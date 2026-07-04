日本NHK設計啊！展覽登陸西九M+ 垃圾蟲以新形象出現在零售空間 燒賣/紅豬錢罌/舞獅同場亮相

西九文化區 M+博物館的「M+零售」空間，今夏迎來最接地氣、最適合全家大小一起探索的全新活動《設計啊！感受日常設計之奇妙》(《設計啊！》)。這個充滿趣味的展覽，聚焦對準我們每天的「日常生活與行為」，更融入香港本土飲食與視覺文化。當你看到那些習以為常的物件，被創作人重新解構時，會忍不住像發出「啊！」的一聲驚嘆！ 日本 NHK 神級節目加持 《設計啊！》展覽背景，其概念源自日本放送協會(NHK)製作的人氣教育電視節目《Design Ah! neo》。本次展覽由NHK Educational Corporation、NHK Promotions Inc.與TOKYO NODE 共同打造，透過設計的視角，重新塑造我們的日常行為，促進人與人之間的聯繫。

展場內共展出21件別出心裁的作品，均圍繞著10個與我們日常行為息息相關的動詞主題。讓人驚喜的部分，展品在設計時呼應香港獨有的街頭視覺環境與飲食文化。看完展覽，觀眾可將這份感動帶回家，M+商店同步推出由館方團隊操刀的「非常香港」系列生活精品，從簡約Tee恤、棒球帽、拼湊字形部件的趣味磁石組合、絲網印刷工藝胸針，到純羊毛手工製地氈應有盡有，把有趣的「日常感」穿戴上身。

味覺設計 nodi 咖啡店呈上「燒賣與鴛鴦」 設計不僅能看，還能品嘗。為了配合展覽，M+商店特別與本地精品咖啡品牌 nodi合作，推出聯名款掛耳咖啡包。令人期待是位於M+ B1層的nodi咖啡店，推出期間限定的地道餐單，大膽將兩款最代表香港風味的街頭小食「燒賣」，與經典港式「鴛鴦」融入其中，為這場設計之旅帶來視覺與味覺的雙重衝擊。 復古 Gacha! 扭蛋機進駐：必收藏「啊！」聲效鑰匙扣 展場特別設置充滿互動感滿分的Gacha!扭蛋機，隨機推出一系列「發聲鍵盤鑰匙扣」，把熟悉的電腦鍵盤按鍵，轉化為多感官生活精品。按下按鍵，會傳出不同驚喜色彩與音調的「啊！」聲效，當中更包含印有M+標誌的隱藏特別版。這款精品設計充滿懷舊色彩，是社交平台分享的最佳素材。Gacha!扭蛋機現已在 G層M+商店及B1層小舖同步登場。