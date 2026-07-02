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生活
出版：2026-Jul-02 19:00
更新：2026-Jul-02 19:00

長者咭vs樂悠咭 一文看清用途差別+申請方法 附設10大長者咭優惠

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Joe08
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長者咭和樂悠咭對於一眾老友記來說，絕對不陌生，但又有多少人可以說出兩者的差別。記者整理長者咭和樂悠咭用途差別和申請攻略，更加精選10大長者咭優惠。即看下文！

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樂悠咭與長者咭有何分別？

長者咭vs樂悠咭｜主要分別

長者咭是由社署發出，純粹證明咭主已達65歲或以上，可以享有長者優惠；樂悠咭則由八達通公司發出，60歲或以上即可申請。樂悠咭咭主可以享用「兩蚊兩折」及兩蚊乘車優惠。

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長者咭是由社署發出的年齡證明文件。

長者咭vs樂悠咭｜樂悠咭申請攻略

2024825日開始，所有年滿60歲或以上的長者必須使用樂悠咭，方能使用乘車優惠，成人票價$10或以下一律收費$2，成人票價高於$10則可享兩折優惠。合資格申請人年滿60歲或在申請日起計的3個月內年滿60歲，並持有有效香港身份證的香港居民，即可申請樂悠咭。

所需文件：

  • 香港智能身份證正本

  • 彩色護照證件相片

相片規格：

  • 彩色護照證件大頭相片

  • 白色或純淺色背景

  • 6個月內拍攝的相片

  • 圖像最少600像素 () x 800 像素 ()

  • 智能電話(須接收驗證碼短訊)

  • 申請費用由政府資助，申請者毋須繳交費用

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申請流程

方法一：八達通APP

  1. 下載八達通APP

  2. 八達通App主頁面的「焦點服務」部分，點選申請樂悠咭

  3. 掃描香港身份證

  4. 輸入個人資料

  5. 輸入電話號碼，接收驗證碼短訊

  6. 上載個人照片

  7. 確認資料無誤後，遞交資料

方法二：郵遞方式

申請者須填妥申請表，並妥善貼上香港身份證副本和彩色護照證件相片，寄到八達通公司。

以下地點可索取附有免郵費回郵信封的申請表格

  • 港鐵客務中心非付費區 (土瓜灣、宋皇臺、顯徑、啟德、海怡半島、利東、黃竹坑及馬場站除外)及輕鐵客務中心 (元朗、天逸、良景及屯門碼頭站)

  • 運輸署牌照事務處

  • 民政事務處民政諮詢中心

  • 政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心

  • 政府資助的殘疾人士社區支援服務單位

  • 社會褔利署社會保障辦事處

  • 香港房屋委員會轄下屋邨辦事處

  • 香港房屋協會 (出租屋邨、樂頤居、彩頤居及雋悦辦事處)

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申請者可於網上下載申請表，再郵寄至以下地址：

新界荃灣郵政局

945號信箱

八達通咭有限公司

樂悠咭申請

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申請者可透過八達通APP或郵遞方式遞交樂悠咭申請。

長者咭vs樂悠咭｜長者咭申請攻略

年滿65歲的合資格長者可透過親身遞交、郵寄或網上申請長者咭。

所需文件

已填妥的申請表；

近半年彩色證件相片(近照)一張，需淨色背景；及

有效香港智能身份證副本。

申請流程

方法一：郵寄申請

年滿65歲合資格的申請人需將申請所需文件，放入寫有長者咭辦事處地址的信封，貼上適當郵費後寄出。辦事處會在收到所需文件後之7個工作天內，以郵寄方式寄出長者咭。申請人亦可在年滿65歲前的60天內以郵寄方式預先遞交申請，辦事處會將申請表及有關文件保存，直至申請人滿65歲的2個工作天前以郵寄方式寄出長者咭。

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方法二：親身申請 

申請人可帶備所需文件於辦公時間內親身到辦事處申請，辦事處可即日處理其申請。如由親友前來代辦，則需登記代辦人資料，以作紀錄。

方法三：網上申請

透過「香港政府一站通」網頁連結遞交首次申請。

費用：首次申請長者咭費用全免，補領費用為$25

長者咭vs樂悠咭｜10大長者咭優惠

  1. 逢星期三，長者咭咭主於百佳或百佳旗下超市，選購超值牌、佳之選或金御膳系列產品，即享全單9折優惠。

  2. 長者咭咭主逢星期三，於惠康或惠康旗下超市入手惠康自家品牌，即享9折優惠。

  3. 長者可憑長者咭，於指定大快活分店和官方網站申請「快活關愛長者咭」，每次消費時可享$3現今優惠，每月更可使用總值$300的現金優惠。 

  4. 長者咭咭主在早上11點前，惠顧1款正價食品滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶，即可免費獲贈脆薯餅。與此同時，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。

  5. 顧客出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。

  6. 65歲以上長者可以優惠票價$10，乘坐香港摩天輪。

  7. 長者憑長者咭或樂悠咭，逢星期二於萬寧門店入手萬寧自家品牌或Mannings Guardian，即可享有單件產品85折優惠。

  8. 只需出示有效長者咭或樂悠咭，即可享有全單85折優惠。

  9. 持有效長者咭的人士到維特健靈購物，即可獲贈免費會籍和可以會員價消費。

  10. 持有效長者咭的長者購買標準門票、全館通行門票及特別展覽門票可享有半價優惠。

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