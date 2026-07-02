KFC「好肯癲」系列「重手蘑菇汁薯條」$13.5加配價限時優惠/家鄉雞扒包買一送一

醬汁分量十足

全新「重手蘑菇汁薯條」採用KFC秘方炸薯條，外層金黃酥脆、內裡軟綿，啖啖薯仔味。熱辣辣的薯條淋上蘑菇汁，蘑香濃郁，醬汁分量充足，讓每條薯條被蘑菇汁包圍，由頭食到尾都沾滿醬汁，唔會dry。

「重手蘑菇汁薯條」由今日開始限定供應至7月15日為止，單點售$25，加配價只需$13.5(每單最多加配2份)，供堂食或外賣自取。