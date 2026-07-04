日本NHK設計啊！展覽登陸西九M+ 垃圾蟲以新形象出現在零售空間 燒賣/紅豬錢罌/舞獅同場亮相

西九文化區 M+博物館的「M+零售」空間，今夏迎來最接地氣、最適合全家大小一起探索的全新活動《設計啊！感受日常設計之奇妙》(《設計啊！》)。這個充滿趣味的展覽，聚焦對準我們每天的「日常生活與行為」，更融入香港本土飲食與視覺文化。當你看到那些習以為常的物件，被創作人重新解構時，會忍不住像發出「啊！」的一聲驚嘆！
日本 NHK神級節目加持
《設計啊！》展覽背景，其概念源自日本放送協會(NHK)製作的人氣教育電視節目《Design Ah! neo》。本次展覽由NHK Educational Corporation、NHK Promotions Inc.與TOKYO NODE 共同打造，透過設計的視角，重新塑造我們的日常行為，促進人與人之間的聯繫。
展場內共展出21件別出心裁的作品，均圍繞著10個與我們日常行為息息相關的動詞主題。讓人驚喜的部分，展品在設計時呼應香港獨有的街頭視覺環境與飲食文化。看完展覽，觀眾可將這份感動帶回家，M+商店同步推出由館方團隊操刀的「非常香港」系列生活精品，從簡約Tee恤、棒球帽、拼湊字形部件的趣味磁石組合、絲網印刷工藝胸針，到純羊毛手工製地氈應有盡有，把有趣的「日常感」穿戴上身。
味覺設計nodi咖啡店呈上「燒賣與鴛鴦」
設計不僅能看，還能品嘗。為了配合展覽，M+商店特別與本地精品咖啡品牌 nodi合作，推出聯名款掛耳咖啡包。令人期待是位於M+ B1層的nodi咖啡店，推出期間限定的地道餐單，大膽將兩款最代表香港風味的街頭小食「燒賣」，與經典港式「鴛鴦」融入其中，為這場設計之旅帶來視覺與味覺的雙重衝擊。
復古 Gacha! 扭蛋機進駐：必收藏「啊！」聲效鑰匙扣
展場特別設置充滿互動感滿分的Gacha!扭蛋機，隨機推出一系列「發聲鍵盤鑰匙扣」，把熟悉的電腦鍵盤按鍵，轉化為多感官生活精品。按下按鍵，會傳出不同驚喜色彩與音調的「啊！」聲效，當中更包含印有M+標誌的隱藏特別版。這款精品設計充滿懷舊色彩，是社交平台分享的最佳素材。Gacha!扭蛋機現已在 G層M+商店及B1層小舖同步登場。
M+首推「非常香港」迷你毛絨盲盒
整個《設計啊！》企劃最地道的展品，必定是M+團隊精心設計的「非常香港」系列。團隊將香港的城市細節與地道情感，轉化為5款深入民心的本地經典文化符號，並首次推出「迷你毛絨掛飾盲盒」，當中包括地道美食黃黚黚的「燒賣」、童年回憶懷舊「紅豬錢罌」、傳統文化威風凜凜的「舞獅」、港人集體回憶經典的環保角色「垃圾蟲」，以及男女都愛的經典「麻雀」。
5款角色皆換上幽默現代設計，吸睛細節莫過老們雙均變成代表博物館的「+」號，玩味十足。此外，系列還包括互動毛絨玩偶、刺繡鑰匙扣、以及印上溫暖懷舊城市街景的帆布袋和手巾仔。其中討論度爆棚的「垃圾蟲」立體發聲鑰匙扣，採用3D立體矽膠還原造型，只要輕輕一按，就能聽到熟悉且趣味十足的經典「垃圾」語音。此款設計成功將幽默、懷舊與創意結合，完美展現香港的豐富多元的文化魅力。
《設計啊！感受日常設計之奇妙》詳情：
日期：即日起至明年1月10日
地點：西九龍博物館道38號M+博物館地下大堂展廳
票價：免費入場
查詢：M+博物館