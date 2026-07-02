KFC「好肯癲」系列「重手蘑菇汁薯條」$13.5加配價限時優惠/家鄉雞扒包買一送一

KFC「好肯癲」系列新搞作「重手蘑菇汁薯條」今日正式登場，脆薯條淋滿特製濃厚蘑菇汁，勢要為薯條控帶來「高汁」新體驗咁話！
醬汁分量十足
全新「重手蘑菇汁薯條」採用KFC秘方炸薯條，外層金黃酥脆、內裡軟綿，啖啖薯仔味。熱辣辣的薯條淋上蘑菇汁，蘑香濃郁，醬汁分量充足，讓每條薯條被蘑菇汁包圍，由頭食到尾都沾滿醬汁，唔會dry。
「重手蘑菇汁薯條」由今日開始限定供應至7月15日為止，單點售$25，加配價只需$13.5(每單最多加配2份)，供堂食或外賣自取。
家鄉雞扒包買一送一
同期著數優惠別錯過「家鄉雞扒包買一送一」，由即日起至7月15日連續兩星期上午11時前都可享優惠。約埋同事食完早餐返工，注入力量開心工作！為慶祝7 月6日國際炸雞日，由即日起至7月8日「$50/6件雞」再度回歸，任選3款炸雞口味，更可以優惠價加配$9格格脆薯塊及$5汽水(中)。另一優惠也吸引，整個7月設有火熱套餐加配優惠，上午11時後加$8就可加配巴辣香雞翼2件，滿足各位炸物狂！
KFC「好肯癲」系列「重手蘑菇汁薯條」詳情
推出日期：2026年7月2日至7月15日
上午11時後於全線香港KFC分店供應 (山東街, 亞洲國際博覽館, 赤柱廣場, 又一城, 啟德零售館分店除外)。
數量有限，售完即止。
詳細資料可瀏覽KFC社交平台或致電2745 2903查詢