香港嘉里酒店「東南亞海鮮饗宴」自助餐 週末加碼魚子醬/十款爆餡榴槤甜品 打卡贏曼谷香格里拉住宿

自助餐│豪華海鮮拼盤 周末限定送魚子醬

每位入座均可享用升級海鮮拼盤。平日可品嘗龍蝦、泰式香草大河蝦及貴妃蚌等；逢星期五至日晚拼盤更會「豪華加碼」至澳洲加菲蟹及帶子，並特別加入10克矜貴魚子醬！此外，冷盤與熱葷區同樣精彩，提供星洲辣椒炒蟹配炸饅頭、新加坡麥皮蝦及泰國招牌「哭虎」牛肉等。現場還有即點即製的曼谷風味咖喱蟹肉飯與泰式生菜包。甜品區更專為榴槤控增設10款限定甜點，包括榴槤麻糬、榴槤焦糖燉蛋，以及採用馬來西亞D24榴槤製作的意式雪糕。在8月21日至31日餐廳更特別邀請到曼谷香格里拉著名泰式餐廳 Salathip的主廚亞納提(Anucha Saeng-on)親臨香港坐鎮。亞納提主廚(圓圖)擁有逾20年廚藝經驗，師承泰國著名王室御廚世家，更曾為泰國詩琳通公主及朱拉蓬公主掌廚，功底深厚。這次客席期間，主廚除了帶來曾於烹飪大賽中奪冠的招牌冠軍級泰式炒金邊粉，更會呈獻火烤大河蝦、泰式青咖喱海鮮、鹹蛋辣椒膏炒魷魚及即製泰式船麵等20款正宗王室及地道泰式佳餚，令人垂涎三尺。