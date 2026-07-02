香港迪士尼全新Pixar快閃店 廣場飯店重開推逾50款新菜式 港人限定門票優惠（有片）

香港迪士尼樂園度假區今個夏天推出「Pixar Summer Fest」，除了「Pixar水花大街派對！」、「迪士尼好友巡遊派對」及全新「Pixar好友星空匯演」等節目外，7月再推出全新Pixar主題期間限定爆谷快閃店及重新開幕的廣場飯店，帶來限定精品、特色美食及全新打卡體驗。香港居民更可享「大人小童價」門票優惠，即睇以下詳情。

Pixar爆谷快閃店登場 全新Pixar主題期間限定爆谷快閃店進駐大街百貨店，店舖以紅、白、藍、黃四色打造充滿爆谷元素的空間，而且有互動夾公仔機，讓大家一邊購物一邊挑戰遊戲。每粒巨型爆谷均收藏不同Pixar角色造型鎖匙扣，購買兩個巨型爆谷更可享優惠價，並獲贈限定Pixar好友徽章。 快閃店亦將陸續推出多款限定商品，包括鍵帽盲盒、頭箍、髮圈，以及以爆谷桶為設計概念的盲盒公仔。《超人特攻隊》積積、《玩轉腦朋友2》阿愁及《反斗奇兵》三眼仔等人氣角色均化身可愛爆谷桶造型，Pixar粉絲們不要錯過！





廣場飯店重新開幕 推逾50款新菜式 位於美國小鎮大街的廣場飯店完成翻新後重新開幕，並推出全新餐單，將迪士尼元素融入多款點心及菜式。 最吸睛的是迪士尼匠心點心籠系列，三款點心籠分別以迪士尼公主故事為主題，每款均配有一款公主造型包點及兩款故事相關造型點心。例如貝兒公主點心籠內有貝兒造型蓮蓉包、蠟燭造型奶黃卷及玫瑰造型鹹蛋肉鬆花卷。此外，米奇黃金小蔥餅、米奇桂花啫喱水果仙草凍及楊枝甘露拿破崙蛋糕等亦加入米奇造型，打卡一流。

新餐單加入多款特色中菜 新餐單提供逾50款菜式，除了經典粵菜外，亦新增北方、上海及四川風味菜式，選擇更加豐富。包括採用宴會級豬肉製作的桂花蜜叉燒、以番石榴取代菠蘿入饌的番石榴黑豚咕嚕肉，以及配上自家製紫蘇醬的野菌炒牛柳粒，帶來與傳統不同的風味。 甜品同樣加入花卉元素，蜜桃奶凍伴桃膠配茉莉奶茶，而配合「Pixar Summer Fest」，最近適逢Toy Story 2新戲上映，餐廳亦推出期間限定三眼仔芝麻湯圓。 另外還有迪士尼匠心套餐，一次可品嚐湯品、主菜、甜品及主題點心，經香港迪士尼官方網站預訂更可享免加一服務費優惠。