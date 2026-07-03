香港富麗敦海洋公園酒店「獅城風味.藝饌傳承」舌尖直飛新加坡！必食即炒辣椒蟹!仁當雞!娘惹菜!

想食正宗辣椒蟹與斑蘭香氣？香港富麗敦海洋公園酒店首度聯乘新加坡富麗敦酒店，推出「獅城風味．藝饌傳承」期間限定美食盛會！酒店大堂餐廳星耀廊特意邀請擁有逾25年經驗的新加坡資深副總廚陳耀志師傅(圓圖)親臨香港主理，將中式、馬來西亞、印度及娘惹等多國交融的飲食文化，A la carte menu完美還原獅城經典滋味，用舌尖直飛新加坡。

必試現場即炒海鮮！經典辣椒蟹＋黑胡椒蟹

海鮮控注意！這次美食盛會的重頭戲絕對是兩款經典螃蟹菜式。新加坡辣椒螃蟹採用鮮活螃蟹即席下鑊猛火爆炒，巨大蟹鉗啖啖肉極具震撼感；誘人的甜辣醬汁融入滑蛋，絲滑濃郁，啖啖鮮甜帶微辣回甘。喜歡重口味的則必試黑胡椒螃蟹，以自家製黑胡椒醬爆炒，香氣辛烈、層次鮮明，極具鑊氣！

地道街頭風味與家傳娘惹菜

除了海鮮，現場還備有多款星洲懷舊滋味。前菜先來一份新加坡水果羅惹，蓮霧、青芒果等鮮果拌入秘製羅惹醬與香烤花生，酸甜開胃。湯品則有慢火熬製的傳統印度回族羊肉湯，融入八角與烤孜然，溫潤辛香。主食方面，新加坡炒福建麵以米粉和油麵燜炒，加入鮮蝦、魷魚及豬腩肉，入口充斥滿滿的蒜香與豬油渣香氣，完美昇華街頭經典。另外還有慢煮至軟躳入味的娘惹仁當雞、肥而不膩的帝王風味豆醬紅燒五花肉，以及香氣溫潤的娘惹雜菜。想念獅城味道絕對值得前來朝聖！