長者咭vs樂悠咭 一文看清用途差別+申請方法 附設10大長者咭優惠

長者咭和樂悠咭對於一眾老友記來說，絕對不陌生，但又有多少人可以說出兩者的差別。記者整理長者咭和樂悠咭用途差別和申請攻略，更加精選10大長者咭優惠。即看下文！
長者咭vs樂悠咭｜主要分別
長者咭是由社署發出，純粹證明咭主已達65歲或以上，可以享有長者優惠；樂悠咭則由八達通公司發出，60歲或以上即可申請。樂悠咭咭主可以享用「兩蚊兩折」及兩蚊乘車優惠。
長者咭vs樂悠咭｜樂悠咭申請攻略
2024年8月25日開始，所有年滿60歲或以上的長者必須使用樂悠咭，方能使用乘車優惠，成人票價$10或以下一律收費$2，成人票價高於$10則可享兩折優惠。合資格申請人年滿60歲或在申請日起計的3個月內年滿60歲，並持有有效香港身份證的香港居民，即可申請樂悠咭。
所需文件：
香港智能身份證正本
彩色護照證件相片
相片規格：
彩色護照證件大頭相片
白色或純淺色背景
6個月內拍攝的相片
圖像最少600像素 (闊) x 800 像素 (高)
智能電話(須接收驗證碼短訊)
申請費用由政府資助，申請者毋須繳交費用
申請流程
方法一：八達通APP
下載八達通APP
八達通App主頁面的「焦點服務」部分，點選申請樂悠咭
掃描香港身份證
輸入個人資料
輸入電話號碼，接收驗證碼短訊
上載個人照片
確認資料無誤後，遞交資料
方法二：郵遞方式
申請者須填妥申請表，並妥善貼上香港身份證副本和彩色護照證件相片，寄到八達通公司。
以下地點可索取附有免郵費回郵信封的申請表格
港鐵客務中心非付費區 (土瓜灣、宋皇臺、顯徑、啟德、海怡半島、利東、黃竹坑及馬場站除外)及輕鐵客務中心 (元朗、天逸、良景及屯門碼頭站)
運輸署牌照事務處
民政事務處民政諮詢中心
政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心
政府資助的殘疾人士社區支援服務單位
社會褔利署社會保障辦事處
香港房屋委員會轄下屋邨辦事處
香港房屋協會 (出租屋邨、樂頤居、彩頤居及雋悦辦事處)
申請者可於網上下載申請表，再郵寄至以下地址：
新界荃灣郵政局
945號信箱
八達通咭有限公司
樂悠咭申請
長者咭vs樂悠咭｜長者咭申請攻略
年滿65歲的合資格長者可透過親身遞交、郵寄或網上申請長者咭。
所需文件
已填妥的申請表；
近半年彩色證件相片(近照)一張，需淨色背景；及
有效香港智能身份證副本。
申請流程
方法一：郵寄申請
年滿65歲合資格的申請人需將申請所需文件，放入寫有長者咭辦事處地址的信封，貼上適當郵費後寄出。辦事處會在收到所需文件後之7個工作天內，以郵寄方式寄出長者咭。申請人亦可在年滿65歲前的60天內以郵寄方式預先遞交申請，辦事處會將申請表及有關文件保存，直至申請人滿65歲的2個工作天前以郵寄方式寄出長者咭。
方法二：親身申請
申請人可帶備所需文件於辦公時間內親身到辦事處申請，辦事處可即日處理其申請。如由親友前來代辦，則需登記代辦人資料，以作紀錄。
方法三：網上申請
透過「香港政府一站通」網頁連結遞交首次申請。
費用：首次申請長者咭費用全免，補領費用為$25。
長者咭vs樂悠咭｜10大長者咭優惠
逢星期三，長者咭咭主於百佳或百佳旗下超市，選購超值牌、佳之選或金御膳系列產品，即享全單9折優惠。
長者咭咭主逢星期三，於惠康或惠康旗下超市入手惠康自家品牌，即享9折優惠。
長者可憑長者咭，於指定大快活分店和官方網站申請「快活關愛長者咭」，每次消費時可享$3現今優惠，每月更可使用總值$300的現金優惠。
長者咭咭主在早上11點前，惠顧1款正價食品滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶，即可免費獲贈脆薯餅。與此同時，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。
顧客出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。
65歲以上長者可以優惠票價$10，乘坐香港摩天輪。
長者憑長者咭或樂悠咭，逢星期二於萬寧門店入手萬寧自家品牌或Mannings Guardian，即可享有單件產品85折優惠。
只需出示有效長者咭或樂悠咭，即可享有全單85折優惠。
持有效長者咭的人士到維特健靈購物，即可獲贈免費會籍和可以會員價消費。
持有效長者咭的長者購買標準門票、全館通行門票及特別展覽門票可享有半價優惠。