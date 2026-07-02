長者咭vs樂悠咭 一文看清用途差別+申請方法 附設10大長者咭優惠

長者咭和樂悠咭對於一眾老友記來說，絕對不陌生，但又有多少人可以說出兩者的差別。記者整理長者咭和樂悠咭用途差別和申請攻略，更加精選10大長者咭優惠。即看下文！

樂悠咭與長者咭有何分別？

長者咭是由社署發出，純粹證明咭主已達65歲或以上，可以享有長者優惠；樂悠咭則由八達通公司發出，60歲或以上即可申請。樂悠咭咭主可以享用「兩蚊兩折」及兩蚊乘車優惠。

長者咭是由社署發出的年齡證明文件。

申請費用由政府資助，申請者毋須繳交費用

2024年8月25日開始，所有年滿60歲或以上的長者必須使用樂悠咭，方能使用乘車優惠，成人票價$10或以下一律收費$2，成人票價高於$10則可享兩折優惠。合資格申請人年滿60歲或在申請日起計的3個月內年滿60歲，並持有有效香港身份證的香港居民，即可申請樂悠咭。

政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心

港鐵客務中心非付費區 (土瓜灣、宋皇臺、顯徑、啟德、海怡半島、利東、黃竹坑及馬場站除外)及輕鐵客務中心 (元朗、天逸、良景及屯門碼頭站)

以下地點可索取附有免郵費回郵信封的申請表格

上載個人照片

申請者可於網上下載申請表，再郵寄至以下地址：

申請者可透過八達通APP或郵遞方式遞交樂悠咭申請。

年滿65歲合資格的申請人需將申請所需文件，放入寫有長者咭辦事處地址的信封，貼上適當郵費後寄出。辦事處會在收到所需文件後之7個工作天內，以郵寄方式寄出長者咭。申請人亦可在年滿65歲前的60天內以郵寄方式預先遞交申請，辦事處會將申請表及有關文件保存，直至申請人滿65歲的2個工作天前以郵寄方式寄出長者咭。

近半年彩色證件相片(近照)一張，需淨色背景；及

已填妥的申請表；

年滿65歲的合資格長者可透過親身遞交、郵寄或網上申請長者咭。

方法二：親身申請

申請人可帶備所需文件於辦公時間內親身到辦事處申請，辦事處可即日處理其申請。如由親友前來代辦，則需登記代辦人資料，以作紀錄。

方法三：網上申請

透過「香港政府一站通」網頁連結遞交首次申請。

費用：首次申請長者咭費用全免，補領費用為$25。