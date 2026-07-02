跟農夫飲大快活升級配方「阿活錫蘭港式奶茶」 優惠價$99起/10杯 簡單1步送免費奶茶券

呼喚港式奶茶控！大快活7月全面升級港式奶茶配方，以「茶香、幼滑、醇厚、茶溫」作為四大條件，除了找來人氣組合農夫擔任推廣大使，甚至成立「阿活奶茶學院」，特設「品茶師」及「奶茶專員」，監控阿活錫蘭港式奶茶的品質，快餐店都咁專業！
特設「品茶師」及「奶茶專員」
先揭露一下大快活對升級奶茶有幾認真！為了保持每間分店的奶茶能達一致水準，特意成立「阿活奶茶學院」，專責團隊進一步劃分專責同事為「品茶師」及「奶茶專員」，主力監控品質。「阿活錫蘭港式奶茶」採用高山錫蘭茶葉沖製，散發茶香，呈現港式奶茶的精髓，並以黃金茶奶比例使奶茶滑溜順喉。大快活「品茶師」會統一沖泡標準，以分段沖泡方式，配合以96°C沖泡及40°C熱杯，令茶味濃厚、層次分明、口感醇厚。農夫都私下大讚「高質貼地」、「一啖入魂」！
每日無奶茶不歡的人想「平啲飲」，不妨買阿活錫蘭港式奶茶套票，優惠價$99起/10杯（可另補差價升級凍飲或特飲）。只需下載大快活App並登記成為會員，於「節日及派對美食」平台選購，5分鐘內會自動發送換領券至「錢包」，到分店收銀處出示QR code即可兌換，成件事好簡單方便。
免費試飲奶茶
大快活即將有好多搞作，會於7月11日大搞廣告車巡迴；7月24日起於指定分店設「阿活奶茶學院挑戰站」，顧客可以免費試飲奶茶，完成指定任務後更可獲贈禮物。
廣告車巡迴及「阿活奶茶學院挑戰站」活動詳情：
1. 讚好/追蹤大快活官方社交專頁，即送免費「熱阿活錫蘭港式奶茶」券一張；
2. 於4秒內成功挑戰「奶茶宣言」急口令，即送「優惠價$10換購迷你雪菜肉絲湯米粉配熱阿活錫蘭港式奶茶」券一張；
3. 購買「阿活錫蘭港式奶茶」套票一套，即送免費「凍阿活錫蘭紅豆奶茶」券一張。
以上優惠券數量有限，送完即止。
參與挑戰送公仔掛飾
指定分店的「阿活奶茶學院挑戰站」亦設互動遊戲，顧客只要於指定分店選購任何以96°C沖泡的「阿活錫蘭奶茶」系列，包括熱/凍阿活錫蘭港式奶茶、熱/凍阿活錫蘭紅豆奶茶，即可參與拍拍機9.60秒挑戰一次，拍中9.60秒即可獲贈別注版「阿活錫蘭港式奶茶」公仔掛飾一個，每日數量有限，送完即止。
大快活廣告車巡迴路線：
日期：2026年7月11日（星期六）
地點：
上午：銅鑼灣 (百德新街附近)
下午：旺角 (西洋菜南街 / 朗豪坊附近)
「阿活奶茶學院挑戰站」活動指定分店：
分店
活動日期及時間（每日下午12時至6時）
旺角西洋菜南街分店
地址：九龍旺角西洋菜南街6-12A號地下入口及地庫
2026年7月24日至7月26日
中環萬年大廈分店
地址：中環皇后大道中 38-48號萬年大廈 2字樓
2026年7月27日至7月29日
荃灣海之戀分店
地址：荃灣海之戀商場3樓3001及3006號舖
2026年7月31日至8月2日
觀塘東廣場分店
地址：九龍觀塘成業街7號東廣場1樓101舖
2026年8月3日至8月5日
馬鞍山廣場分店
地址：沙田馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場三樓336號舖
2026年8月7日至8月9日
大埔昌運分店
地址：大埔安慈路4號昌運中心1樓85-98號舖
2026年8月10日至8月12日
有關大快活廣告車及「阿活奶茶學院挑戰站」活動最終之分店地點、日期、時間及詳情將於大快活官方專頁公布。