Hailey’s House 夏日清貨　童裝孕婦裝低至$25新網店買滿$300免運費

暑假來臨，母嬰用品店Hailey’s House近日推出夏日優惠，實體門市舉行季度清貨，多款童裝、孕婦裝及家居服以低至$25發售；購買指定數量後再享折上折，平均每件低至$20。品牌全新網上商店亦同步上線，主打嬰幼兒用品及益智玩具，買滿$300即可免運費，方便家長一站式入手所需用品。

由於童裝款式、尺碼選擇較多，今次減價服飾主要安排在門市發售，讓家長可親身檢視材質及試選合適尺寸。當中，九龍灣MegaBox分店及灣仔合和分店貨量較充足，款式亦相對齊全，有興趣的家長可優先到店選購。

Hailey’s House為日本嬰童用品連鎖品牌西松屋的香港授權零售商，今次夏日季度清貨集中於實體門市進行，太古分店除外。優惠涵蓋多款夏日童裝，包括Hailey’s House x 西松屋衣物，原價$40的款式現以$25起發售，適合家長趁換季為小朋友補充日常衣着。

買得多再慳更多

除兒童服裝外，門市亦有和服、夏日祭浴衣、孕婦裝、媽媽衫及睡衣系列，照顧小朋友及媽媽不同日常需要。優惠期間，顧客購買減價服飾滿5件可享9折，滿10件更可享8折，折後平均每件低至$20，適合一次過為家庭添置換季衣物。

全新網店上線：嬰幼兒用品及益智玩具可在家選購

除了門市服飾優惠，Hailey’s House全新網上商店亦已正式投入服務。網店主打嬰幼兒用品及益智玩具，家長毋須親身搬運大型用品，只需在家中瀏覽及下單，便可更輕鬆安排育兒用品採購。

為慶祝網店啟用，平台推出限時消費禮遇，凡於網店購物滿HK$300即可享免運費送貨服務。會員制度方面，每消費滿HK$100可獲1積分，1積分可當作HK$1使用，方便家長日後回購時扣減消費。

優惠詳情

推廣日期：即日起至售完即止