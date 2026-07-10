別再怪狗狗頑皮！8個主人常犯教養錯誤易養成問題行為

不少狗狗長大後會出現拆家、護食、分離焦慮、出門暴衝等問題行為，很多時候並不是因為牠們天生頑皮，而是主人在狗狗年幼時，無意中用了錯誤的教養方式，慢慢養成了壞習慣。以下盤點 8 個最容易被忽略的錯誤教養行為，快看看自己中了幾多項？

主人「帶壞」狗狗行為 1. 幼犬時期玩具太少、種類單一 • 潛在後果： 亂翻垃圾桶、亂咬家中物品。

• 原因分析： 狗狗在幼犬階段好奇心強，同時亦有磨牙和探索環境的需要。如果主人沒有提供足夠、合適的玩具讓牠消耗精力，牠便會自行在家中尋找「好玩」的東西，垃圾桶、拖鞋、電線和家具往往都會成為牠的目標。

主人「帶壞」狗狗行為 2. 陪伴時間不足 • 潛在後果： 瘋狂拆家、破壞家具。

• 原因分析： 狗狗是非常需要互動、運動和規律生活的動物。如果主人平日工作繁忙，長時間將狗狗獨自留在家中，又缺乏散步和玩耍時間，牠們累積的精力與壓力無法釋放，便可能透過咬家具、抓門、翻東西等行為來發洩情緒。

主人「帶壞」狗狗行為 3. 惡作劇式「召回」狗狗 • 潛在後果： 愈叫愈跑，召回指令完全失效。

• 原因分析： 有些主人會把狗狗叫過來後，不但沒有給予讚賞或獎勵，反而責罵牠、懲罰牠，甚至強行抱起或拉走。久而久之，狗狗便會把「被叫過去」與不愉快的經驗連結起來，長大後自然會變成「主人愈叫，牠跑得愈遠」。

主人「帶壞」狗狗行為4. 幼犬時期沒有建立合適的圍欄或籠內休息訓練

主人「帶壞」狗狗行為 4. 幼犬時期沒有建立合適的圍欄或籠內休息訓練 • 潛在後果： 隨地大小便、亂咬家具。

• 原因分析： 幼犬剛回家時，如果一開始便讓牠在全屋自由活動，牠很容易因為缺乏界線感而隨處排泄，亦難以建立固定作息與定點如廁習慣。 正確做法：

小狗初到新家時，可先透過圍欄或籠內休息訓練，幫助牠建立安全感與生活規律。待牠逐漸養成良好的如廁習慣和日常規矩後，再慢慢擴大活動範圍，讓牠學會有秩序地探索家中環境。

主人「帶壞」狗狗行為5. 狗狗沒有社交機會

主人「帶壞」狗狗行為 5. 狗狗沒有社交機會 • 潛在後果： 出門暴衝、亂叫，甚至出現攻擊行為。

• 原因分析： 如果狗狗長期待在家中，很少接觸外界環境、人群或其他狗隻，牠便難以學習正確的社交方式。長大後一旦出門，面對陌生聲音、路人或同類時，可能會變得過度興奮、緊張、害怕，甚至因不懂應對而出現攻擊反應。

主人「帶壞」狗狗行為6. 小時候想吃什麼就給什麼

主人「帶壞」狗狗行為 6. 小時候想吃什麼就給什麼 • 潛在後果： 容易出現嚴重護食行為。

• 原因分析： 幼犬時期如果完全沒有飲食規矩，只要牠想吃就立刻餵食，容易令牠對食物產生過度佔有慾。長大後，當有人或其他動物靠近牠的食物時，牠便可能出現低吼、護碗，甚至咬人的行為。

主人「帶壞」狗狗行為7. 縱容狗狗隨意衝出門

主人「帶壞」狗狗行為 7. 縱容狗狗隨意衝出門 • 潛在後果： 門一打開便暴衝溜走。

• 原因分析： 如果主人平日沒有培養狗狗「出門前先坐下等待」的習慣，而是任由牠自由衝出大門，久而久之，狗狗便會認為只要門一開就可以立即往外跑。這不但難以控制，更可能帶來走失、衝出馬路等安全風險。

主人「帶壞」狗狗行為 8. 零食、人食來者不拒 • 潛在後果： 養成嚴重向人`討食行為。

• 原因分析： 這是不少主人最容易犯的錯誤。不論是狗糧、零食，還是人類食物，只要狗狗一撒嬌、裝可憐，主人便心軟餵食。久而久之，狗狗便會學懂只要盯著主人、嗚嗚叫或用爪子扒人，就有機會得到食物。長大後，每當主人坐下吃飯時，牠便可能全程守在旁邊乞食，難以改掉壞習慣。