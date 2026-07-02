手機八達通限時優惠 新客可享$250回贈 兼抽Tesla大獎(附登記連結）

手機八達通推出全新限時推廣，由即日起至9月7日，大家只需登記參加「手機八達通大抽獎」，並以手機八達通完成指定消費或自動增值，即有機會贏走一輛Tesla Model Y L Premium全輪驅動版。同時，首次加入手機八達通或首次申請指定自動增值服務的新客戶，更可享最高$250迎新獎賞。

消費滿$100即可參加抽Tesla

由2026年6月29日至9月7日推廣期間，登記手機八達通參加大抽獎後，只要以手機八達通完成一筆滿$100或以上消費，或透過自動增值服務完成增值，即可獲得抽獎機會。終極大獎為Tesla Model Y L Premium全輪驅動版一輛，稅前車價約$300,920，名額一個。

新客加入手機八達通可享迎新優惠

未使用手機八達通的用戶亦可把握推廣期參與優惠。新客戶於推廣期間加入手機八達通，包括八達通於iPhone及Apple Watch、Android版八達通、Huawei Pay八達通、Smart Octopus in Samsung Pay，以及Citi八達通於iPhone，登記後完成一筆滿$100或以上消費，即可獲得$150八達通增值額迎新優惠。