速軌道」，連對戰桌高度、計分牌，都跟足官方標準，碰撞感與速度感瞬間拉滿。此外，新手更可免費試玩，現場貼心提供裝備，大量後備爆旋陀螺與發射器，免費借用，一家大細吃飽後隨時都能上場激戰。